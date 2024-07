“Disputa se resuelve presentando las actas”: Lula habla por primera vez sobre la cuestionada victoria de Maduro

Para Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y uno de los líderes de la izquierda en América Latina, la crisis política venezolana tras las elecciones del domingo se resuelve si el oficialismo muestra las actas de votación.

Con sus expresiones de este martes el mandatario se une al reclamo de algunos homólogos, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el chileno Gabriel Boric y el estadounidense Joe Biden.

Es la primera vez que Lula da Silva hace algún comentario desde que el fin de semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de Venezuela.

Al filo de la medianoche del domingo, el organismo informó que Maduro tenía una ventaja “irreversible” de 51.2% de los votos frente a un 44.2% de su principal opositor Edmundo González Urrutia.

La coalición opositora ha cuestionado los resultados, y dice que tiene más del 70% de las actas de votación que confirman una victoria de su candidato.

Para Lula da Silva, quien se ha posicionado como un eventual mediador entre el gobierno de Venezuela y la oposición, lo que ocurre en suelo venezolano es un “proceso normal”.

“Es normal pelearse. ¿Cómo se resuelve la disputa? Presentando las actas. Si hay dudas sobre las actas, la oposición debe presentar un recurso y esperar la decisión, que tendremos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo“, comentó en una entrevista a TV Centro América, filial de TV Globo.

“El Tribunal Electoral reconoció a Maduro como ganador pero la oposición aún no. Entonces, es un proceso. No veo nada grave. Veo que la prensa brasileña lo trata como si fuera la Tercera Guerra Mundial, pero no hay nada anormal”, dijo el mandatario.

Lo ocurrido el fin de semana en Venezuela ha provocado una crisis política en el país, en donde miles de personas se manifiestan en diferentes zonas tanto de la capital, Caracas, como de sectores del interior.

Durante las protestas ha habido encontronazos entre las autoridades y los manifestantes. Hasta el momento se cuentan dos personas muertas y cientos de detenidos.

Para algunos analistas, es significativo que sectores populares que comúnmente son bastiones chavistas se han desbordado en apoyo al opositor González Urrutia y la líder María Corina Machado, quien fue precandidata presidencial pero quedó inhabilitada antes de las elecciones.

Brasilia actúa con cuidado

Ante la emisión de los resultados, Brasilia había evitado tomar posición y dijo que esperaría más información, dado que el CNE divulgó en un primer momento sólo los datos generales.

En un comunicado, el gobierno brasileño defendió la divulgación de los datos por mesa electoral como “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado electoral”.

“En cuanto se presenten las actas y se determine que son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral en Venezuela”, agregó Lula.

Antes, el asesor de asuntos internacionales del presidente Lula da Silva, el excanciller de Brasil Celso Amorim, quien estuvo en Caracas, se reunió con Maduro y con representantes de la Casa Blanca y dijo que se trata de una situación “compleja” y en la que Brasil deberá ser “cauteloso”.

“No pongo en duda necesariamente lo que está siendo dicho, pero el gobierno (venezolano) dijo que suministrará todas las actas y eso aún no ocurrió”, dijo Amorim el lunes.

Maduro le dijo que “entregaría las actas en los próximos días”, según fuentes diplomáticas citadas por el periódico O Globo.

La cautela del gobierno brasileño contrasta con la del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, que rápidamente felicitó a Maduro por haber sido “reelecto”.

Según la prensa de ese país, esta acción de la directiva del partido causó malestar en el gobierno, pero en la entrevista de este martes el presidente minimizó la controversia.

“El PT elogia al pueblo venezolano por las elecciones pacíficas que tuvieron lugar. Y al mismo tiempo reconoce que el colegio electoral nombró a Maduro como victorioso, pero que la oposición aún no lo ha hecho”, dijo Lula.

Llamada entre Lula y Biden

Getty Images: Lula mantuvo una llamada telefónica este martes con Joe Biden.

También este martes, Lula mantuvo conversaciones con el presidente de EE.UU., Joe Biden.

La charla duró aproximadamente media hora y en la misma discutieron temas “bilaterales”.

En la red social X, Biden dijo que se unía al reclamo de Lula sobre las actas.

“Estamos de acuerdo con la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen toda la información, transparente y detallada de las mesas de votación”, comentó el mandatario estadounidense.

En un comunicado, Lula reiteró la posición de Brasil de “seguir trabajando por la normalización del proceso político en el país vecino, lo que tendrá efectos positivos para toda la región”.

“Maduro sabe perfectamente que cuanta más transparencia haya, más posibilidades de tranquilidad para gobernar Venezuela tendrá”, dijo el presidente de Brasil.

