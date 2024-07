Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de julio de 2024

Aries

Vienen momentos en los cuales comenzarás a quitar de tu camino personas que te estorban y dañan en tu interior. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. A la jodida la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa fregada gente y a ver más por ti y por los tuyos que estas en una etapa del año en la cual puede haber mucho crecimiento. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la ñonga pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda. Descubrirás las malas intenciones de una amistad.

Tauro

Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Fuerza y determinación es lo que te hace falta para mandar a la fregada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la ñonga, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces.

Géminis

Te enamoras muy rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, eres como un animalito que con un poco de atención eres fiel, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. A la fregada persona que te sacan de tu círculo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Un familiar se va a enfermar. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.

Cáncer

Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. La sufridera ha quedado atrás, es momento de ver la vida de manera distinta, enfócate a tus sueños. La gente siempre va a hablar y es porque te tiene mucha envidia porque meta que te propones es meta que cumples. Sufriste mucho por tonterías de las personas que te envidian o te hicieron sufrir en el terreno del amor, es momento de demostrarles a ellas y sobre todo a ti que sigues de pie y vas a lograr lo que te propongas les guste o no les guste. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasados sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece.

Leo

Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mala y suele aprovecharse de eso, déjate de esas fregaderas y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones.

Virgo

Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban. Se compromete una amistad. A la fregada amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. No te pongas triste por el pasado ni por el futuro pues eso no existe, la vida tomará su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa ser feliz, quien te quiera te buscará, quien no mándalo a la fregada. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje. No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son cabronas tú eres cabrón o cabrona y media. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Te decepcionarás mucho de una amistad. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón.

Libra

Viene un viaje y reunión con amistades. Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Ten cuidado con una caída o con accidente. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la shingada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas, una de ellas ya tiene una relación, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron.

Escorpión

Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil es tu pasado y tus viejas heridas. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el porqué de muchas cosas. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender cuestiones que no te dejan nada de por medio. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Un proyecto comenzará a rendir frutos. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad.

Sagitario

Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que arruinen tus días. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Si esos amigos nomas te buscan pa la fiesta crees tú que realmente son amistades. Si tienes una relación discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Dolores de espalda y problemas de riñón se visualizan, bájale al café y refresco de cola.

Capricornio

Hay momentos que quisieras mandar todo a la tostada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada. Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te dañan mucho la energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse.

Acuario

Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Amores a distancia podrían presentarse en próximos días, a pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estas tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti.

Piscis

Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Un familiar se va a enfermar. Posibilidades de cambiar de aires y amistades, trata de ver bien con quien te relacionas pues podrías caer en errores bien gachos. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No te permitas caer en vicios que pueden dañar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Déjate de ridiculeces y tanta tontería, recuerda que con la vara que midas serás medido. Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella.