Sobrino de Trump lo describe como “un loco” a quien no respaldará

Fred Trump III, sobrino de Donald Trump, lo define como un “loco atómico” a quien, constantemente, vio lanzar insultos raciales hacia las personas y cuya crueldad es tan grande que mejor apoyará a Kamala Harris con su voto.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, donde se presentó para hablar de su libro “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” (Todo en la familia: los Trump y cómo llegamos a esto), el hijo de Frederick Christ Trump, reveló pasajes poco conocidos del magnate neoyorquino.

“La gente lo sabe, las familias son complicadas. Cada una tiene su tío loco. Mi tío Donald es un loco atómico. Y… ha dejado su huella en la historia familiar.

Significa que hace cosas que, a pesar de que lo conozco cuando está ahí afuera ahora, me estremezco y me pregunto: ‘¿Es este el mismo tipo que conocí? ¿Qué lo está haciendo cambiar? ¿Qué lo llevó a ser así?’ Pero, dicho todo esto, siempre he tenido una buena relación”, indicó.

Sin embargo, el sobrino del expresidente confesó que, en el pasado, llegó a experimentar en carne propia la cruel personalidad mostrada hacia sus oponentes en la política y los negocios.

“Me ha hecho cosas realmente horribles, y algunas personas dirán: ‘¿Cómo puedes querer seguir teniendo una relación con él?’ Es mi tío. Es familia y eso significa mucho”, subrayó.

La campaña de Donald Trump está siendo opacada por el torbellino con que irrumpió Kamala Harris hace apenas unos días. (Crédito: David Jensen / EFE)

Fred Trump señaló que escribir un libro sobre su familia responde a la obligación de defender a las personas con discapacidades graves, como a las que se enfrenta su hijo adulto William, pero también para sacar a flote la verdadera personalidad del magnate de 78 años.

“Utiliza a las personas, a cualquiera que pueda ayudarlo, lo usará. Y cuando obtiene lo que necesita de ellos, los deja de lado”, advirtió.

De hecho, recordó cómo, al solicitarle apoyo a su multimillonario tío para brindarle atención médica a su hijo, el exmandatario fríamente le indicó que lo dejara morir.

“Hace un par de años… lo llamé y le dije: ‘Donald, el fondo se está acabando’. Y sin dudarlo, me respondió: ‘Tu hijo no te reconoce. Déjalo morir y que se mude a Florida’.

No creo que uno pueda oír algo así y no sorprenderse, pero en eso se ha convertido. Es triste. No voy a cambiarlo, no creo que haya nadie que pueda cambiarlo”, afirmó.

