Camionero se postula para gobernar a Nueva Jersey

Edward R. Durr Jr., camionero que cobró notoriedad al vencer a un connotado demócrata para conquistar un escaño en el senado, ahora se postula con el objetivo de convertirse en gobernador de Nueva Jersey.

El republicano de 61 años que, hace tres años, dio la sorpresa en la boleta al imponerse a Steve Sweeney, demócrata que durante más de una década se había desempeñado como presidente del Senado del estado, volverá a contender contra él y otros adversarios esta vez por la gubernatura.

En 2021, Durr Jr. se convirtió en senador gracias a que, con sólo $2,300 dólares invertidos en su campaña y con el respaldo de la ciudadanía consiguió derrotar a Steve Sweeney, esto a pesar de los $305,000 dólares que el demócrata gastó en promoción.

Al final, el camionero republicano se proclamó vencedor de los comicios por un margen de 51.7% frente al 48.3% de su oponente.

Sin embargo, su paso en el Senado resultó efímero, pues en busca de extender su permanencia, el año pasado cayó frente a John J. Burzichelli.

Después de algunos meses de haber asimilado su derrota, Edward R. Durr Jr., está de vuelta en la arena política, pero ahora con una apuesta más grande, pues pretende, desde la gubernatura, darles solución a los problemas económicos de su estado.

“Estamos muriendo en el estado debido al problema de asequibilidad. La gente no puede permitirse vivir aquí, no puede permitirse criar una familia aquí. Haré lo que sea correcto para Nueva Jersey, incluso si eso significa que me echarán del cargo en los próximos cuatro años”, señaló en una entrevista concedida al sitio web Político.

Edward R. Durr Jr. es partidario de la reducción de impuestos y está en contra del aborto. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Entre las propuestas de gobierno que plantea figura la reducción de impuestos con el objetivo de atraer a empresas al estado que promuevan fuentes de trabajo.

“Estamos perdiendo buenas empresas y todo lo que veo es un montón de almacenes que se están construyendo y nada de producción. Necesitamos producción”, indicó.

Otro punto controversial de la campaña ligada al camionero republicano tiene que ver con su rechazo al aborto, lo cual considera inhumano.

“Creo que, si se hace una encuesta en este estado, entre el 70 y el 80 por ciento de la población no está de acuerdo con los abortos a los siete, ocho o nueve meses, porque eso parece cruel. Y creo que deberíamos reducirlo”, enfatizó.

