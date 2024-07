Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de julio de 2024

PISCIS

Mi querido piscis esta semana el universo va a conspirar por ti y todo lo que pidas al universo comenzará a resultar de manera positiva, comienza a decretar al universo todo lo que quieres y deseas que pudieras ser escuchado. Rencuentro de los daños, momento de ver al pasado y comenzar a reconstruir todo eso que quedó en ruinas debido a malas decisiones, envidias y traiciones de otras personas. Te llegarán noticias sobre una persona de la cual tenías tiempo sin saber de él o ella. Nuevos amores se aproximan y la llegada de dinerito extra. Comenzarás a darles a las personas el valor que merecen y te despojarás de parásitos que solo te dañan tus planes y bajan tu estado de ánimo, hay muchas posibilidades que a finales o medidos del mes que entra se concrete algo sentimentalmente. Cambia tu forma de pensar y se más positivo con la vida, vienen eventos muy importantes que te harán relacionarte con nuevas amistades y mejores oportunidades de empleo. Hay días en que quisieras soltar la toalla pues te desespera el no poder consolidar tus sueños y metas a la brevedad, recuerda que las mejores cosas llegarán en el momento adecuado, ni antes ni después. Cuídate de accidente vial o de llegadas tardes a compromisos.

ACUARIO

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo sino ni se aparecen. En las cuestiones del corazón sentirás necesidad de una pareja, recuerda que necesitas estar bien en tu interior antes de iniciar una relación. Una amistad siente cierta atracción hacia ti, pero le da mucha pena acercarse por miedo a que le rechaces. Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Amores del pasado serán recordados. Familiares te necesitarán más que nunca, trata de dedicarles el tiempo que merecen, no los descuides, recuerda que son la parte más importante que tienes. Cambios en estado de ánimo podrían ponerte algo triste, te preocupa mucho el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente.

CAPRICORNIO

No temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean. No se visualiza compromiso con otra persona, sin embargo, tendrás muchas dudas sobre si esa persona siente algo por ti o de verdad te quiere. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te matarán en muchos problemas. Si tienes una relación cambia tu forma de actuar y de ser, necesitas ser como antes y regresar un poco el tiempo, han cambiado mucho, ya no son las personas que eran cuando iniciaron la relación. Si quieres cambios no sigas actuando igual, cambia tu rutina y forma de ser, solo así lograrás ver resultados distintos. Si sientes algo por esa persona que te mueve tu mundo díselo y que sea lo que tenga ser, así no seguirás perdiendo el tiempo ilusionándote por alguien que no vale la pena. No temas a decir lo que sientes, si se ofenden ni pex, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas.

SAGITARIO

En próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada. Amores prohibidos podrían presentarse en estos días, ten cuidado con meterte en esos problemas que solo te van a hacer sufrir y quemar lo poco que te queda de dignidad. Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la mauser a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te afecta saber que necesitas algo y no lo tienes, naciste para vivir bien, si eso es lo que necesitas para tu felicidad pon todo tu empeño en lograrlo y que te valgan comentarios negativos de personas fracasadas. Un viaje o reunión con familia se aproxima. Es momento que inicies con el pie derecho y si sientes necesidad de despojarte de personas que te dañan y roban energía no dudes en hacerlo. Ya no tengas miedo de enfrentar obstáculos tienes las armas para superarlos. Hay una persona de piel blanca que te andará rondando, cuídate mucho de ella pues podría dañarte con comentarios negativos sobre ti los cuales los contará y dirá a otras personas.

ESCORPION

Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima. No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. Podrías ser víctima de una estafa o robo, no confíes tanto en las personas que se te acercan proponiéndote algún negocio. Hay oportunidades de conocer a una persona del signo de agua (Piscis, Cáncer, Escorpión) la cual va a tener muchas cosas en común contigo, podría funcionar si ambos se ponen las pilas. Ten en cuenta que no debes de confiar en las personas tan rápido pues debido a eso llegan las decepciones. Ponte a dieta y deja de tomar fregaderas pa’ bajar de peso pues te van a engordar más de lo que ya estabas, necesitas ejercitarte más para mejorar tu cuerpazo criminal. No desesperes y échale ganas a la vida, tienes todas las posibilidades de ser feliz, pero te aferras a cosas que sabes que son imposibles, despabílate y cierra ciclos, ponte las pilas que podrás consolidar tu felicidad más pronto de lo que te imaginas.

LIBRA

Cambios importantes en esta semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya paso, así que deja ya esas fregaderas en el pasado y checa bien las oportunidades que tienes a tu alrededor pues ahí podría estar la clave de tu felicidad. Tu carácter te va a ayudar un friego a definir quién eres y hacia donde te diriges, momento de dejar las cosas en claro con esas personas con las que has tenido algunos problemas. Si tienes pareja necesitan un viaje o una salida de esas sin planear para fortalecer su relación, no caigan en la monotonía, embarazo de amistad en puerta. Pon atención a tu vida y recupera lo que eras antes de conocer a esa persona o pasar por esa situación que tanto te dañan la vida. Vienen cambios importantes entre ellos la llegada de un dinerito extra. Es posible que tus sentimientos sobre cierta persona sean más fuertes pues su trato podría hacerte llegar a sentir protegió o protegida y con ganas de enamorarte.

VIRGO

Hay momentos en que quisieras estar en otra ciudad y mandar todo al chorizo, no seas cobarde y enfrenta cada uno de los problemas por los que estas pasando. Sentirás tentación de encamarte con una amistad, si tienes las posibilidades de hacerlo hazlo y que te valga, si eres soltero o soltera no tienes por qué rendirle cuentas a nadie. No temas a ser quién eres y a decir las cosas que son a quien le guste bien y a quien no que se vaya a la fregada, no viniste a complacer a nadie. Cambia tu manera de ver la vida, tienes muchas posibilidades de ser feliz, pero sé más positivo. Si sufriste en tu pasado y te dañaron ya manda eso a la fregada e inicia de cero. A la fregada los sentimientos que te gobernaban y te hacían cometer puras tonterías, es momento que te pongas las pilas y comiencen a ser la misma y el mismo perro que siempre fuiste, aprende a controlar más tus sentimientos o de lo contrario seguirán dañandote y haciéndote daño. Eres un signo fuerte, pero en los últimos meses te has sentido menos con pensamientos tontos y por personas que no valen madres. Si tienes una relación podría interferir una tercera persona en su relación, no lo permitas y ponte las pilas.

LEO

Cuida tu manera de ser, hay momentos que cambias de parecer muy rápido, ten cuidado pues eres una persona muy indecisa y llena de dudas y si tiene una relación eso podría dañarte o afectarla mucho. Oportunidades de mejoras o nuevo trabajo y el reencuentro con amistades del pasado. Si tienes una relación deja de ser tan posesivo y tan dominante con tu pareja, no hay necesidad de hacerlo. Debes de aprender a ser fuerte y no dejarte dominar por la derrota. Ya no intentes cambiar a quien no pretende hacerlo ni ayudar a quien no se deja, preocúpate por tu vida antes de ver por la vida de los demás. Un trámite no va a salir como pretendes. Ten cuidado con varias personas en tu facebook, solo te llenan de mala energía y te roban cierta información que podrían utilizar en tu contra. En tu trabajo vienen cambios importantes posiblemente recibas un aumento o nombramiento o mejoras en tus ingresos. En lo que respecta a cuestiones familiares necesitas acercarte más a tu familia para lograr mejorar cualquier problema que haya surgido en tu pasado. Amores a distancia se debilitan sin embargo existe posibilidad de conocer a una persona de otra ciudad con la cual solo habrá sexo ocasional.

CÁNCER

Cambia tu forma de ver la vida, te la complicas mucho, te dejas caer al primer obstáculo y pretendes que te levanten. En la cuestión de los dineros un negocio en mente podría ser la salida o solución que estás buscando para mejorar tus ingresos y realizar ese viaje que tienes en mente. Ruptura de relación se visualiza puede ser amistad o pareja. Un familiar se enferma. Amiga necesitará tu apoyo emocional. Cerrarás ciclos con otras personas, pareciera que te has encontrado a ti mismo sin embargo andarás más perdido que nunca al no saber hacia dónde te diriges y qué buscas y necesitas de la vida. Si tienes que cambiar para mejorar un aspecto negativo hazlo, pero que sea para complacerte a ti mismo. Una amistad podría pedirte la caricia. Amistad se alejará debido a ciertas actitudes mamonas tuyas. Si sales con una persona y no muestra el mismo interés que tu mándalo a la fregada y deja de perder el tiempo con quien no se esfuerza ni tantito. Necesitas sueños, metas y una persona que esté ahí apoyándote para sentirte más seguro o segura. Si bien es cierto que no se requiere de otra persona para sobrevivir en tu caso se hará una necesidad pues algunas ocasiones del día sueles sentirte muy solo o sola.

GÉMINIS

Cambios importantes se visualizan en el área sentimental pues te costará volver a creer en el amor debido a ciertas traiciones que recibirás en estos días. No desconfíes de quien te ha mostrado a sol y a sombra su cariño, atenciones y amor. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva, la vida te enseñara que camino debes de seguir para lograr tus metas. Una amistad regresa con la cola entre las patas pues se arrepentirá de lo que te hizo hace tiempo. En lo que respecta a los dineros andarás algo presionado o presionada, necesitas no gastar en lo que no necesitas y poner orden en tu economía. Eres de cuidado y lo has demostrado con hechos, sin embargo, no vale la pena ensuciarse las manos por personas que ni en su vida tienen voz ni voto. Una situación comprometedora se presentará en estos días. Eventos importantes en los cuales te darás cuenta de la falsedad de muchas personas, ya no tengas miedo a mandarlas a la fregada, no estas para aguantar tonterías, aprende a deshacerte de quien te impide avanzar. Una fiesta o cumpleaños se aproxima y se armará la fiesta, ve y diviértete. Posibilidad de cambiar de coche o comprar artículos electrónicos.

TAURO

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no dejes ir al amor por miedos y tonterías del pasado. En cuestión de amores hay para escoger, no veas el estuche sino los sentimientos de las personas. Si tienes pareja vienen momentos especiales en los cuales te mostrará sus verdaderos sentimientos. Ten cuidado con lo que quieres y deseas porque se te puede cumplir, hoy no es momento de perder el tiempo en cosas y situaciones que no te están dejando nada de provecho que sólo están afectando tu economía. No te dejes llevar por la ira porque podrían venir a ti chismes fuera de lugar que involucran a tu familia y eso podría hacerte perder el control y despotricar en contra de esas personas ocasionándote graves problemas. Hay que cuidar un poco más tu salud porque podría verse afectada por situaciones que tienen que ver con infecciones tanto en el estómago como en las vías urinarias. Hay un amor de tu pasado que él está pensando mucho y que próximamente sabrás de quién se trata te llegarán señales por medio de una amistad o de un conocido. Hola si en estos momentos no tienes una relación es el momento de comenzar a pensar en ella el universo va a conspirar a tu favor para que las cosas comiencen a fluir con una persona con la que está saliendo o comenzarás a salir en próximas fechas puede venir por medio de una red social.

ARIES

Te vienen muchas oportunidades de crecimiento que debes aprovechar al máximo, debes de tener mucho cuidado con trámites en los cuales esté tu firma de por medio. Vas a sentir mucha conexión con una persona que conocerás en próximas fechas, posiblemente comience a surgir alguna situación amorosa. Vienen muchos cambios en los cuales deberás poner mucha atención sobre todo cuestiones que tengan que ver con tu salud, come, has ejercicio, lleva una buena alimentación la cual te conduzca a una mejora en tu organismo. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que sabes que no va a hacer nada por ti. Se vienen muchas oportunidades en cuestión de viajes que deberás de aprovechar, pero siempre cuidando tus gastos. No te permitas renunciar a tu presente por regresar al pasado que no tiene nada nuevo que ofrecerte más que dolores de cabeza. Esta semana vas a tener mucha suerte en juegos de azar, aprovecha esa suerte para mejorar tus ingresos. Te vienen días en los cuales andarás algo melancólico al pensar en personas que físicamente no están a tu lado y que te hacen mucha falta. Cuídate mucho de una amistad la cual pudiera meterte en serios problemas debido a ciertos comentarios que estarán muy fuera de lugar.