¿Adele está comprometida?

Adele podría estar comprometida con su novio Rich Paul, de 39 años. La intérprete lució un enorme anillo de diamante mientras salía de Chiltern Firehouse en Londres. Es la segunda vez que se presume que la cantante de ‘Easy on me’ sobre el compromiso.

En las imágenes obtenidas por la revista People, Adele luce un atuendo casual y su enorme anillo destacó entre la multitud. En contraste, su novio estaba vestido con una chaqueta vaquera, pantalones negros y un sombrero loco.

De acuerdo a Page Six, horas antes, la cantante lució un anillo similar en Estados Unidos y se presume que es el mismo.

Lorel Diamonds, especialista en joyería, le dijo al mismo de comunicación que se presume que el anillo podría valer alrededor de 875.000 dólares.

“El diseño atemporal presenta un diamante de 8 quilates de talla pera engastado en 4 puntas. El diamante está engastado en una banda de platino micropavé, lo que le da al anillo un brillo llamativo”, detalló.

De momento, ni Adele ni su novio han confirmado o negado estas especulaciones.

¿Cuándo inició el noviazgo de Adele y Rich Paul?

Adele y Rich Paul iniciaron su relación en el 2021. Desde entonces, la cantante de ‘Hello’, ha dicho que es la relación más sana que ha tenido en su vida.

“Es cuestión de tiempo, pero sería interesante ver cómo reacciono en general ante cualquier cosa que me haga daño ahora que me siento tan segura de mí misma, y ​​hablo también de cosas que no tienen que ver con el romance”, comentó en una entrevista CBS Mornings en 2021.

En el 2023, se desataron rumores de matrimonio, esto después de que lo llamara “marido”.

Adele y Rich Paul en noviembre de 2023 en Los Ángeles. Crédito: (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

“No puedes casarte conmigo. Soy heterosexual, mi amor, y mi marido está aquí esta noche”, dijo en uno de sus conciertos.

Después de ese hecho, la prensa la interrogó al respecto y contestó que su novio no es del tipo de personas que expone su vida en público, con esto, los medios de comunicación asumieron que tal matrimonio nunca existió.

Adele está en uno de los momentos más importantes de su carrera. Dentro de pocos días, presentará su residencia en Alemania con ‘Adele In Munich’. Cantará en un estadio para 80 mil personas, será uno de los escenarios más imponentes de su profesión.

De acuerdo a The Sun, está aprendiendo alemán para sorprender a sus fans.

Seguir leyendo: