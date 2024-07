Dos jóvenes de 18 años detenidos por presuntamente preparar ataques terroristas en París

Dos jóvenes de 18 años han sido imputados y encarcelados en Francia por haber presuntamente preparado atentados yihadistas durante los Juegos Olímpicos de París, reveló este sábado la emisora France Info citando fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Los dos hombres fueron arrestados en el departamento de Gironde, con capital en Burdeos (suroeste), el primero el pasado martes y el segundo el jueves.

Tras comparecer ante el juez, fueron inculpados de los delitos de formar parte de una asociación de malhechores terrorista para preparar crímenes durante los Juegos, cuya ceremonia inaugural se celebró este viernes y que se prolongarán hasta el 11 de agosto.

Los investigadores detectaron que consultaban y tenían propaganda yihadista y en sus declaraciones reconocieron que habían creado un grupo en las redes sociales para reclutar personas partidarias del Estado Islámico dispuestas a participar en una acción violenta durante las Olimpiadas.

No se ha identificado ningún objetivo ni tampoco medios materiales para llevarlo a cabo, según la PNAT.

Los mensajes codificados que se transmitían son los que alertaron a los agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, los servicios secretos) y condujeron al arresto del primer sospechoso.

Macron saca pecho tras inauguración de París 2024

El presidente francés, Emmanuel Macron, sacó pecho este sábado por el desarrollo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que por primera vez se desarrolló fuera de un estadio, frente a todos los que habían tratado de disuadirle por los riesgos que suponía para la seguridad.

En una visita sorpresa a la Prefectura de Policía de París, desde donde se dirige el dispositivo de seguridad, Macron dio las gracias a todos los que habían estado implicados, acompañado de su ministro de Interior, Gérald Darmanin, y del propio prefecto de Policía, Laurent Núñez.

En una intervención grabada por las cámaras, recordó: “Todo el mundo nos decía hace siete años que era imposible hacerlo. Me acuerdo muy bien. Todos los expertos nos decían que era una locura, que no se haría nunca, que no lo conseguiríamos, que era imposible…”

