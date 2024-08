Apple quiere que se desestime el caso antimonopolio en su contra

Apple ha presentado una moción para desestimar la demanda antimonopolio interpuesta por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. En su defensa, Apple argumenta que el éxito del iPhone no se debe a prácticas monopólicas, sino a la innovación y la experiencia de usuario superior que ofrece su ecosistema integrado.

Apple defiende su posición

Apple sostiene que la caracterización del DOJ sobre su poder en el mercado es errónea, destacando que enfrenta una competencia significativa de otros fabricantes de teléfonos inteligentes como Google y Samsung.

La compañía subraya que no posee una cuota de mercado monopolística que justifique las afirmaciones del DOJ. En su moción, Apple argumenta que las políticas y prácticas comerciales que ha implementado han resultado en beneficios significativos para los consumidores, incluyendo mayor seguridad y una experiencia de usuario sin fisuras.

La empresa enfatiza que su éxito se basa en años de inversión e innovación, no en conductas anticompetitivas. Según Apple, la demanda del DOJ podría perjudicar la innovación y privar a los consumidores de las características distintivas que hacen del iPhone un producto único en el mercado.

Argumentos clave de Apple

En su moción para desestimar la demanda, Apple cita varios ejemplos en los que el DOJ ha interpretado erróneamente sus decisiones de diseño como anticompetitivas:

1. Super apps: Limitaciones en la categorización y visualización de mini aplicaciones en el App Store.

2. Aplicaciones de streaming en la nube: Requisitos iniciales para que los juegos en streaming se presentaran como aplicaciones independientes.

3. Aplicaciones de mensajería: Restricciones para que las aplicaciones de mensajería de terceros utilicen ciertos protocolos y funciones del iPhone.

4. Smartwatches: Limitaciones en la interoperabilidad con relojes inteligentes de terceros.

5. Carteras digitales: Acceso restringido a información financiera sensible y al sistema NFC para pagos.

Apple argumenta que estas decisiones están protegidas por leyes antimonopolio que permiten a una empresa diseñar y controlar sus propios productos. Además, sostiene que el DOJ está intentando establecer una nueva teoría de responsabilidad antimonopolio que ningún tribunal ha reconocido, lo cual podría tener efectos perjudiciales para la innovación y la experiencia del usuario.

Apple está firme en su postura de que la demanda del DOJ carece de méritos y que sus prácticas comerciales no solo no dañan la competencia, sino que benefician a los consumidores al ofrecer productos innovadores y seguros. La decisión final sobre la moción de desestimación está ahora en manos del juez Julien X. Neals, y si el caso sigue adelante, es probable que el juicio no se realice hasta 2027 o 2028.

