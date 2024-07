Hoozay, el comediante del stand up que pone en alto la cultura salvadoreña

El comediante de stand up, José Velásquez más conocido como Hoozay, su nombre artístico, busca a través de la comedia representar a la cultura salvadoreña de una manera positiva.

“Me he autoproclamado embajador de la cultura salvadoreña”, dice riendo Hoozay, un milenial nacido en Los Ángeles, hijo de padres salvadoreños que emigraron a Estados Unidos en 1979.

En entrevista con La Opinión, Hoozay habla sobre el largo viaje que lo ha llevado a tener su propio especial en Amazon Prime, “José Velásquez. Hoozay The Salvadoran“.

“No sé qué pasó. Yo de niño era bien penoso y reservado”, dice.

Tiene claro que fue Catherine Borek, su maestra de drama en la Dominguez High School en la ciudad Paramount, que lo inspiró a saca todo su potencial artístico.

“Ella se inventó una obra de teatro que presentamos en la cafetería de la escuela, y en la que yo participé. Su esposo hizo un documental de esa experiencia con la obra de teatro y lo presentó en varios festivales. Yo lo acompañaba aún cuando aparecía muy poquito en el documental; y en la sesión de preguntas y respuestas, siempre contaba un chiste y la gente se reía”.

José Velásquez triunfa con su comedia stand up en Amazon Prime. (Cortesía José Velásquez) Crédito: Cortesía

Fueron esas participaciones las que echaron a volar la imaginación de Hoozay sobre la posibilidad de escribir chistes y subirse a un escenario a contarlos.

“Empecé a ir a los coffee shops que tenían micrófono abierto para hacer stand up y ahí conocí a mucha gente que producía comedia”.

Sin embargo, cuando quiso producir su propio show, se encontró con que en ese tiempo, nadie quería hacer un show de una noche latina.

“Fue mi amigo Juan, quien me dijo, por qué no lo haces en el patio de la casa de tu mamá; de momento no le hice caso, pero cuando mi mamá estaba arreglando su patio para poner juegos para los niños, porque ella tiene un day care, miré que quedaba perfecto para poner un escenario, y dije vamos a hacer aquí el show”.

Hoozay siempre ha contado con el apoyo de sus padres Óscar y Ana Velásquez, quienes no dudaron ni un minuto en permitirle hacer su Backyard Comedy en el patio de su casa en la ciudad de Lynwood.

“Era un show de comedia con pupusas que mi mamá preparaba; y estuvimos en el patio de la casa haciendo stand up de 2005 a 2009”.

Las ideas para su stand up siempre salen, y todos los días, dice Hoozay, cuyas historias y experiencias familiares las ha hecho parte de su show y las narra de una manera que es imposible evitar que te saque lágrimas de risas, y que la gente se identifique.

Como sucede con uno de sus chistes en su especial de Amazon: “Les voy a contar un poquito de mí. Soy salvadoreño. Es importante decirlo porque por mucho tiempo no me gustaba decir que era de El Salvador. Luego seguían un montón de preguntas. ¡Oh! ¿Eres de El Salvador? ¿En qué parte de México queda?”.

Ya puedes ver al comediante salvadoreño en Amazon Primer con su show “José Velásquez Hoozay The Salvadoran”. (Cortesía José Velásquez) Crédito: Cortesía

Padre de tres hijas de 11 y 9 años y la menor de cuatro años que nació en plena crisis de covid-19, y en cuyos shows, Hoozay se refiere a ella como “la niña pandemia”.

“Cuando empezó la pandemia, me enfoqué en hacer videos en las redes sociales como TikTok e Instagram que se hicieron virales y empecé a agarrar seguidores”.

Eso lo animó a hacer sus primeros shows postpandemia.

“El primero fue en una cervecería en Pico Rivera. Llegaron 300 personas. Me di cuenta que la gente quería salir y divertirse”.

¿Cómo fue que su show José Velásquez Hoozay The Salvadoran llegó a Amazon Prime?

“Yo siempre ponía mis clips en YouTube pero no pasaba nada; y un día, decidí borrarlos todos y solo dejé uno que había grabado hace como 15 años”.

Fue precisamente ese clip que llamó la atención de la compañía Comedy Dinamics que andaba buscando 16 comediantes de diferentes culturas para grabar un especial con cada uno.

“Cuando me contactaron, pensé que quizá era un fraude, pero luego me puse a investigar, y me di cuenta que era real, y me ofrecieron un especial para grabarlo en North Hollywood, que ahora pueden ver en Amazon Prime con el nombre José Velásquez Hoozay The Salvadoran”.

Hoozay dice que definitivamente las redes sociales lo han ayudado a avanzar en su carrera como comediante standupero.

“Antes era muy difícil. No salía de presentarme en todos los clubes. Con seguidores puedo vender mi show. Ahora me he presentado hasta en Kansas, donde nunca pensé encontrar latinos”.

Hoozay revela que su nombre artístico, lo tomó de la pronunciación que le daba su maestra de francés en la secundaria. “Ella pronunciaba mi nombre José como Hoozay, entonces yo para distinguirme de todos los Josés, me puse Hoozay”.

José Velásquez ya tiene su propio show en Amazon Prime. (Fotos cortesía José Velásquez) Crédito: Cortesía

El comediante salvadoreñoamericano dice que su sueño es seguir trabajando en la comedia, y producir diferentes proyectos con otros artistas.

“Hay bastantes salvadoreños con talento, pero no tienen la oportunidad, yo quiero apoyarlos”.

Definitivamente, revela que la clave de su éxito como comediante del stand up ha sido buscar chistes que gusten.

“Si me hacen reír a mí, es probable que haga reír a otros”.

Hoozay se va a presentar en el Festival del Día de El Salvador que se va a celebrar los días 3 y 4 de Agosto en la calle Venice entre las calles Normandie y Vermont de Los Ángeles. Su stand up en español será el sábado a las 6 de la tarde.

También el 31 de agosto estará en en Beerthug Brewing en la ciudad de Bell, California, cuyo anfitrión es Comedy Pupusas and Beer.

Pueden encontrarlo en Instagram y Tik Tok como @Hoozay