Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de julio de 2024

ARIES

Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las las nubes. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien complicadas, pero por tu necedad y terquedad. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Amistad te busca para pedirte consejo. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo siempre va a buscar vivir de lo mejor, no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Vienen cambios importantes en los cuales te darás cuenta lo importante que es tu familia y qué personas necesitan estar lejos de ti para que tu encuentres la paz. La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en los negocios como en el amor, controla tu orgullo pues podrías perder a personas muy importantes para ti.

TAURO

Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malentendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. En el amor cambiará la percepción que tenías con ciertas personas que te interesaban pues te darás cuenta de que de todos o todas no se hace ni uno, mándalos al chorizo y mejor enfócate en tu bienestar. Te darás cuenta de que has dejado de querer y de profesar interés por una persona de tu pasado, si bien es cierto que las heridas duelen también es cierto que las cicatrices curan y estas en tu mejor momento.

GÉMINIS

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no pierdas esas oportunidades por voltear a ver a personas. Posibilidad de iniciar un negocio familiar. No te dejes caer por comentarios fuera de lugar, ten presente que tu carácter es fuerte y no debes de mostrar debilidad por nada, algunas veces se te va el sueño por pensar cuestiones de tu pasado o futuro que solo te bajan tu autoestima y te deprimen, no vivas en tiempos que no existen, y aprende a ver solo en tu presente pues el futuro es incierto. Una persona a quien aprecias mucho te va a decepcionar en estos días, ni te aflijas, cierra esos ciclos y que la vida siga, recuerda que nadie es monedita de oro. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. No pierdas tu tiempo en personas tontas que solo te buscan por interés o para obtener algo de provecho de todo. No caías en cuestiones que tienen que ver con chismes, estarás con el hocico bien flojo y podrías cometer imprudencias al hablar de más. Ya no pienses en lo que pudo haber sido, mejor centra tus energías en lo que está por venir, entre más le des vuelta al asunto más seguirás sin resolver nada, muévete y haz lo que tengas que hacer para que las cosas pasen y se den.

CANCER

Visitas de amistades o familiares en este fin de semana. Ten cuidado con cuestiones de chismes en la familia pues estarán a la orden del día. Cuídate de pérdidas de objetos. Tiempos nuevos se avecinan, pero debes de poner friego de atención a los eventos que se presentarán, es importante que desconfíes de todo mundo pues no todas las personas son de fiar y algunas de ellas querrán solo utilizarte y sacar algo de provecho de ti. Un acontecimiento muy importante que está por suceder te va a hacer valorar a las personas que tienes en tu vida, deja de darle vueltas al asunto y enfrenta lo que tenga que ser. No des lugar a que duden de tu honestidad, las mentiras piadosas pueden convertirse en bombas de tiempo que tarde o temprano vas a lamentar. Si tienes pareja, momento de salir de la rutina pues eso les está dañando mucho la relación, una salida fuera de la ciudad podrá ser de gran ayuda. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta de que la clave para lograrlo es la persistencia. Bájale a los vicios y adicciones y aprende a comer más saludable y hacer ejercicio, algunas veces te dañas un friego y no ves por ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, después tú y al final tú.

LEO

Cambios de humor que podrían afectar a quienes te rodean, hay momentos antes de dormir en que extrañas mucho a quien ya no está a tu lado o por alguna razón se ha ido, debes aprender a no vivir de eso y cerrar ciclos que ya no puedes continuar. Si tienes una relación y son más pleitos, chismes y celos los que existen en ella, pon las cartas sobre la fregada mesa y define hacia donde te diriges, podrías estar perdiendo tu tiempo con la persona equivocada, si él o ella no están dispuestos a esforzarse por que la relación mejore, no tienes porque tu sí hacerlo. Posibilidades de un viaje o de cambios constantes de lugares, traes las energías bien alborotadas, llévate las cosas con cuidado. Momento de que creas en ti y ya no te rebajes por nadie, sabes bien que eres y lo que vales, no pierdas tu valor por nadie, quien te quiera luchará por ti y quien no que vaya y le busque, no tienes necesidad de andar perdiendo tu tiempo con personas tontas. Ya no insistas en quien no te busca o no hace nada por estar contigo, tienes muchas opciones y oportunidades para ser feliz es cuestión que lo visualices y así será. Ten cuidado con amistad que conocerás en próximas fechas no es de fiar y podría solo utilizarte para lograr uno de sus objetivos. Ya no temas a nuevas oportunidades, ahí está la clave para mejorar en lo económico.

VIRGO

Viene una situación confusa con una persona que te atrae y gusta mucho, no caigas en errores y se más sincero o sincera con él o ella. Se aproximan muchos cambios, trata de organizar más tu tiempo porque dejarás muchos compromisos pendientes. Momentos de poner todo en una balanza y ver si vale la pena seguir ahí echándole ganas, no te desesperes si algo no sale como pensabas, algunas veces te desesperas mucho y echas todo a la fregada y no insistes en conseguir tus metas. Siempre que quieras conseguir algo hazlo y no esperes que la vida te lo de, una amistad necesitará mucho de tu apoyo y atenciones en estos días. Deshazte de toda la gente tonta que te rodea y te daña la existencia, algunas veces le das mucha importancia a personas que no lo tienen y sueles culparte de errores tontos que no deberías. Vienen cambios importantes en la cuestión de los dineros, salud y amor. Vienen momentos muy especiales en tu vida, es importante que estés libre de cualquier situación o problema para que disfrutes dichos momentos.

LIBRA

No temas a lo que viene, la vida te lo pondrá peladito y en la boca, nuevos acontecimientos que te harán madurar y ser mejor persona, es momento que te desprendas de todo eso que no te permite avanzar y vayas tras tus sueños y metas, sueles decepcionarte muy rápido de las personas y eso se debe a que te ha ido de la fregada en tu pasado y quedaste afectado por esa razón. Es importante que veas quien te rodea pues muchas de esas personas no son de fiar y podrías meterte en complicaciones. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te atontas o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Podrías ser víctima de una mentira por parte de una persona a quien quieres mucho, te dolerá en el alma y no volverás a confiar en esa persona. Es importante que no dejes nada pendiente en cuestiones de trabajo pues podrías cometer errores graves. Trata de visualizar tu futuro, de definir qué es lo que en verdad quieres y hacia dónde te diriges, en el amor no te ha ido del todo bien pero gran parte de eso se debe a tu carácter tan bipolar y de pocos amigos que te has ganado.

ESCORPION

No dudes más de quién eres y de lo que necesitas para ser feliz, vienen muchos cambios para ti y una gran oportunidad en los negocios que te va a dejar buenas ganancias. Tu familia te necesita más que nunca tómalos en cuenta en tus decisiones y no los hagas a un lado. Ten fe y esperanza y se te darán las cosas, tienes el poder de detectar mentiras de las personas, aprovecha ese don para poner a uno que otro en su lugar. Déjate de tonterías, no pienses cosas que no son ni te hagas ideas tontas. Algunas veces tu fregado carácter tan fuerte te llega a decir cosas de las cuales te arrepientes, no des por hecho cosas que desconoces, aprende a tenerle paciencia a las personas que quiere y amas. Momento de que cierres ciclos y comiences a valorarte como Dios manda, no necesitas de nadie para salir a flote y conseguir lo que te dé la gana, si tu pareja no te apoya o no está contigo en los peores momentos de nada sirve que sigan a tu lado. Hay momentos en que quisieras una relación estable pero después de ver cómo está el mundo y como viven las relaciones tus amistades se te quitan esas ganas. Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas tanto pues podrían lastimarte. No tengas miedo de intentar una y otra vez si llegas a fallar en el cumplimiento de tus sueños y metas.

SAGITARIO

No temas más a enfrentar al mundo, tienes todo para lograr tus metas y objetivos, pero la huevonería te gana, cambios que vienen traen contigo mucho aprendizaje, no volverás a caer en la misma miércoles que caías siempre, es importante que aprendas de cada lección que te pone la vida. Ten cuidado con dos amores que se estarán presentando en estas fechas pues no serán de fiar y te meterán en problemas algo complicados. Viene un viaje o salida con amistades o familia, te la pasarás super bien, no descuides esa parte tan simple que te va a hacer mejor persona. La vida es corta para lamentarse y pasarla mal, es momento que creas en tu y vayas por esa meta que tienes de negocio, viaje o nueva casa. Vienen oportunidades de que inicies un curso o que te prepares en algo, te va a ayudar mucho pues en un futuro te servirá de escalón para un trabajo. Te cuidado con ir tan de prisa en la vida, podrías volver a tropezar y caer. No te quedes callado o callada de nada, expresa y di lo que sientes y si a las personas no les gusta pues muy su problema, no cambies tu esencia por nadie que no vale la pena.

CAPRICORNIO

Si has estado pensando mucho en alguien de tu pasado alégrate que estarás en una etapa en que sanarás heridas y comenzarás a olvidar a esa persona al punto de ya no sentir ni la fregada lastima por él o ella. La vida te dará nuevas oportunidades en muchos aspectos, pero necesitas ponerte las pilas, has descuidado mucho el amor propio por entregárselo a quien no te valora. Has tenido proyectos buenos, pero te han faltado ganas para emprenderlos. Hay días en que maldices demasiado y te lamentas de la vida que llevas, tú eres el único responsable de tu destino, nadie más. Vienen momentos muy buenos para ti, conocerás nuevas personas las cuales te darán grandes satisfacciones. Cambios en tu trabajo que te ayudarán a mejorar en tus ingresos. La planeación de un viaje o reunirte con familiares que no ves. Calma tu carácter te domina la bipolaridad y a veces ni tú te entiendes. Estarás metido en chismes, tienes amistades bien panochonas que les encanta estar en el chal nomas hablando de otras personas y a causa de eso podrían enredarte en algo que tu no hiciste, deja las cosas en claro.

ACUARIO

Muchas posibilidades de que entres en un ciclo en que te valdrá madres todo, al punto que te vas a deshacer de muchas personas que solo constituían un problema en tu vida. Es importante que sigas insistiendo si esa persona sigue moviéndote el tapete, pero no pierdas la dignidad, haz lo que tengas que hacer que la vida te dará grandes lecciones y te enseñará quien sí merece tus lágrimas y quien merece que lo mandes a la fregada. Es momento de mejorar en todos esos aspectos que no te agradan, vienen días importantes a tu vida los cuales te dejarán un gran sabor de boca, la llegada de una nueva amistad que te enseñara a disfrutar mejor tus días. Ya no te preocupes tanto por el futuro, recuerda que no existe, solo tienes tu presente para ser feliz y disfrutar tu vida. Es importante que pienses bien las decisiones que vas a tomar o podrías cometer grandes errores, consulta con las personas adecuadas y al final toma tú la decisión. Es importante que visualices hacia donde te diriges pues se materializará todo lo que deseas, el universo escuchará tus suplicas. Deja de pensar en el qué dirán, eso no debe de quitarte el sueño. Es probable que la vida te llene de nuevas oportunidades en muchos escenarios, no seas tonto o tonta y aprovecha cada una de las oportunidades pues quizás no se volverán a repetir

PISCIS

Ten cuidado con tu carácter que podrías regarla bien gacho con tu pareja, cuando te enojas te vale madres el mundo y sueltas tu veneno sin importar que se arme la tercera guerra mundial y después andas con la cola entre las patas pues sueles arrepentirte la mayoría de las veces. Te vas a enterar de una cuestión que tiene que ver con llegada de dinero, ahorros o compra y venta que te va a beneficiar. Podrías ser víctima de una sorpresa por porte de una persona muy querida en estos días, aprende a disfrutar los pequeños detalles que te pone la vida, no vale la pena amargarse por cualquier cuestión tonta. Se visualiza una boda y la llegada de una amistad de fueras, cuídate de dolores musculares y caídas. Te llegan nuevas oportunidades en el área laboral y en los negocios, es probable que sufras una pérdida material o de dinero por descuido. Es probable que en estos días sientas necesidad de retornar al pasado, no te dejes caer ni permitas que nadie te quite tus sueños, tienes todo para ser feliz e ir por el mundo sin problema alguno. Ten cuidado con problemas de sobre peso, tu alimentación no ha sido la más correcta y tu metabolismo comenzará a ser más lento. Algunas veces te cansas de los mismos resultados de siempre y eso se debe a que sigues haciendo lo mismo, cambia las cosas y tus actos y los resultados serán distinto.