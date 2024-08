Javier Aguirre y Rafael Márquez aceptan que solo los resultados los blindarán en la selección de México

Javier Aguirre y Rafael Márquez, en su presentación oficial como nuevos líderes del cuerpo técnico de la selección de México en el sitio que dejó Jaime Lozano, no dudaron en aceptar que solo los resultados dirán si su proyecto será a corto o largo plazo, tomando en cuenta que este argumento será su arma para blindarlos contra la inestabilidad de los directivos y dueños del fútbol en México.

En respuestas por separado, ambos nuevos técnicos del equipo nacional azteca aseguraron que están seguros de que existen los argumentos para poder pensar en dar el paso adelante, que tanto se ha esperado en un Mundial y en este sentido se mostraron seguros y con el deseo de plasmar su experiencia a favor de los intereses del cuadro nacional azteca.

Aguirre sabe que sin resultados no hay blindaje que valga

Por principio de cuentas, Javier Aguirre expuso que: “Sin resultados no hay blindaje que valga, además confío en el trabajo y capacidad de mis colaboradores que seguramente nos permitirá aprovechar en la gran calidad que tienen los jugadores mexicanos que no le piden nada a nadie a nivel mundial y donde quizá la única diferencia será la propia capacidad individual del jugador, pero no estamos en desventaja”.

Aguirre también mencionó que está listo para esta nueva aventura y que el cambio de su decisión de regresar a la selección de México cuando en mayo pasado había descartado esa opción se debió a que:”La selección ya no tenía entrenador, entonces uno no le puede decir no a México, es mi país, soy mexicano y siempre estaré dispuesto a acudir cuando me llamen”.

Respecto al famoso cambio generacional, dijo que siempre es una aspiración en todo proyecto, pero al mismo tiempo expresó que ante la calidad de los jugadores no existe edad y que no dudará en hacerlos jugar en la selección, no obstante que no sean titulares en Europa como paso en Sudáfrica 2010 con Giovanni Dos Santos y Carlos Vela.

“Nada es absoluto sobre la calidad de los jugadores, recuerdo que en Sudáfrica 2010 me criticaban mucho por llamar a Vela y a Giovanni cuando no eran titulares, pero creo que en Europa y en México se trabaja parecido, así lo noté en el Monterrey, todo pasa por la calidad de los jugadores y su convencimiento, el jugador mexicano ha evolucionado mucho para no enseñarle a como conducirse, a como vestirse, a como comer, por eso no me quedó con eso de los jugadores que fueron a Europa y regresaron. Si tienen calidad y lo demuestran, serán llamados”.

También mencionó que la forma como se decidió el incorporar a Rafael Márquez al cuerpo técnico de la selección de México, fue sobre un consenso entre ambos, por lo cual sobre este asunto expuso que: “Fue un cúmulo de cosas, mi charla con Rafael de frente, sin cortapisas, siempre hemos platicado, de pronto surgió el nombre de Rafa, fue una sugerencia mutua con los directivos y Rafael con toda su humildad dijo que estaba listo para ayudar y aquí está dentro de la selección de México”

Javier Aguirre y Rafael Márquez flanqueados por los directivos de la FMF Duilio Davino e Ivar Sisiniega en la presentación oficial como técnico y auxiliar en la selección de México. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Rafael Márquez listo para hacer huesos viejos en la selección de México

Consciente de que en la selección de México nadie se puede sentir seguro de tener un apoyo total de los directivos que a lo largo de la historia lo han plasmado más de boca que de hechos, Rafael Márquez al igual que Javier Aguirre reconoció que solo los resultados le permitirán hacer huesos viejos en el Tricolor.

“Claro que pienso hasta el 2030, eso fue lo que me animó a estar aquí en la selección de México, quiero este escudo como nadie, pero estoy consciente de que nada es para siempre, sino que los resultados dirán lo que pasa, creo que el único blindaje será el trabajo que se haga y obviamente los resultados, pero si uno fracasa, tampoco pasa nada, habría que volver a empezar, siempre he estado consciente de que en el fútbol lo que mandan son los resultados”, señaló el cinco veces capitán del equipo nacional de México en los Mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

