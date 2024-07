Prisca Awiti, ¿cuál es su club favorito de la Liga MX?

Prisca Awiti ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta mexicana está en el centro de atención del deporte azteca. A través de las redes sociales se presumió con orgullo cuál es su club de la Liga MX.

Awiti logró la medalla de plata en París 2024. Este logro significó la primera medalla de México, en unos Juegos Olímpicos, en la historia del judo.

“La verdad no me he creído todavía que gané la medalla olímpica, pero me siento muy orgullosa y muy feliz, no pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas que hice y ya sentí que tenía la medalla hasta que llegué a la final y nunca me la colgué antes de tiempo”, dijo la mexicana tras la victoria.

ERES GRANDE PRISCA AWITI ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/nz5MZIAptV — México en Paris 2024 – Enlace a Cancha (@enlaceacancha) July 30, 2024

La victoria de la atleta mexicana en semifinales sobre Katarina Kristo, catapultó a Prisca Awiti en el deporte azteca. Esto hizo que varios aficionados mexicanos se interesaran por conocer más sobre su atleta. Una de las informaciones de interés era conocer cuál es su club de la Liga MX.

En este sentido, a través de las redes sociales, los aficionados mexicanos recopilaron algunos tweets de la atleta mexicana. En ellos se ve la afinidad de Prisca Awiti sobre las Águilas del América, el club más ganador del fútbol azteca.

El judo se convierte en la disciplina número 18 que le otorga medalla a México en los Juegos Olímpicos. Prisca Awiti se convirtió en la octava atleta mexicana que consigue una medalla de plata en esta justa deportiva.

Las otras atletas que también lograron colgarse la presea de plata fueron Pilar Roldán (1968), Ana Gabriela Guevara (2004), Belém Guerrero (2004), Aída Román (2012), Paola Espinosa-Alejandra Orozco (2012), Guadalupe González (2016) y María del Rosario Espinoza (2016).

