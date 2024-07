Descartan que el gobierno mexicano haya participado en la detención de “El Mayo” Zambada

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que el gobierno mexicano haya participado en la detención de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, la cual se dio a conocer a través de un informe difundido por las autoridades estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa efectuada en Palacio Nacional y en presencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la funcionaria expuso una cronología sobre cómo el capo de 76 años, quien tenía una orden de aprensión en su contra desde hacía décadas, abordó en Hermosillo, Sonora, una avioneta con matrícula N8454Z, con destino al Aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.

La titular de Seguridad reconoció no tener información sobre si se trató de una entrega por parte de los líderes del Cártel de Sinaloa o si fue una captura de alguna autoridad.

“La pregunta es si participamos en esta detención de ayer y la respuesta es no: el gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así”, señaló.

La única información que obra en poder de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que Ismael “El Mayo” Zambada partió desde Hermosillo, Sonora, en una avioneta. (Crédito: César Contreras / EFE)

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Migración (INM) enviado a la SSPC, entre las 07:00 y las 07:31 horas del 25 de julio, se presentaron dos hombres ante el Aeropuerto Internacional de Hermosillo para gestionar la salida de una avioneta tipo CESSNA 205, con matrícula N8454Z.

Otro dato difundido es que el plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con licencia 4119127 y de nacionalidad estadounidense.

Durante su informe, Rosa Icela Rodríguez también mencionó que la Embajada de Estados Unidos en México le informó que antes de trasladar a Ismael “Mayo” Zambada a Texas, le realizaron una verificación de las huellas dactilares.

Aunque algunos medios informativos señalan que Joaquín Guzmán López, líder la organización criminal conocida cono “los Chapitos” también había sido trasladado a Texas en la misma aeronave, las autoridades mexicanas tampoco cuentan con información al respecto.

Sigue leyendo:

• La primera foto de “El Mayo” tras ser detenido en Texas

• Detención de “El Mayo” Zambada es “un golpe al corazón del Cártel de Sinaloa”: DEA.

• La DEA considera que “El Mayo” Zambada no tiene buena salud y afecta su liderazgo en el Cártel de Sinaloa