La mamá de Carlos Salcedo acusada de homicidio y la hermana, hoy occisa también involucrada

La historia de Carlos Salcedo y su familia sigue dando de que hablar al revelarse este viernes que existe una orden de aprehensión contra la madre del exdefensa del Real Salt Lake, Chivas, Fiorentina de Italia, Eintracht Fráncfort de Alemania, Tigres, FC Juárez y Cruz Azul, María Isabel “N”, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo a datos extraoficiales allegados a las autoridades de la fiscalía jalisciense se detalló que el pasado 31 de enero un juez de control con sede en Tonalá otorgó el mandamiento judicial luego de que el Ministerio Público acreditó que la mujer y su hija Paola Salcedo, asesinada el 1 de junio, están implicadas en el homicidio de José Félix “N”, con quien supuestamente peleaban una herencia.

Su propia mamá está acusando a Carlos Salcedo ALV 😱 pic.twitter.com/EwomAR3j9H — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) July 4, 2024

En más datos manejados por las autoridades, se asegura que recabaron las versiones en una entrevista con un testigo circunstancial, quien expuso en su declaración que alrededor de las 11 horas del 5 de marzo del 2023, se encontraba acompañando a la víctima en su regreso a su domicilio y en ese instante fueron interceptados por un hombre y por Paola Salcedo Hernández”.

“Esta última comenzó a ofender a José Félix “N”, realizando la siguiente manifestación “Vas a ver hijo de tu puta madre, andas bien a gusto con las cosas de nuestra familia, pero te va a llegar la hora. Es la última vez que te digo que devuelvas lo que no es tuyo. Es de mi madre y mío”

Frente a las amenazas se detalló que la persona afectada se limitó a responder “¿Por qué no de una vez?” Y posteriormente la imputada le respondió “Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”.

En la narrativa del supuesto testigo se estableció también que “Al día siguiente. Es decir, el 6 de marzo, José Félix “N”, regresaba a su casa ubicada en la calle Río Linares, de la colonia Atlas, en el municipio de Guadalajara, acompañado de su esposa y en ese instante llegó una motocicleta que era tripulada por dos sujetos que se hicieron pasar como repartidores”

“Uno de los agresores desenfundó un arma y le manifestó a la víctima las siguientes palabras “Ya te cargó la verga, hijo de tu puta madre” y después realizó múltiples detonaciones en su contra”.

“Además, la mujer fue amenazada por uno de los responsables “Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”, exclamó el supuesto sicario.

En más detalles del asunto judicial, se estableció que en la carpeta de investigación el Agente del Ministerio Público también integró la declaración de otro testigo del asesinato y este sustento su acusación en contra de la madre e hija.

Bajo este panorama, la autoridad estableció que existió una premeditación del homicidio y que las probables responsables María Isabel Hernández Navarro y Martha Paola Salcedo Hernández, días antes planearon y prepararon objetivos que mediante un tercero privaron de la vida a la víctima, ya que Martha Paola lo había amenazado de muerte y por ello decidieron cometer un delito a futuro.

Todos los detalles fueron valorados en la investigación por las autoridades para liberar finalmente una orden de aprehensión con fecha del 30 de enero de 2024 en contra de María Isabel Hernández Navarro y Martha Paola Salcedo Hernández, por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio calificado.

Hasta el momento la orden de aprehensión no se ha complementado, aunque cabría aclarar que solo está vigente para la progenitora del exmundialista en Rusia 2018, en virtud de que su consanguínea Paola falleció en el pasado mes de junio víctima supuestamente de un asalto.

La complicada historia de la familia de Carlos Salcedo no deja de ser noticia y este viernes tuvo un capítulo más. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

El asesinato de su hermana Paola

Por lo pronto, en datos ya debidamente relatados, cabría señalar que la hermana de Carlos Salcedo, de nombre Paola murió el pasado 29 de junio víctima de un supuesto asalto perpetrado por dos sujetos de nombres Miguel Ángel “N”, alias El Pecas y de José Iván “N”.

En dicho atentado, la hermana fue agredida a tiros junto con su hijo de 4 años de edad después de disfrutar de un espectáculo circense en el municipio de Huixquilucan, por lo cual las autoridades se dieron a la tarea de aprehender a los responsables hasta lograrlo.

Pero el asunto no quedó ahí en una simple denuncia de robo con violencia, sin que la madre del jugador, María Isabel Hernández, denunció que su propio hijo, Carlos Salcedo, estaría relacionado con el crimen al denunciar en redes sociales los siguientes mensajes: “¡Justicia para Paola! La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”.

Además, se ha reportado que la pareja del futbolista, Andrea Navarro, también estaría relacionada con la autoría intelectual del ataque mortal. La investigación por el feminicidio continúa abierta. La FGJEM, después de la detención de José Iván ‘N’ y Miguel Ángel ‘N’, El Pecas, solo han sido imputados por el delito de robo contra la hermana del jugador, sin que hasta ahora se sepa algo más sobre las acusaciones contra el jugador, hasta conocer este nuevo delito que rodea el panorama de la familia de Carlos Salcedo.

Inclusive Carlos Salcedo ya fue citado a declarar y lo hizo el pasado 18 de julio en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la finalidad de esclarecer las acusaciones de su progenitora de ser el autor intelectual del atentado que le costó la vida a su hermana Paola.

*Carlos Salcedo acude a declarar en Edomex por feminicidio de su hermana Paola

🎬 @Mario_CRMhttps://t.co/llMLhBxMrL pic.twitter.com/i0cY9avSve — Milenio Estado de México (@milenio_edomex) July 18, 2024

Seguir leyendo:

-Carlos Salcedo rescinde su contrato con el Cruz Azul

-Cruz Azul hace oficial la salida de Carlos Salcedo

-Presuntos asesinos de la hermana de Carlos Salcedo confesaron las razones de su crimen