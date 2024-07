Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de julio de 2024

Piscis

Mi querido Piscis, este viernes se vienen cambios significativos a tu vida. Trata de cuidar tu corazón, y no es ponerlo tanto con personas que no saben valorarlo y que solamente te utilizan para su beneficio. Se vienen cambios en cuestión de tu economía, los cuales te van a beneficiar mucho sobre todo si estás pensando poner un negocio o si quieres realizar inversiones a corto y mediano plazo . No te dejes llevar por chismes en el área laboral, los cuales estarán a la orden del día día, y podrían afectarte muchísimo al punto de qué tengas que pedir un cambio de horario o un cambio de lugar. Cuidado con brujería, sobre todo de vecinos o vecinas a los cuales no les caes bien y podrían tirarte cosas en tu puerta. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar de todos pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Ten cuidado con personas del pasado, las cuales pueden retornar a tu vida en cualquier momento y solamente traerán amargura, estrés y ansiedad a tu vida. Ya no vale la pena continuar con ellos este camino llamado vida.

Acuario

Mi querido acuario, te viene un viernes perrísima en el cual deberás de lavarte y depilarte tus partes íntimas porque te van a dar hasta para llevar en Topper, disfruta lo que la vida pone frente a ti y aprovecha cada instante para ser feliz, haz un lado esa amargura con la que has andado a lo largo de esta semana y comienza a ver todo lo que te rodea de manera positiva. El negocio que estabas esperando podría surgir en cualquier momento pero deberás de tener mucho cuidado a quien invitas a él. Si esa persona te gusta y te mueve el tapete dale con todo y deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza si es para ti el universo conspirará para que todo se dé en tiempo y forma. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Te cargas de un humor que nadie te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti ya ponte trucha y bájale 3 rayitas a lo que no te deja nada de provecho.

Capricornio

Mi querido Capricornio, dile a Dios al pasado y centra todo tu energía y tu tiempo en tu presente, ya no vale la pena vivir lamentándote por lo que ya fue y ya se llevó la fregada. Es importante que comiences a visualizar nuevos escenarios para tu vida sentimental, si anteriormente no funcionó una relación con quien pensaba era el amor de tu vida no significa que en esta etapa de tu vida puede ocurrir algo distinto y que por fin logres concretar algo a tu nivel. No te dejes influenciar por personas en tu área laboral las cuales te darán consejos y tú los tomarás sin darte cuenta que sólo buscarán aprovecharse de ti y sacar ventaja. Amistades falsas siempre van a sobrar en tu vida, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. No es momento de vivir del pasado sino de vivir tu presente y de disfrutarlo al máximo pues sólo tienes esta vida para ser feliz. Te podría llegar la propuesta para un cambio de casa o vehículo la cual deberás de pensar muy bien para que no afecte tus finanzas a un largo plazo, es momento de hacerte un cambio de imagen el cual vaya encaminado a mejorar tu autoestima, y a darte cuenta que el amor de tu vida primero debes de ser tú.

Sagitario

Mi querido Sagitario, te vienen muchos cambios importantes que debes de atender a la brevedad posible, sobre todo cuestiones que tienen que ver con tu salud, y qué has descuidado muchísimo por atender cosas que no te deja nada de provecho, está bien que el trabajo sea importante, pero si no estás bien de tu salud, tanto física como mental, no podrás desempeñarte y desarrollarte de la manera adecuada. Hay amigos que regresan del pasado y que podrían meterte en problemas si no te pones pilas ,cuidado con confiar en esas personas y estarle contando tus más íntimos secretos, pues se agarrarán de ellos en un futuro cercano para generarte un conflicto con otras personas. Te viene dinero próximo el cual debes de aprovechar para pagar donde debes y salir de deudas. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a haz a un lado el orgullo y aprende a perdonar. Amores del pasado serán tu dolor de cabeza, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Un dolor estomacal podría fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estomago.

Escorpio

Mi querido Scorpion, no es momento de perder el tiempo con gente tonta que no te suman nada en tu vida y que solamente te restan. Recuerda que tienes un carácter bien fuerte y que puedes mandar a freír espárragos a la persona que te de tu reverenda gana si se está metiendo contigo o con tu familia, eso está bien, sin embargo no te enganches de esos problemas y mejor cuenta hasta 10 y respira hondo antes de cometer un indiscreción o meterte en problemas. Antes de andar de pronta aprende a verte bien y no ser tan exigente con quienes te rodean. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. debes de tener muchísimo cuidado con accidentes. Automovilísticos los cuales estarán a la orden del día. Se viene una ola de declaraciones dentro de la familia, las cuales te pudiera afectar ya que estarán hablando cuestiones negativas de tu pasado. Vas a andar con la suerte a todo lo que da así que vete a jugar a la chalupa o ya de perdido darte una vuelta al casino, pues podrías ganarte un dinerito extra. Ten cuidado con andar prestando dinero y haciendo favores sólo de palabra, que todo sea por escrito para que no te vean la cara de imbécil, y después se aproveche de tu buena voluntad.

Libra

No hagas caso a chismes y a comentarios fuera de lugar que van a llegar a tus oídos, sobre todo en el área laboral, pues podría ser una trampa para involucrarte en un enredo o en un problema financiero. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tontería y media que no necesita. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Ten mucho cuidado con andar de arrastrado o arrastrada con personas a las cuales no les interesas, si no les importas y no desean nada serio contigo es momento de tratar a cada persona como se lo merece y como ellos te han tratado a ti, pues de esa manera evitarás que te sigan viendo la cara de estúpida. Hay días en los cuales estarás un poco melancólicos sobre todo este fin de semana al recordar a personas que ya no están físicamente contigo, sin embargo debes de saber que su espiritualidad sigue aquí cuidándote. Si tienes una relación, hay que ser claros con tu pareja, si hay algo que no te gusta de él hazlo saber para que puedas ver dichos cambios, de igual manera que tu pareja ponga las cartas sobre la mesa sobre lo que piensa de ti, pues sólo de esa manera lograrán evitar conflictos a futuro.

Virgo

Mi querido Virgo, deja de agobiarte por tu pasado, que este viernes esté lleno de buenos deseos y de pensamientos claros, los cuales te conduzcan por un camino realmente efectivo hacia la felicidad, no es momento de perder el tiempo con amores baratos los cuales no van a permanecer en tu vida y sólo te buscarán por un rato para satisfacerse. No te dejes llevar por la mala racha que puedes estar pasando y deja de pensar que el mundo y el universo están en tu contra. Aprende a salir de tu zona de confort para hacer cosas nuevas, pues sólo de esa manera verás resultados distintos a los que has obtenido hasta el día de hoy. En la cuestión de tu salud puede que estés enfrentando algunos problemas, sobre todo con resfriados o infecciones o inclusive un dolor en la espalda baja, trata de atenderte eso. Necesitas mucho amor propio para que comiences a valorarte y a preocuparte un poquito más por ti antes que por los demás. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa.

Leo

Mi querido Leo, es momento de pensar un poquito más en ti y de darte cuenta que no necesitas a nadie para ser feliz, a veces tu carácter aleja las personas pero al final te das cuenta que quienes siguen a tu lado son las personas que deben de permanecer contigo para siempre. Estás en tu etapa de cumpleaños y debes de disfrutarla al máximo decretando al universo y al Dios supremo todo lo que deseas de tu vida, recuerda no ser tan ambicioso y pedir solamente lo que se necesita para ser feliz y para tener esa paz y tranquilidad que en estos momentos ocupas en tu vida. Eres ingobernable y cuando has tenido relaciones amorosas te ha costado trabajo que la pareja se ajuste a tus modos, te gusta mandar, te gusta que las cosas se hagan a tu manera y te gusta tener el control de todo y eso a veces a quienes están a tu lado no les parece y es ahí donde viene el conflicto, hay que ser un poquito flexibles con eso si quieres que la relaciones amorosas tengan futuro. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors.

Cancer

Mi querido cáncer, este viernes es de poner los pies en el piso y no tomar importancia a comentarios fuera de lugar los cuales muchos vendrán por parte de tu familia. Si estás realizando un cambio de vida debes de tener visualizado hacia dónde vas y qué es lo que requieres para lograr tus objetivos y tus metas pues sólo así lograrás cumplirlas. Recuerda que la salud es primero así que atiéndete cualquier molestia que se llegue a presentar este fin de semana para evitar complicaciones. Tienes una amistad que es muy envidiosa y que busca ser como tú, ya sabes a quien me refiero, trata de quitarla de tu vida y no darle acceso a ella pues te meterá en un problema muy grave en próximas fechas. Si tienes una relación esa relación, dará frutos en cualquier momento y será más sólida que nunca, en caso de haber pasado situaciones complicadas con tu pareja eso quedará en el olvido y comenzarán una etapa de perdón y de estabilidad que hace mucho no tenían. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades.

Géminis

Mi querido Géminis, es momento de realizar todos los cambios que tengas que hacer para mejorar tu estado de ánimo y salir del hoyo que pudieras encontrarte en estos momentos. Dile adiós al pasado y centra tus energías y tu tiempo en tu presente que es lo más importante que tienes. Ten cuidado con amores del pasado los cuales pudieran aparecer en cualquier momento y robarte tu energía, tu tiempo y hasta tu dinero. Hay días en los cuales no te sientes a gusto con la persona que tienes a tu lado sin embargo no te vas, sigues aferrado ahí ya sea por costumbre o por otro tipo de intereses. Se viene una separación o un divorcio dentro de la familia que pudiera afectarte un poco y generarte problemas de estrés y de ansiedad. En cuestión de tu salud, hay que cuidar tu rodillas y tus piernas porque podrías tener una caída o darte un mal golpe, el cual te lleve a la clínica o rehabilitación. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va enseñar la verdadera razón de la vida. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo.

Tauro

Mi querido Tauro, te vienen oportunidades de crecimiento en muchas áreas sobre todo en el área económica con un negocio que has tenido en mente pero que por una u otra razón no se ha logrado materializar, ya ponte las pilas y dedícate hacer lo tuyo para sacarle provecho . Cuidado con traiciones por parte de parejas o relaciones amorosas porque van a estar a la orden del día, podría enterarte de todo al revisar el celular a tu pareja. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de viajes, las cosas no podrían salirte como esperas, llévate las cosas con calma, te vienen días en los cuales deberas de reflexionar mucho sobre qué es lo que deseas para tu futuro cercano y preguntarte qué es lo que estás haciendo para lograr tus objetivos y tus metas. Un familiar requiere de tu atención pues aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo hay tiempo. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

Aries

Mi querido Aries, cuidado con accidentes los cuales estarán a la orden del día este fin de semana. No permitas que personas del pasado retornen a tu vida y se metan en lo que no les importa, o de lo contrario, podrían causarte demasiado estrés, enojo y molestia. Hay personas que buscará la manera de fregarte la existencia para sacar algo de provecho, ten cuidado con esas personas que no son de fiar. Aprende a decir que no y a no estar siempre para todas las personas que te rodean porque cuando tú necesitado ayuda no hay nadie que te resuelva. Si no tienes una relación, prepárate porque en cualquier momento podrías conocer a la persona de tus sueños, la cual llegará mediante una amistad o una red social. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estomago y piernas podría dañar el día. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la fregada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Aguas puedes lastimar a quien solo quieres. Cuidado con meter las manos al fuego por personas que no lo harían por ti. Si estás planeando un viaje. Todo va a ir tomando forma y se va a llevar a cabo de la manera adecuada. Inclusive podría ser fuera del país.