Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de julio de 2024

Piscis

Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti. En caso de no tener pareja no te achicopales que te anda rondando una persona de piel blanca, hay posibilidades de encuentro de sabanas con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada. Cuidado con cambios repentinos en el amor en caso de tener pareja porque podrías cometer un error grave difícil de solucionar sobre todo por cuestiones de mentiras piadosas. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga mauser lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Debes de cuidar mucho tu autoestima y cuestiones que tengas que ver con ansiedad e insomnio pues podrías estar padeciéndolo en gran escala en.

Acuario

No juzgues por las apariencias a esas personas que acabas de conocer, mejor aprende a convivir más con ellas pues está a punto de nacer una bella amistad o quizás algo más sólido como una relación. Un problema que te ha traído bien preocupado o preocupada empezará a ver la luz, no decaigas si al principio sientes que no lo vas a lograr, recuerda que cuando más obscuro se pone es porque estás por ver la luz. Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta tienes tu también que dar el siguiente paso. Ten cuidado con lo que comes pues hay muchas posibilidades de infecciones estomacales. Vienen días en los cuales la vida te dará una gran sorpresa en el terreno del amor y de los negocios.

Capricornio

Te llegarán noticias del extranjero o de amistades que viven fueras. Si tienes pareja y la relación se ha tornado un poco aburrida y han caído en la monotonía lo único que se requiere es un poco de creatividad, así es criaturas, necesitan darle mucho al camasutra y reinventar sus mañas solo así lograrán innovar y caer en una etapa muy perra en la cual el amor se fortalecerá al punto de volverse indispensables uno al otro. Una amistad te va a buscar muy pronto para contarte puros chismes, no caigas en sus juegos solo para la oreja y no digas nada, pues eso que te contará te va servir para en el futuro salir de un problema o chisme en el que te meterán. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás.

Sagitario

No permitas eso, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo. Deja las lamentaciones para otro ocasión, es momento que te pongas las pilas y salgas ya del bache en que te has encontrado en todo este tiempo, recuerda que las caídas sirven para aprender del golpe y no para encariñarte con la piedra así que pon mucha atención en eso. No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. Posibilidades de salir de fiesta con amistades o familiares. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Recuerda que eres un ser noble y de mucha luz, cuídate mucho de tus relaciones personales, pues te estarás envolviendo con gente hija de la fregada que nomás se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma, lejos de ayudarte podrían dañarte y hacerte caer en estados de depresión muy perros.

Escorpión

Enfermedades respiratorias en puerta, tu mejor día el viernes. Si ya tienes quien te gratine la concha no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el queque a tu pareja por cuestiones sin importancia. Desprendimiento de amistad, se va, te deja. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo, no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta, disfruta cada día como si solo fuera el último, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. No gastes tanto en fregaderas que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinerito extra. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino.

Libra

Chismes al por mayor por parte de quien creías amigo o amiga. Persona del pasado retorna para pedir disculpas por sus errores. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tontis que solo te quieren pa ultrajarte la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar a freír espárragos. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas, identifícala, se trata de alguien que te ha escrito mucho últimamente. Puede que en estos días vuelvas a ser en estado depresivos al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera. Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta, pero también podría ponerte de malas, no confundas tus sentimientos ni la manera de ver la vida, relájate y toma el toro por los cuernos en cada cosa que realizar para que obtengas los resultados esperados.

Virgo

Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te afectó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando. Un negocio en puerta se visualiza con chorros de éxito. Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Días en que comenzarás a sentir atracción por cierta persona que acaba de llegar a tu vida. Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Leo

A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes que deberían de ser resueltas al momento. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas que te atontado o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable ni vela en el entierro has tenido. Cambia tus actitudes y ayuda a quien te ayuda y ver por ti, deja de mendigar amor, cariño y atención por esas personas que ni te pelan ni hacen nada para ti. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando de ti y tu familia a tus espaldas. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Las oportunidades en el amor tendrán fecha de caducidad, ya no desperdicies tu tiempo ni dejes ir a quien te busca y está dispuesto o dispuesta a iniciar algo contigo, sino funciona vendrá alguien más, pero si te la pasas poniendo un escudo al amor terminarás secándote por dentro al punto de no volver a encontrar alguien para ti. También debes aprender amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena.

Cancer

Un vecino anda ladrando mucho de tu reputación. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. No te dejes influenciar por tus amistades, pues en algunas ocasiones llegas a tomar muy enserio lo que ellas te dicen y no analizas la situación, no te dejes manipular por ellos o ellas y aprende a tomar tus propias decisiones. El día que aceptes tus defectos ese día nadie podrá hacerte daño con nada, recuerda que nadie es perfecto, deja de martirizarte y poner siempre tus errores en la mesa, a veces tú no eres el culpable de lo que pasa y sin embargo te echas tierra. Una noticia que no esperabas llegará y podría causarte cierto conflicto. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Cirugía de una persona cerca está próxima. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Problemas con pareja de los cuales se resolverán por ayuda de una tercera persona. Un chisme muy fuerte sobre tu familia podría dañarte. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres.

Géminis

No temas a cambios en el área sentimental, échale ganas al corazón y todo lo que tenga que ver con tus sentimientos, es momento que seas más hijo de la tostada, disfruta de la caricia, de las relaciones pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que afecta tu libertad. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo. Un dinero extra que llegaría se cancela, no prestes dinero pues solo te echas enemigos. Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvidó. Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando.

Tauro

La venganza siempre será tu mejor platillo pero alguna veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Si tienes pareja bájale a los celos algunas veces exageras de más. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu figura así como a reducir el estrés. Siempre fuerte y optimista. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a la caricia ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Aprende a ser más perris, pues solo así no te seguirán viendo la cara de estúpida. Eres una persona muy fuerte y fregona pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiras el golpe sin importar lo que vaya a pasar. Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder.

Aries

Un ex amor se pondrá en contacto contigo. Cuidado con tramites, no son buenos tiempo para realizarlos. Tu carácter tan fuerte podría incomodar a muchas personas tienes el poder de decir lo que sientes sin pelos en la lengua. Te vas enterar que una amistad te está tomando el pelo. Eres de buen corazón y se preocupa por tu familia pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Aprende a decir que no a esas personas que solo te perjudican y te hacen sentir de la fregada, no es momento con cargar energías negativas que no son tuyas. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte rápido, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.