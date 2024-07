¿Quién es Adriana Ruano, la tiradora y exgimnasta que ganó en París 2024 el primer oro olímpico para Guatemala?

El 31de julio ha quedado escrito como uno de los días históricos para el deporte en Guatemala, puesto que Adriana Ruano consiguió la primera medalla de oro para el país en unos Juegos Olímpicos.

La guatemalteca ganó este miércoles en el campo de tiro de Chateuraux el oro olímpico en foso, hizo sonar el himno de Guatemala y subió a lo más alto del podio en la principal cita deportiva universal, algo que nunca antes había sucedido.

Fue una victoria aplastante, con récord olímpico de 45 platos, cinco más que la siguiente clasificada, la italiana Silvana Maria Stanco. El bronce fue para la australiana Penny Smith, con 32.

“Tengo muchas emociones. No sé qué pensar. Estoy feliz y agradecida con todos”, dijo muy emocionada después de ganar la final de tiro olímpico en foso.

¡ORO Y RÉCORD OLÍMPICO PARA GUATEMALA! 🇬🇹🥇



Adriana Ruano consigue la presea dorada en foso femenino y la tercera medalla olímpica para su país 👏



📺 DISFRUTA los JJOO de París 2024 por @Telemundo, @NBCUniverso y @peacock#OlimpicosTelemundo #ParisOlympics pic.twitter.com/anVzUXCDpk — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 31, 2024

Adriana es deporte puro. Antes de dedicarse a esta disciplina en la que se acaba de consagrar, fue gimnasta y representó a su país en los Juegos Panamericanos de 2010. Una lesión de columna le obligó a dejar la gimnasia.

“Mi sueño era estar en los Juegos Olímpicos en gimnasia, pero una lesión me llevó a retirarme. Estoy un deporte increíble, tengo suerte. Al principio no me gustaba, hasta que empecé sentir pasión por el tiro”, agregó.

Aquella lesión que la retiró de la gimnasia la llevó “a la desesperación y a la frustración”, porque la sacó de la rutina de entrenar, y gracias al tiro salió a flote.

Es nutricionista. Hablar francés, trabajar en el COI, formar una familia, ser motivadora coach profesional. Eran sus ambiciones cuando le preguntaron desde el Comité Olímpico Internacional a modo de formulario sus retos rumbo a París 2024. Y lograr una medalla. Por supuesto. Este desafío ya está conseguido. Un menos.

Amante del Croosfit, su triunfo en París 2024 fue aplastante, con récord olímpico de 45 aciertos, cinco más que la siguiente clasificada, la italiana Silvana Maria Stanco. El bronce fue para la austealiana Penny Smith, con 32. Es la segunda medalla de los Juegos de París para Guatemala, las dos en tiro, tras el bronce ganado el martes por Jean Pierre Brol en el foso masculino.

Antes de ellos el único metal para Guatemala era la plata de Erick Barrondo en los 20 km marcha de Londres 2012. Ahora, Adriana puede presumir de un oro. Y repetir sus rutinas diarias. ¿La primera, rezar todas las mañanas y escuchar un podcast llamado ‘What Would Jesus Do?’. Le da paz y sosiego.

Adri, como le conocen sus amigos, es oro puro. Esta ‘Pequeña gigante’, como le llaman también en Guatemala, habla inglés y comenzó a desarrollar su actividad en el Club de Caza, Tiro y Pesca de Guatemala.

Pedro Martín Fariza es su entrenador, su ídolo es Rafa Nadal, pero su gran guía en la vida es su madre. Ella le dio un verdadero ejemplo en la vida. Confiesa que se ha sacrificado por ella y le ha permitido ser la deportista que es hoy en día. Su padre falleció y ella ha sido la cabeza de familia.

Adriana Ruano se convirtió en tiradora tras su lesión. Su médico le recomendó este deporte tras retirarse de la gimnasia. Así no tendría impacto en su columna vertebral. En diciembre de 2012, Rodrigo, un amigo de su hermano le invitó a practicar el tiro. Y un tirador local le animó también. Y hasta hoy. Oro en París 2024.

Cuenta Adriana que la felicidad es el viaje. No el destino. Y que todos hemos venido a este mundo a dejar huella. Ella, sin duda. Su nombre forma parte ya de los elegidos en el olimpismo. Con un récord de platos rotos impresionante. Dos más que en Tokio 2020.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Jean Pierre Brol gana bronce y hace historia con Guatemala en París 2024

· Argentina se baña en oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con José “Maligno” Torres

· Prisca Awiti Alcaraz gana medalla y hace historia para México en el judo