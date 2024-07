Así es el lujoso hotel de Lady Gaga en los Juegos Olímpicos

La cantante Lady Gaga, así como Céline Dion, dieron muchísimo de qué hablar por su interpretación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y ahora lo hacen por darse a conocer que se están hospedando en uno de los hoteles más exclusivos de la capital francesa.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, las dos artistas de corte internacional se están alojando en el Hotel Le Royal Monceau, un hotel de 5 estrellas que es muy codiciado entre quienes se quieren hospedar en las cercanías del Arco del Triunfo y de los Campos Elíseos.

El costo por noche va de los 3,500 a 4,200 euros en las suites convencionales, mientras que para las suites de más lujo, que es donde seguramente se quedaron ellas, los precios no están disponibles

“Todas nuestras habitaciones y suites emanan un espíritu de elegancia parisina exclusiva, con una generosa dosis de estilo refinado y contemporáneo. La exigente elegancia de los años cuarenta y cincuenta, con sus curvas controladas, materiales nobles y colores cálidos, cobra vida a través de pequeños detalles poéticos imbuidos de vida e historia propias: libros apilados en lugares aleatorios de los estantes, un mensaje garabateado en un pantalla de lámpara, una guitarra acústica”, se lee en la descripción del lugar.

El hotel de Madonna y Céline Dion cuenta con lobby, gimnasio, spa, sala de yoga, sala de boxeo, sauna, hammam, cine, galería de arte, múltiples restaurantes, bares, salones de conferencias, salones de eventos, entre otras amenidades para disfrute de sus muy exigentes y millonarios huéspedes.

La oferta gastronómica del lugar corre a cargo de The Terrace, Il Carpaccio, Matsuhisa Paris, La Cuisine, Le Bar Long y Viñales Lounge, siendo este último un club privado.

Así les fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Lady Gaga deleitó al público con su interpretación en compañía de una orquesta en vivo, la famosa demostró que cuenta con una gran versatilidad al haber cantado en otro idioma: francés. La famosa se dio a la tarea de brindar un espectáculo lleno de sensualidad y una divertida propuesta en moda que incluyó un body en color negro con un detalle de plumas blancas en la parte trasera.

“Me siento completamente agradecida de que me hayan pedido que inaugure París 2024. También me siento honrada de que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos me haya pedido que cante una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro”, declaró Madonna.

