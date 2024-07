Famosos duermen en condiciones precarias en la ‘Isla: Desafío Extremo’

La noche del martes 30 de julio de 2024 Telemundo estrenó ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show que llegó al horario prime time en sustitución de ‘Top Chef VIP’, emisión que en su tercera temporada fue ganada por la actriz y cantante mexicana Paty Navidad.

La nueva apuesta de la cadena se desarrolla en Turquía bajo condiciones que ponen al límite a cada uno de los 24 contendientes que aceptaron el reto, sin embargo, 8 de ellos están pasando por los momentos más duros, pues les tocó dormir prácticamente a la intemperie tras quedar últimos en la primera prueba del reality.

Esos contendientes, que están encabezados por Guty Carrera, Cristina Eustace y Samira Jalil y que pertenecen a Tiburones, deberán pasar sus primeras noches en el programa en Playa Baja, en el alojamiento de menor categoría.

De acuerdo a lo narrado por Javier Poza, quien es el conductor de la emisión, los integrantes de Tiburones sí la sufrirán durante su estancia en Playa Baja.

“Tiburones van a tener que vivir en Playa Baja y es muy baja, baja, baja, hasta abajo. Vengan por su llave. Yo sé que algunos han adormido en lugares peores”, narró el presentador mexicano.

A continuación mostró imágenes del lugar en el que deberán dormir y que nada tiene que ver con las comodidades con las que suelen contar en su día a día, pues no gozarán de camas, ni de baños, contrario a lo sucedido con el resto de los contendientes.

“En Playa Baja van a pasar sus noches al aire libre. No tienen absolutamente nada, duermen en sacos sobre el suelo, no hay agua caliente, ni ducha, ni baño, pero está el mar al final al cabo. Tendrán que encender su propio fuego y con la comida me están diciendo que, calvez, reciban una ración muy, pero muy limitada”, compartió Poza durante la presentación de los alojamientos del reality.

