Boxeadora italiana que abandonó pelea en París 2024 habría fingido una lesión previamente

El nombre de la boxeadora italiana Angela Carini sigue en boca de todos luego de que este viernes se publicara un video en redes sociales en donde la peleadora europea supuestamente finge una lesión en medio de una pelea en la que posteriormente termina abandonando.

Angela Carini, quien en estos Juegos Olímpicos París 2024 saltó a la fama al abandonar apenas a los 46 segundos su pelea de los octavos de final del boxeo olímpico contra la atleta argelina Imane Khelife para “salvaguardar su vida”, fue cuestionada en redes sociales por la aparición de este nuevo video.

En el mismo se puede ver a la italiana simulando una aparente lesión en una pelea que sostuvo ante la turca Busenaz Sürmeneli en un campeonato disputado en el 2022. A falta de segundos para el final del primer round, Carini cayó en el ring debido a un fuerte dolor en un tobillo.

Angela Carini fakes ankle injury in IBA Championship 2022 pic.twitter.com/x7c8VUWlmU — TurtleToad_ (@THETurtleToad) August 2, 2024 Uno de los videos en el que se puede ver la pelea entre la italiana Angela Carini y la turca Busenaz Sürmeneli en un campeonato de boxeo realizado en el 2022.

Lo curioso de esta situación es que en ningún momento la italiana recibió un golpe que causara ese dolor. Después de ser atendida por los médicos Angela Carini optó por retirarse del combate lo que ahora, después de su polémica decisión en París 2024 llama poderosamente la atención.

El jueves la italiana decidió abandonar su pelea contra Imane Khelife luego de recibir un duro castigo en apenas 46 segundos del combate. Esta decisión de la europea desató la polémica ya que el año pasado, la argelina falló pruebas de género y fue apartada de un torneo de la Asociación Internacional de Boxeo.

“No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también”, explicó Carini su decisión antes de agregar: “Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”.

El momento en el que la italiana Angela Carini levanta la mano para parar la pelea ante la argelina Imane Khelife. Crédito: YAHYA ARHAB | EFE

El COI respaldó a Imane Khelife

La divulgación del video en el que la italiana Angela Carini supuestamente finge una lesión para abandonar una pelea en el 2022 surgió después de toda la polémica que se desató con la peleadora argelina Imane Khelife que recibió el respaldo del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Son mujeres en sus pasaportes y queda establecido que se trata de mujeres. Todas las que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo con las reglas de elegibilidad de la competición”, había señalado el COI en un comunicado.

“La prueba de la testosterona no es una prueba perfecta”, defendió el COI ante las pruebas que le realizaron a la argelina el año pasado. “Muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los hombres sin dejar de ser mujeres”, agregaron.

Este caso no es el primero que se ven en unos Juegos Olímpicos donde en el pasado se dio el caso de la atleta sudafricana Caster Semenya que a pesar de haber nacido como mujer contaba con un alto nivel de testosterona que la ponía en una clara ventaja con el resto de las competidoras.

