Dos ganadores de Powerball de una misma tienda aún no reclaman sus $200,000 dólares

Una persona que juega a la lotería con la esperanza de ganar el premio mayor, no solo gasta dinero en su intento, también gastar tiempo y energía. Aun cuando jueguen en línea y no vayan a alguna tienda y compren su boleto físico, la inversión personal es la misma, solo se acortan algunos esfuerzos. Con todo eso, es sorprendente que de pronto no reclamen su premio cuando lo ganan. Eso está pasando con un sorteo de Powerball, en el que ocho personas no han ido por su dinero y dos de ellas compraron su boleto en una misma tienda.

La lotería estatal de Delaware está en busca de los afortunados ganadores de dos boletos de Powerball, adquiridos en una misma tienda en Middletown. Los boletos, comprados el 20 de abril de 2024, suman un total de $200,000 dólares en premios. Hasta la fecha, los propietarios de estos boletos aún no han reclamado sus recompensas.

El primer boleto ganador es un Match 4 plus Powerball con Power Play, que vale $150,000 dólares. El segundo boleto tiene un premio de $50,000 dólares. Ambos boletos fueron adquiridos en la tienda Shore Shop de Middletown, ubicada a aproximadamente media hora de Newark.

Los ganadores tienen hasta el 20 de abril de 2025 para reclamar sus premios antes de que caduquen.

Por si esto no fuera suficiente, la lotería de Delaware también está tratando de localizar a los propietarios de otros seis boletos que juntos suman $300,000 dólares en premios. Estos boletos, al igual que los dos primeros, perderán su valor si no se reclaman antes de que expire el plazo. Cada uno de esos otros boletos tienen fechas diferentes.

Para reclamar premios menores de $599 dólares, los ganadores pueden hacerlo en cualquier minorista autorizado o directamente en la Oficina de Lotería de Delaware. También es posible recibir las ganancias por correo enviando el boleto original junto con el formulario de reclamo a la dirección de la lotería en Dover, DE.

Para premios mayores a $600 dólares, los ganadores deben visitar la Oficina de Lotería de Delaware en persona. Deben presentar una identificación con foto, su nombre, dirección y tarjeta de seguro social. La oficina está abierta de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.

Los premios mayores pueden cobrarse en forma de anualidad, en 30 pagos a lo largo de 29 años, o en un solo pago. Ambas opciones están exentas de impuestos federales y jurisdiccionales.

