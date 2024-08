Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de agosto de 2024.

PISCIS

Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo. Eres de buen corazón y te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más perrucha, disfruta de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas un friego la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que daña tu libertad. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención.

ACUARIO

Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu a figura, así como a reducir el estrés. Viene evento social o reunión muy perra te la pasarás de lo mejor. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta la madre a tu pareja por cuestiones sin importancia. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y tonterías que te atontan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede.

CAPRICORNIO

Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Un vecino anda ladrando de tu reputación. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Relaciones familiares se fortalecerán. Un sueño te dejará mucho que pensar. Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Posibilidades en el ámbito de los negocios. No compres nada electrónico estos días pues podría descomponerse y no servir. Te invitarán a un viaje. Es momento de hacer limpieza en redes sociales, tienes personas muy mal vibrosas que solo andan checando que pones para después joderte la existencia. Haz caso a tus sueños pues podrían rebelarte esa respuesta que necesitas. Una amistad te buscará pa pedirte consejo. Deja de darles caldo por face, eres muy de decirles que sí, pero después ya no hayas qué hacer pa quitarte a esas personas de encima.

SAGITARIO

Déjate de tonterías y pon los pies en la tierra, a la fregada gente tonta que no sabe valorar tu esfuerzo y dedicación, no tienes por qué perder el tiempo con personas a las que les vales madres. Es tiempo de cambiar tu manera de pensar y dejar de ser tan perrucha e hija de la tostada, eres muy de quien te la hace te la paga y no sueles tener piedad sobre tus enemigos, sin embargo, no vale la pena seguir fregándote y haciendo daño pues la vida es corta y se te va de las manos. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto que solo te quieren pa la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar al chorizo. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda a la tostada todo eso que te hace daño o afecta. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te fregó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida. No comas muchas harinas pues problemas de colitis podrían presentarse en estos días. Una amistad se retira de tu vida, te darás cuenta como el dinero cambia a las personas.

ESCORPION

La venganza siempre será tu mejor platillo, pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo. Centra tu tiempo y energía en tus metas personales y en esas personas que te buscan a diario y te muestran con hechos la necesidad que tienen de saber de ti. Te viene un y posibilidades de encamarte con persona que conociste o estar por conocer en estos días. Trata de reunir agua bendita de 3 iglesias y báñate con ella mientras rezas el salmo 91 te ayudará a quitar la negatividad y abrir a nuevas oportunidades. La ingenuidad algunas veces se te hace vicio, caes siempre en los mismos errores y no aprendes ni madres de los golpes que la vida te da cada día. Cuida mucho la manera en que hablas pues podrías contar o decir cosas las cuales te puedes arrepentir en un futuro. Es momento de invertir en tu felicidad, no permitas que otras personas te dañen lo que con tanto trabajo has construido.

LIBRA

Es posible que te enteres de un chisme familiar que te podrá de malas, ni te mortifiques los días pondrán las cosas en su lugar. Amistades del pasado que te traicionaron regresan, si vas a dar otra oportunidad que sea bajo tus condiciones, sino que le rumben a la tostada. Varias personas te harán sentir que no lograrás tus metas, no te desanimes y muéstrales que tienes los huevos y ovarios para lograr lo que te propones, podrían darte un aumento de sueldo sin embargo hay mucha envidia a tu al rededor y compañeros de tu trabajo podrían estar metiéndote el pie. Si ya tienes una relación no te metas en camisa de once varas, dale el espacio que requiere tu pareja algunas veces la o lo llegas a cansar con exigencias pendejas, no abuses. Quien te quiera te lo demostrará con hechos, es posible que en estos días te hagan una promesa que estará lejos de cumplirse, pero al final esa promesa servirá para darte cuenta si vale la pena seguir esperando algo de esa persona que significa mucho para ti. No temas a cambios en las cuestiones de amor, si tienes pareja es posible que te enfrente por ciertos errores del pasado que no ha logrado superar o por escenas de celos infundados. Tu carácter se ha formado con base en las experiencias del pasado, que seas duro o dura no es culpa tuya sino de la vida misma que te puso con personas que te obligaron a no ser dejado ni dejada.

VIRGO

No pierdas más tu tiempo si tu pareja a cambiado contigo y ya no te hace sentir lo que te causaba en el inicio de la relación es momento de poner las cartas sobre la mesa y ver hacia dónde se dirigen, a veces es mejor terminar todo en buenos términos que terminar odiándose y haciéndose más daño. Ya no hagas caso a chismes o criticas pues tu expareja podría estar hablando tonterías y media de ti, recuerda que lo que le cala es que sea ignorado o ignorada, haz de cuenta que no existe, te ahorraras disgustos y peleas. Una oportunidad de cambiar de empleo se presentará peor recuerda no soltar lo que tienes hasta no asegurar lo nuevo. A la fregada el mendigar cariño y amor, no tienes necesidad de hacer eso, debes aprender a quererte mucho y darte cuenta de que no necesitas migajas de nadie para ser feliz. El problema aquí es que te enamoras demasiado pronto y por eso al final sales lastimado o lastimada porque las personas que conoces solo buscan dañarte la caricia para después mandarte a la fregada. Necesitas ser más bitch y tratar de dominar tus sentimientos pues solo así no volverás a permitir que te dañen la existencia. Si ya tienes pareja ten cuidado con una de sus amistades, se le anda metiendo por los ojos. Posibilidades de ganar en juegos de mesa sobre todo en la chalupa o baraja española.

LEO

Vas a traer pegue pues 2-3 personas andarán tras tus huesos, pruébalos y quédate con quien te agrade más pero no solo en la parte física, recuerda que los sentimientos serán la clave perfecta para saber a quién elegir. Hay una oportunidad de arreglar un asunto que te ha traído con dolor de cabeza el universo conspira para que todo se solucione de la mejor manera. No hables más de la cuenta porque te meterás en problemas, aprende a guardar el secreto y no contar nada hasta que sea un hecho. Conocerás a una persona que te va a hacer sufrir mucho, ponte alerta y si lo que busca es jugar con tus sentimientos muestrales que tú tienes un doctorado en esa disciplina y no permitas que te dañen. Recuerda que el que se enamora de más pierde así que aprende a no atontarte. Deja de buscar pareja y centra tu atención en tus proyectos y metas personales que cuando deba de ser llegará la persona correcta, solo así no te equivocarás por creer que has conocido el amor cuando solo has conocido quien te dañe la existencia. Te buscará a amistad para pedirte un favor posiblemente económico. Vienen cambios muy perros a tu vida pues habrá 2 personas que se acercarán a ti, les interesas, pero no sabrás quien es la persona correcta para ti, recuerda que lo importante es que esa persona te ayude a mejorar en tus defectos.

CÁNCER

Te andan siguiendo muchas envidias y vienen de tu grupo de amistades, hay 2 personas las cuales no te toleran, pero ahí andan pegadas a ti para sacarte información o buscando la manera de fregarte. Si ya tienes una relación es momento que pongas todos tus sentimientos en orden pues algunas veces dudas sobre el amor que tienes a tu pareja. Un viaje se va a cancelar. Una amistad te va a buscar para pedirte un favor económico. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo al sexo ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Los problemas sentimentales que pudiste haber tenido anteriormente podrían comenzar a resolverse, debes aprender de tus errores y no volver a cometerlos, algunas veces caes en situaciones fuera de lugar que no te dejan avanzar. Sueles deprimirte por no lograr tus sueños, pero no te pones las pilas para cumplirlos. No esperes nada de nadie y centra tu atención en tus proyectos pues estas en el tiempo perfecto para consolidarlos.

GÉMINIS

Es posible que en el transcurso de estos días te llegues a sentir algo triste por cuestiones del pasado y planes y proyectos que no te funcionaron, no pierdas el piso y no regreses a lo que ya pasó o fue. Hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va a cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta. No idealices tampoco al ser amado y velo tal cual, sueles enamorarte demasiado de tus parejas y por eso es que al final terminas sufriendo. Hoy se vienen muchos cambios en los cuales deberías de poner mucha atención qué camino elegir para mejorar tu situación económica. No es momento de gastar dinero en cuestiones que no estás ocupando ya que al finalizar el mes de agosto ocuparás dicho dinero para unos apuros que surgirán. Debes de tener cuidado con amistades hipócritas de las cuales estás rodeado y buscará la manera de dañarte y de afectarte conciertos comentarios. Bien en días bastante buenos en los cuales las relaciones amorosas mejorarán siempre y cuando ponga las cartas sobre la mesa de qué es lo que quieres y deseas para tu vida. Podría presentarse un problema de salud en la familia así que prepárate con la cuestión de los dineros.

TAURO

Deja de pensar en el pasado y centra tu tiempo y energía en tu presente qué es lo más importante que tienes en estos momentos, no es momento de mendigar amor ni amistad a nadie sino de darte tu lugar como persona y ser humano, tú sabes lo que vales. Se viene la posibilidad de realizar un viaje con la familia el cual les ayudará mucho a distraerse y a pasarla bien. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor que pudieran venir a afectarte de alguna manera. Debes aprender a cuidar tu autoestima ya no permitir que ninguna persona trate de hacerte sentir menos o no darte lugar que mereces. En tu trabajo las cosas comenzarán a mejorar y a tomar su rumbo, es posible que se venga un ofrecimiento laboral fuera de la ciudad, tendrás que meditarlo con tu pareja o con tu familia para saber qué es lo que más te conviene. Vienen días en los cuales pensarás mucho en tu pasado y quizás trates de comunicarte con una persona con la que viviste en momentos especiales. No te dejes llevar por el enojo al enterarte que ciertas amistades estuvieron hablando de ti y de tu familia, simplemente aléjate de ellas y ya no les des cavidad en tu vida. Vas a traer mucha suerte en los juegos de azar, aprovéchala.

ARIES

Es momento de comenzar a pensar en ti y de invertir tu dinero tu tiempo y tu esfuerzo el mejorar tu físico, tu salud y tu economía. Es posible que una relación amorosa hoy se ve afectada por cuestiones del pasado que no han logrado sanar. No te dejes influenciar por amistades que te pudieran inducir a la perdición o algún vicio. Debes aprender a cuidar tu carácter y tu forma de pensar porque hay días que tus comentarios están fuera de lugar y sin darte cuenta pudieras dañar y lastimar a personas importantes. Se viene la negociación de un proyecto que tenías en mente desde hace tiempo pero que por muchas razones no se había podido concretar, todo va a resultar a pedir de boca sólo pon tus condiciones desde el día uno. Si no tienes una relación es posible que comience a consolidarse una con una persona que conociste hace poco. Vienen días en los cuales estarás pensando mucho en tu pasado y querrás cambiar muchas cosas que están sucediendo hoy en día, aprende de las lecciones qué has vivido para mejorar y no volver a cometer los mismos errores. Este mes de agosto se ve perfecto para agradecer al universo por todas las bendiciones que has recibido, esta por llegarte una sorpresa en el terreno de la familia que te va hacer muy feliz.