Puedes obtener un reembolso si cancelan tu vuelo: todo lo que debes saber

Estamos cerca de haberse cumplido una semana cuando un apagón tecnológico en los sistemas de Microsoft Windows ocasionó que miles de vuelos en Estados Unidos y diversas partes del mundo fueran cancelados. Los que hemos viajado sabemos que no se requieren de situaciones extraordinarias globales para que se cancelen o posterguen nuestros vuelos. Afortunadamente, debido a cambios recientes en la ley de EE.UU., deben pagarte un reembolso por ello. Te explicamos qué debes hacer.

En abril, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos dio a conocer nuevas reglas que las aerolíneas deben cumplir cuando cancelan o cambian sus horarios de vuelo, en el que se destaca la obligación de reembolsar en efectivo a los pasajeros por estas circunstancias. Esta devolución del dinero también aplica cuando un equipaje facturado se retrasa considerablemente o no cumplen con todos los servicios adicionales cobrados.

“Un consumidor tiene derecho a un reembolso si la aerolínea cancela un vuelo, independientemente del motivo, y el consumidor decide no viajar”, afirma el Departamento de Transporte de Estados Unidos en su sitio web.

Anterior a estas normas, las aerolíneas ofrecían otro tipo de compensaciones, como créditos o puntos de viaje. Si bien esta práctica no está prohibida, las compañías están obligadas a devolver el efectivo automáticamente si el cliente no quiere otro método de devolución. Con esto, el gobierno también pretende evitar que las aerolíneas establezcan trámites engorrosos para que los pasajeros recuperen su dinero o desistan de conseguirlo.

Los reembolsos automáticos deben ser en efectivo o en el método de pago original que el cliente utilizó para realizar la compra, como tarjeta de crédito o millas aéreas. Las aerolíneas no pueden sustituir esa devolución con vales, créditos de viaje u otras formas de compensación a menos que el pasajero decida aceptar una compensación alternativa.

Las aerolíneas también deben ofrecer reembolsos a los clientes si hay retrasos “significativos” en los vuelos o cambios de horario. En este sentido, el Departamento de Transporte establece que esas devoluciones en efectivo se brindarán si el vuelo sufre un cambio de horario de salida o llegada que supere las 3 horas en vuelos nacionales y 6 horas en vuelos internacionales.

De igual forma recibirás un reembolso si tu equipaje facturado se retrasa más de 12 horas en un vuelo nacional para entregártelo o si no te lo dan entre 15 y 30 horas después de la llegada de un vuelo internacional.

También puedes exigir el reembolso de tu dinero por servicios adicionales que hayas contratado y no los recibiste durante tu viaje.

El Departamento de Transporte aclara que los reembolsos deben realizarse “rápido”. Entiéndase dentro de los siete días hábiles si el boleto se compró con tarjeta de crédito, y dentro de los 20 días si el cliente compró el boleto con efectivo o cheque.

Aquí la mala noticia: todas estas normas entrarán en vigor en octubre de este año. Eso significa que en el pasado problema de sistemas en las aerolíneas en Estados Unidos, las compañías todavía no estaban obligadas a pagar estos reembolsos, lo que hubiera significado miles de millones de dólares en pérdidas.

Otro punto que los pasajeros deben considerar es que las aerolíneas no están obligadas a reembolsar a los clientes los gastos incidentales en que pudieran incurrir cuando se cancela un vuelo, como alquiler de automóviles, hoteles y comidas, según las normas federales.

Eso no quiere decir que las compañías, en lo particular, no lo puedan ofrecer. Por ejemplo, en el pasado incidente, Delta Airlines, una de las empresas más afectadas por el apagón, aseguró que cubrirá los gastos elegibles para los viajeros relacionados con las interrupciones de sus vuelos mediante vales de comida, alojamiento en hoteles y transporte terrestre. La aerolínea también reembolsará a los clientes los gastos elegibles que pueden incluir los costos de hotel, comida y transporte terrestre.

“Delta no reembolsa los gastos prepagos, incluidos, entre otros, las reservas de hotel en el destino del cliente, las experiencias vacacionales, los salarios perdidos, los conciertos u otros boletos”, aclaró Delta en un comunicado.

Delta no es la única compañía que ha explicado lo que hará para resarcir los inconvenientes ocasionados a sus clientes. Sin embargo, debido a que las nuevas normas todavía no son aplicables, lo más conveniente para los pasajeros es aceptar los acuerdos a los que lleguen con las aerolíneas, como recibir un crédito, puntos de viaje o un cambio de vuelo.

También te puede interesar: