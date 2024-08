Arrestan a detective de Arizona que estranguló a su esposa y abandonó el cadáver en su cuarto

Un detective de Arizona fue arrestado y acusado de la muerte de su esposa después de que supuestamente la estranguló y encerró su cuerpo en su dormitorio antes de huir de la escena.

John Byrd, de 47 años, fue arrestado y acusado de un cargo de asesinato en segundo grado después de admitir ante la policía que estranguló a su esposa hasta la muerte, según el Departamento de Policía de Mesa en Arizona.

Byrd dijo a la policía que había tenido “algunos problemas mentales últimamente y ha estado muy estresado por su vida familiar y laboral”, según un informe policial obtenido por ABC News.

Byrd tuvo una acalorada discusión con su esposa la mañana en que se encontró su cuerpo, y dijo que “durante esa discusión ‘simplemente se activó un interruptor’ en él y puso sus manos alrededor del cuello de la víctima y la estranguló hasta la muerte”, según el informe policial.

Luego le dijo a la policía que dejó su cuerpo en su dormitorio y cerró la puerta para que los niños no la vieran. Agregó que sabía que lo que había hecho estaba mal, según el informe.

La esposa de Byrd fue encontrada muerta en su casa después de que una mujer denunció su desaparición el miércoles, luego de no haberla visto ni oído durante la mayor parte del día, y de que no se presentó a una clase de gimnasia a la que siempre acudían juntas.

Dejó a sus hijos en la casa con el cadáver

La mujer que denunció su desaparición se había comunicado con el hijo de 11 años de la pareja por mensaje de texto, y le dijeron que el niño y sus hermanos, de 8 y 4 años no habían visto a su madre en todo el día, y que la puerta de su dormitorio estaba cerrada, según la policía.

La mujer también le dijo a la policía que el esposo de la víctima se había ido de la casa alrededor del mediodía del miércoles y no había regresado, por lo que recogió a los tres niños y los llevó a su casa, dijo la policía.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el empleador de Byrd estaba en la residencia para recoger su vehículo de trabajo porque el detective estaba de baja médica. La policía reunió información adicional antes de ingresar a la casa para realizar un control de bienestar de la víctima.

La mujer fue encontrada muerta en el piso de su dormitorio, sin lesiones visibles importantes en su cuerpo, según la policía.

Byrd no se encontraba en la residencia y la policía no pudo encontrarlo ni comunicarse con él por teléfono. No se habían realizado llamadas desde la casa para informar que la mujer había resultado herida.

Los oficiales y detectives encontraron a Byrd conduciendo un vehículo registrado a nombre de la víctima y fue detenido. Se redactó una orden de allanamiento para la residencia de la pareja y se recogieron pruebas físicas.

La Fiscalía del Condado de Maricopa, donde trabajaba el acusado, le dijo a ABC News que está “en proceso de terminar el empleo de Byrd”.

