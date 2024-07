Jack Laugher, atleta olímpico vendió contenido en Onlyfans para poder llegar a París 2024

Los Juegos Olímpicos son la cita deportiva más importante para miles de atletas. Para algunos llegar a competir implica un gasto más allá del que pueden recibir.

Jack Laugher, atleta olímpico de Gran Bretaña, es uno de los competidores que ha tenido que recurrir a páginas de contenido exclusivo para poder pagar su carrera como atleta. Laugher es medallista de oro y plata en Río 2016 y ganó bronce en Tokio 2020.

En París 2024 será su tercera participación en Juegos Olímpicos, dónde ha llegado gracias a la plataforma de Onlyfans.

“Ya casi tengo 30 años y estoy entre los tres mejores del mundo”, afirmó en Daily Mail y agregó: “Así que haré lo que sea para conseguir algo más de dinero. Tengo algo que la gente quiere y con gusto intentaré venderlo. Es una forma realmente muy buena de ganar algo de dinero extra”.

El atleta británico tiene desde 2021 vendiendo contenido en la plataforma de Onlyfans. Comentó que empezó por su padre, quien le dijo que podía vender como un producto y ganar dinero de eso.

“Cuando era más joven, mi padre me decía: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, vale un millón de libras”. Pero no es ni de lejos esa cifra, y puedo decírtelo como alguien que ganó una medalla de oro olímpica. También me decía: ‘Publica cosas en Instagram, pero cuando el producto es gratuito, como Instagram, tú eres el producto “, contó.

Desde entonces ha publicado más de 500 fotos y contenido en la plataforma en una suscripción que va desde los 10$ y que ha atraído miles de suscriptores y me gusta en las plataformas.

Laugher detalló que no habrá contenido en la plataforma durante su participación en Juegos Olímpicos de París.

“No veo la hora de competir en los Juegos Olímpicos. Obviamente, con la competición que se avecina, voy a estar menos activo. De todos modos, he reducido un poco mi actividad antes de estos Juegos”, detalló.

