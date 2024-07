Incrementan las víctimas del tráfico en las calles y cruces de Los Ángeles

Yvonne Parks, de 40 años y dos mujeres más, aún no identificadas por la policía son las víctimas mortales más recientes de la violencia del tráfico vehicular en la ciudad y el condado de Los Ángeles.

Al mismo tiempo, latinos que, a diario deben cruzar calles e intersecciones donde hay mucho flujo de vehículos, dijeron sentirse inseguros y desconfiados cuando observan que los automovilistas no respetan los límites de velocidad.

Huyen de la escena

El 19 de julio, a la medianoche, una mujer fue arrollada en la esquina de la Avenida Central y la calle 82, en el sur centro de Los Ángeles.

“Un conductor hispano huyó de la escena”, dijo el sargento Kevin Ahlemier de la División 77 del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), con relación al atropellamiento mortal ocurrido en el sur centro. La ciudad de Los Ángeles ofrece una recompensa de $50,000 para lograr el arresto y convicción del presunto responsable

Juan Serrano dijo que su hermano Joel Burgos fue atropellado y muerto el 22 de mayo. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Cuatro días después, Yvonne Parks fue brutalmente atropellada en el área de Baldwin Hills.

Parks y su novio caminaban el martes por un paso peatonal en el área de Baldwin Hills cuando ella fue atropellada por un automovilista que conducía a exceso de velocidad.

Ambos se dirigían de madrugada a una tienda 7/Eleven ubicada en la esquina de los bulevares Obama y La Ciénega. El hombre no resultó herido.

Parks y su novio tenían derecho de paso; pero la luz del semáforo cambió cuando todavía no se habían puesto a salvo; el conductor que se dio a la fuga hizo sonar el claxon e impactó su vehículo contra la mujer y la hizo volar por los aires. Ella fue declarada muerta en la escena.

El vehículo sospechoso huyó en dirección norte de La Ciénega Boulevard. El conductor no se detuvo siquiera a prestar ayuda a la víctima como lo exige la ley.

Muchos de los peatones cruzan las calles sin poner atención al tráfico. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El 15 de abril de 2015, el Concejo Municipal enmendó el Código Administrativo de Los Ángeles y creó un Fondo Fiduciario del Programa de Recompensas por Atropello y Fuga.

De esa manera, está disponible una recompensa de hasta $50,000 para quien proporcione información que conduzca a la identificación, aprehensión y condena del presunto responsable de la muerte de Yvonne Parks.

También, la noche del sábado 27 de julio, una tercera víctima sucumbió a las heridas sufridas al ser impactada por un vehículo en la intersección de las Avenidas J y Elm, en Lancaster.

Más precaución

“Aunque básicamente si se supone que los peatones tienen el derecho de cruzar, tienen que mirar a hacia los dos lados antes de cruzar la calle”, declaró la oficial Rosario Cervantes, portavoz del LAPD.

Caminar los cruces atento es una de las formas más seguras de llegar a su destino. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Muchas veces las personas están en sus teléfonos o se confían que tienen la luz de paso, pero siempre recomendamos que se tienen que fijar en los carros, porque la persona que maneja puede ir distraída y no observa a quien está cruzando la calle, o los peatones se atraviesan por donde no deben”.

La oficial Cervantes recomendó, además, que los conductores eviten utilizar su teléfono cuando están al volante y conozcan las leyes.

“Si se involucran en un accidente, que llamen al 911 y soliciten ayuda con primeros auxilios, pero no huyan del lugar “, dijo.

Si alguien resulta herido o muere, la persona que se dio a la fuga podría enfrentar cargos criminales por homicidio vehicular, una sentencia entre dos y seis años en una prisión estatal de California, además de una multa de $10,000.

Preocupan estadísticas

“Ni respetan a nadie, ni tienen precaución”, dijo María Fregoso, una mujer de Puebla, México, quien estuvo al borde de ser atropellada junto con sus hijos Jonathan (16 años) y Samuel (9), en la esquina de la calle Soto y el bulevar Whittier, en el este de Los Ángeles.

“Siempre es lo mismo; la gente maneja muy rápido”, dijo la mujer de 65 años. “A cada rato nos dan tremendos sustos”.

En 2023, en la ciudad de Los Ángeles se produjeron 336 muertes en accidentes de tránsito, superando la marca de 300 víctimas por segundo año consecutivo, y el mayor número de muertes en más de 20 años, que es hasta donde llegan los registros de la organización Streets Are For Everyone (SAFE).

El informe “Morir en las calles de Los Ángeles”, presentado por Damian Levitt, director de SAFE, analiza las tendencias de la violencia vial y las cifras de muertes detrás de ellas.

“Las cifras de fatalidades representaron un aumento del 8% con respecto a 2022, y un asombroso 81% mayor desde que el exalcalde Eric Garcetti inició el programa Visión Cero en 2015”, dijo Levitt, a La Opinión.

Los tres distritos con el mayor número de colisiones de tráfico en Los Ángeles son: Distrito 14 , que representa el concejal Kevin de León, con 1,605 choques en 2023; en segundo lugar, el distrito 13, a cuyo frente está el concejal Hugo Soto-Martínez, con 1,619 colisiones, y, en tercer lugar, el distrito 9, del concejal Curren Price Jr., con 1,560.

“Hace poco más de dos tres meses, a mi hermano [Joel Burgos] lo atropelló y mató un automovilista que se dio a la fuga”, relató Juan Serrano, mientras se paseaba con su bicicleta en el este de Los Ángeles.

El accidente ocurrió la noche del 22 de mayo la esquina de la calle Mission Road y el puente de la Avenida César Chávez.

Una revisión de las muertes de peatones en los últimos cinco años muestra que Boyle Heights ocupa el puesto 11 entre 114 vecindarios en todo Los Ángeles, según el sitio de noticias sin fines de lucro Crosstown. El centro de Los Ángeles también encabeza la lista de fatalidades.

Cinco intersecciones más peligrosas

Según datos recientes de accidentes en el condado de Los Ángeles, las cinco intersecciones más peligrosas de Los Ángeles son: Avenida East Manchester y Avalon Boulevard; Avenida West Manchester y Avenida South Vermont; Victory Boulevard y Avenida Lindley, en el área de Reseda; Avenida West Manchester y Avenida Normandie, además de la Avenida South Vermont y Avenida West Florence. Esta última intersección reporta constantemente algunas de las tasas de accidentes más altas de cualquier intersección en Los Ángeles.

“En toda la ciudad tenemos cruces peligrosos para los peatones y son los más desprotegidos”, dijo Pete Brown, portavoz del concejal Kevin De León. “Puede ser que estén pintados, pero no hay ningún tipo de señal que avise a los residentes que alguien está cruzando”.

“Hay otros que tienen luces amarillas intermitentes que toman en cuenta a los peatones”, añadió. “En el Distrito 14 hay mucha conducción peligrosa porque algunas de nuestras calles son pequeñas y estrechas -como en Boyle Heights; además, la gente conduce a altas velocidades, por lo que el tiempo de reacción de los conductores para pisar el freno o parar es mucho menor”.

Brown informó que el concejal De León ha obtenido importantes fondos que han comenzado a aumentar la seguridad de peatones y ciclistas. El dinero provino de subvenciones que el concejal solicitó del Programa de Programa de Transporte Activo (ATP) de la Comisión de Transporte de California.

De León consiguió 5 millones de dólares para realizar mejoras en las calles alrededor del parque Hollenbeck; $47,7 millones para Skid Row y sus alrededores; y $37,7 millones para Boyle Heights.