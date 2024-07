Donald Trump tacha a Kamala Harris de ser una “vagabunda”

Donald Trump, candidato presidencial republicano ha comenzado a elevar la intensidad de sus comentarios despectivos en torno a Kamala Harris a quien describe como una vagabunda.

Durante su participación en una cumbre organizada por la organización cristiana conservadora Turning Point Action, en West Palm Beach, Florida, el republicano de 78 años refrendó que, los 10 días donde no emitió ninguna descalificación hacia sus rivales políticas, fueron parte de una tregua y no de un cambio de conducta generado por el hecho de haberse librado de ser asesinado a través de un atentado en su contra.

Al hacer uso de la palabra frente a sus simpatizantes, el magnate neoyorquino primero se refirió a la fortaleza física y metal que le ha permitido superar el hecho de que estuvo en riesgo de que su existencia.

“Como pueden ver, me he recuperado bien y, de hecho, acabo de quitarme el último vendaje de la oreja. Espero que eso sea todo”, señaló.

Acto seguido, Donald Trump habló sobre la posibilidad que se le presenta de volver a enfrentar a una mujer como rival en su camino en busca de la presidencia.

Lo controversial del tema fueron las palabras que utilizó para referirse a quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la nación.

“Hace tres semanas era una vagabunda. Una vicepresidenta fracasada, en una administración fracasada, con millones de personas cruzando la frontera y ella era la zar de la frontera.

Y, por cierto, hay muchas maneras de pronunciar su nombre. Me explicaron: ‘Puedes decir Comma-la, puedes decir Kah-mala’.

Les dijes: ‘No te preocupes por eso. No importa lo que yo diga’. No me importa si lo pronuncio mal”, enfatizó.

Kamala Harris está muy cerca de convertirse de manera oficial en candidata presidencial republicana. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Hace unos meses, se realizó un sondeo donde se le cuestionaba a los ciudadanos por quién votarían ante la hipotética posibilidad de ver a Kamala Harris enfrentándose a Donald Trump.

En ese entonces, los datos arrojados revelaban que, aun cuando la vicepresidenta mostraba mejor porcentaje respaldo que Joe Biden, eso no le alcanzaba para siquiera empatar con el multimillonario neoyorquino.

No obstante, a partir de la lluvia de donativos que sorpresivamente surgió después de haber sido respaldada por el mandatario de la nación para relevarlo en la campaña, ahora se comienza a hablar de que Harris incluso puede derrotar al controversial Trump.

