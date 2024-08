¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas terminaron?

Tremendo revuelo se desató en redes sociales luego de que saliera a relucir una supuesta separación entre los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas. ¿Cual es la historia detrás de dichas suposiciones, aquí te lo contamos.

Han sido diversas “pistas” en redes sociales las que habrían evidenciado que luego de casi una década juntos, la parejita habría elegido tomar caminos separados.

El primero de los indicios sería la falta de interacción en sus diversas plataformas digitales, así como el hecho de que ambos dejaron de seguirse en Instagram y Tik Tok; su más reciente foto juntos data desde mayo de este año.

A la par de dicho detalle, el periodista Alejandro Zúñiga recurrió a su canal oficial de Youtube para hablar al respecto y asegurar que, en efecto, están separados: “Llegaron a decirme que ‘Ariadne Díaz y Marcus Ornellas ya no se siguen en redes sociales’, como los dos están en novela no lo habíamos visto”, declaró.

Cabe recalcar que a pesar de la ola de dimes y diretes que se han generado en torno a una supuesta ruptura, hasta el momento Marcus Ornellas y Ariadne Díaz se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Esto ha dado pie a que a través de redes sociales se hayan generado especulaciones sobre el motivo detrás de su supuesto rompimiento, muchos apuntando al reencuentro de la actriz con uno de sus ex amores, el actor José Ron, con quien comparte pantalla en el melodrama “Papás por conveniencia”.

Sin embargo, en su momento, el brasileño dejó claro que para él no representaba un problema, pues confiaba en el profesionalismo de la mamá de su hijo: “Soy cero celoso, Ron es amigo, fuimos vecinos, nada qué ver… La verdad es que nosotros no, somos amigos y a eso nos dedicamos, somos actores (…) Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, no pasa nada“, argumentó Marcus en ese entonces.