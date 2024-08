“No más mentiras”, dicen los jornaleros sobre Trump

El uso peyorativo de palabras y frases utilizadas por Donald Trump en su campaña política y por sus seguidores están siendo rechazadas y desmentidas por la campaña de “No More Lies” (No Más Mentiras) de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Desmantelar el discurso de odio es el objetivo de NDLON, a través de uno de los primeros videos en español, con subtítulos en inglés, el cual contiene varios ejemplos del lenguaje “inquietante” que el expresidente republicano y sus partidarios usan para negar la humanidad de los inmigrantes.

“Estas no son personas. Son animales”, expresa Trump.

En el video, Pablo Alvarado, codirector de NDLON expresa que “Donald Trump dice que los inmigrantes que vienen a Estados Unidos son animales y nos llama invasores”, mientras que el candidato republicano sostiene que la llegada de inmigrantes “es como una invasión militar”.

Trump, además, afirma que los inmigrantes “están envenenando la sangre de este país”.

Estas afirmaciones están siendo refutadas también por activistas defensores de los inmigrantes y catedráticos.

En el video se reseña parte del discurso político del líder alemán nazi, Adolf Hitler, mismo que NDLON asocia con Trump.

“Porque yo destruí al imperio marxista; también destruí al resto de los partidos. Acabe con todos”, se escucha decir a Hitler.

“Hitler dijo estas palabras sobre el pueblo judío”, describió Pablo Alvarado. “La gente se tragó sus mentiras. Hitler las alimentó con su odio, y ese odio se convirtió en poder”.

¿Y qué pasó después? Pregunta el interlocutor.

“Un genocidio. Millones de seres humanos inocentes fueron asesinados por toda Europa; fueron confinados en campos de detención y luego asesinados; madres, padres y bebés; familias, personas, trabajadores, amigos. No eran ratas”.

Alvarado señala en el video que Donald Trump está alimentando un odio similar, en grandes segmentos de la población estadounidense.

“Muchos se ríen y dicen que Trump no está hablando en serio, pero algunos sí se lo toman en serio”.

Uno de ellos que creyó en las palabras de Trump fue Patrick Wood Crusius, un joven de 24 años, quien mató a 23 personas e hirió a otras 22 en la matanza del 3 de agosto de 2019, en una tienda de Walmart, en El Paso, Texas.

Wood Crusius, quien dijo que temía a una “invasión hispana”. Fue sentenciado en julio de 2023 a 90 sentencias de cadena perpetua consecutivas.

“Detendremos la invasión en la frontera sur y comenzaremos la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción”, ha dicho Trump.

A pesar de que el candidato republicano pretendió apartarse del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, el documento aboga por la creación de campos de detención para cumplir con ese cometido.

“Millones de personas siguen a Donald Trump, y Donald Trump parece estar siguiendo los pasos de Adolf Hitler”, dijo Pablo Alvarado.

Joao Morales, un inmigrante de 29 años, de Nicaragua lamentó que “un partido [demócrata] que dice estar a favor de nosotros no hace nada y el otro [republicano] está verdaderamente totalmente en contra de nosotros”.

El inmigrante señaló que la Constitución de Estados Unidos garantiza derechos humanos para los migrantes, “pero todos los políticos se hacen de la vista gorda con esos derechos ineludibles que tenemos”.

Además, señaló que Donald Trump proviene de familias de inmigrantes alemanes y escoceses.

“Si él es descendiente de inmigrantes, entonces ¿por qué tiene esa actitud contra nosotros? Nosotros somos gente trabajadora, humilde, respetamos esta nación porque no queremos problemas, nos centramos en el progreso de nuestra familia, no en no en andar delinquiendo. No somos delincuentes, no somos terroristas”, añadió Joao Morales.

Trump es el primer expresidente estadounidense que fue condenado por delitos graves por un jurado de Nueva York que lo declaró culpable de 34 cargos de un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016, a través de un pago para mantener en silencio a la actriz prono, Stormy Daniels, de que ambos habían tenido sexo.

“Es un mentiroso”

Para Salvador Sanabria, director ejecutivo y presidente de El Rescate, la peor mentira de Donald Trump ha sido haber dicho que los inmigrantes son un peligro y amenaza para la nación creada por inmigrantes, desde de su nacimiento y antes de su nacimiento.

“Para que Estados Unidos pueda subsistir como una república viable que es y ser la principal potencia económica del mundo, necesita de la sangre productiva de los migrantes de todo el mundo, no solo de a América Latina, sino de todo el mundo”, declaró Sanabria a La Opinión.

“Ese es el éxito de esta nación y entonces él [Donald Trump] es un mentiroso; es el libreto fascista y nazista que él está utilizando al pie de la letra…Ese libreto ya lo hemos visto antes de Hitler, durante Hitler y después de Hitler”.

El activista subrayó que “el discurso de odio” de Trump es similar al de Hitler y los votantes latinos deberían entenderlo.

“Y no sólo eso…él ya movió la barra de la medición, porque está hablando de que ya la gente no va a necesitar votar después de que él sea reelecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a querer coronar como dictador de los Estados Unidos y ya no habrá necesidad de votar porque él va a gobernar hasta el último de sus días”.

“Es positivo contrarrestar el odio”

El profesor Miguel Tinker Salas, historiador venezolano y catedrático en Pomona College de Claremont, California, recordó que al inicio de su campaña política, Donald Trump dijo que los inmigrantes eran ladrones, violadores y asesinos.

“Con esa esa frase está enmarcando a toda una comunidad y está reforzando la idea de que el extranjero o el inmigrante es un criminal y devalúa por completo cualquiera contribución que haga a la sociedad estadounidense”, manifestó Tinker Salas.

Sin embargo, descartó que el lenguaje y discurso que está utilizando Donald Trump tenga semejanza con el líder alemán de los nazis, Adolf Hitler.

“Yo no diría que lo es, pero sí es un discurso que juega, explota y manipula a los inmigrantes y trata de convertirlos en chivo expiatorio de cualquier problema que enfrenta Estados Unidos”, dijo.

Explicó que, además, hay que señalar que cuando Trump deshumaniza al inmigrante “le quita toda dignidad humana, todo derecho humano y le viola sus derechos humanos”.

Por ello, consideró que para que se le identifique al nivel del discurso de odio de Adolf Hitler, “tendríamos que hablar de un Estado nazi de y de una política de exterminio completo”.

“Creo que la similitud con Alemania [Nazi] sí es en el repetir en la política propagandística de Hitler, de repetir una mentira 100 veces, esperando que poco a poco logre penetrar la conciencia social y la conciencia nacional en ese sentido, y cualquier cosa que se haga para contrarrestar ese mensaje de odio es positivo”.

Los videos en español de la serie, con subtítulos en inglés, incluyen:

“Criminales inmigrantes” (Inmigrante Criminals)

“Robar empleos” (Stealing Jobs)

“Salario mínimo” (Minimum Wage)

“Ratas” (Rats)

“Venezolanos vs. Todos” (Venezuelans vs. Everybody)

“Cerrar la frontera” (Close the Border)

“Fuerza” (Power)

“El amor está en todas partes” (Love Is All Around)

“Inmigrantes en el bienestar” (Immigrants on Welfare)

“Voto ilegal” (Illegal Vote)

“Los inmigrantes no tienen derechos” Immigrants Have No Rights)

“Nación de inmigrantes” (Nation of Immigrants)

“Los inmigrantes son ladrones”

“Los inmigrantes son trabajadores poco cualificados” (Immigrants Are Low-Skill Workers)

“El inglés es el idioma oficial de Estados Unidos” (English Is the Official U.S. Language)

“‘Estados Unidos sólo significa Estados Unidos” (America Only Means USA)

Nota: Todos los videos podrán verse en Radio Jornalera: https://ndlon.org/