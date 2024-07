Nikki Hakley insiste en establecer pruebas mentales para los políticos

Nikki Hakley, exaspirante a la candidatura presidencial republicana, volvió a plantear la posibilidad de establecer pruebas mentales para los políticos que aspiren a ocupar un cargo de alto nivel, sobre todo si su objetivo es contender por la presidencia de la nación.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN, la exgobernadora de Carolina del Sur abordó el tema de la controversial retirada de Joe Biden de la campaña electoral, la cual surgió a raíz de la frágil imagen proyectada por el demócrata de 81 años durante el debate presidencial sostenido frente a Donald Trump.

“No me sorprendió y no me alegré. Creo que durante toda la campaña luché por las pruebas de competencia mental. No lo hice para ser irrespetuosa. No lo hice para ser mala. Lo hice porque creo que no se trata solo de Joe Biden”, expresó.

La republicana está convencida de que resulta necesario verificar la condición de salud física y mental de quienes pretendan ocupar un cargo de representación pública.

“Hay un problema que tenemos en DC, donde la gente llega al cargo y no lo deja ir. Y luego sus empleados y sus familias siguen apoyándolos, y es un problema para el pueblo estadounidense”, advirtió.

Nikki Harley anticipa que Kamala Harris terminará siendo derrotada por Donald Trump. (Crédito: Cliff Owen / AP)

Haley incluso recordó cómo, desde el año pasado, ya había proyectado que Biden se quedaría a la orilla de los comicios para cederle la oportunidad de contender a su vicepresidenta, pues su avanzada edad ya le comenzaba a causar estragos.

“Nunca pensé que llegaría a las elecciones. Siempre dije que un voto por Joe Biden es un voto por Kamala Harris, y creo que eso es lo que está sucediendo”, refrendó.

Con respecto a quien parece encaminarse a relevar a Joe Biden como candidata presidencial, Nikki Haley está convencida que será derrotada en la boleta, pues el trabajo de la presente administración federal no respalda a ningún político demócrata.

“Hay tantos temas de los que podemos hablar cuando se trata de Kamala Harris que no importa cómo se ve. Importa lo que ha dicho, por lo que ha luchado y la falta de resultados que ha tenido debido a eso”, apuntó.

