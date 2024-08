Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de agosto de 2024

Piscis

Se aleja amistad por chismes de terceros. Reencuentros con personas del pasado te harán cometer errores nuevamente. Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección. Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo. Hay oportunidades de que una persona comience a sentir sentimientos por ti, podría ser la persona correcta en tu vida, date la oportunidad de conocerla un poco más. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Pon atención a un sueño en pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente.

Acuario

Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Nuevos cambios en lo laboral y la llegada de una nueva persona. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo. Cuida mucho tu alimentación recuerda que sueles subir mucho de peso, así que no descuides esa parte. Dos amores se retiran de tu vida. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas.

Capricornio

Amistad se enfermará en estos días, no será nada grave. Concentra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación. Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus evento o situación que está por ocurrir. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás muchísimo dejarás la menses atrás y serás más perrucha que de costumbre. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti.

Sagitario

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y afectarte. Un nuevo amor está por llegar y la terminación de una relación se presentará en no más de más pronto de lo que crees. No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. La vida te pondrá una prueba que te hará reaccionar y valorar lo que tienes a tu alrededor, no pierdas más tu tiempo con quien no te busca, no te llama y no hace nada por estar a tu lado, valórate mucho más y busca la manera de ser feliz con lo que tienes y eres. Te vas enterar de cierta información que te han estado ocultando tus amistades y te pondrás insoportable. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros.

Escorpión

Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Es momento de iniciar de cero, de personas errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate mucho que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades. Oportunidad de un negocio que tiene que ver con venta de comida. Cambio de trabajo y la planeación de un viaje. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante sin embargo mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. Tu manera de ver la vida te va ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte.

Libra

Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas con la llegada de un dinerito que te ayudará a salir de algunas deudas. Te vienen chismes por parte de familiares, ten cuidado pues podrías herir a familiares con tus comentarios. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Amistad de piel blanca te meterá en un problema muy grande. Personas se van, personas regresan, personas llegan, no te compliques, en tu vida deberán de estar esas personas que siempre han estado ahí en tus momentos más complicados, amistades de parranda solo sirven para eso, aprende a diferenciar entre una verdadera amistad y otra. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

Virgo

Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer y de darte cuenta que lo que te propongas lo podrás lograr. Empezarás a planear viaje. Si tienes pareja separación en puerta o problemas que los distanciarán. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles que son los que más cuentan. Es momento que te perdones tus errores y faltas del pasado, ya no te sigas culpando por cuestiones que no te pertenecen, momento de inicios, de ciclos nuevos y oportunidades. Hay días en los cuales no te encuentras o le temes a lo que te rodea, sino aprendes a confiar en ti y en ir por tus metas solo servirás para cumplir las metas de los demás. Bájale a tu mal humor y no andes peleando con miembros de tu familia y menos por fregaderas y cuestiones de malos entendidos, lo único que vas a lograr es que te dejen de apoyar.

Leo

Vienen oportunidades muy buenas para ti en muchas áreas de tu vida sobre todo en el área sentimental pues lograrás encoentrar estabilidad y balance en tu vida, ese que tanto necesitabas. Podrías contraer una infección o presentar algun dolor en brazo o pierna, ten cuidado con accidentes. Es importante que te dejes de tonterías y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos. Cuidado con noticias en el área de los dineros las cuales no serán del todo buenas y satisfactorias. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Si tienes ya una relación ten mucho cuidado porque le andan echando los perros a tu pareja en alguna red social o una amistad de él o ella lo o la está tentando. Retornos, accidentes y perdidas de objetos por descuidos se visualizan.

Cancer

Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Empezarás a sentirle sabor a la vida, ya dolieron mucho los golpes por los que has pasado, es momento de confiar y creer más en ti, no des lugar a sentimientos falsos que no existen pero la necesidad de no estar solo o sola te orillan a eso, recuerda que solo has venido y solo te irás de este mundo, la soledad no es mala, no le temas. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo wey que fuiste. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te dañen más tu presente. Vienen días en los cuales el amor comenzará a florecer en caso de estar soltera o soltero deberás de darte una nueva oportunidad si te sientes listo. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerzas y trabajas en eso. Días de mucha luz en los cuales una fuerza extraña te dará esa seguridad que tanto has necesitado para ir por tus sueños y metas.

Géminis

Ten cuidado con dolores en el estómago a consecuencia de gastritis o colitis. Sueños premonitorios se presentarán. Recibirás noticias de alguien muy especial de tierras lejanas. Empezarás a ver la luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. Es posible que venga un cambio en lo laboral, no te preocupes pues te va a beneficiar muchísimo. Aprende a no decir siempre que si porque después se te van a trepar encima, vienen cambios muy fuertes en tu manera de actuar y ver la vida, no te tomes las cosas tan apecho porque podrías resultar dañado sin motivo ni razón alguna

Tauro

En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros. Si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa persona escríbelas y quema esa carta para deshacerte de toda esa mala energía. Ten cuidado con personas del pasado que retornan y podrían meterte en problemas graves. Viene un fin de semana lleno de reencuentros familiares y de nuevos amores. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste. Momento en los cuales deberás de ser más inteligente si quieres lograr un cambio satisfactorio en tu vida. Cuídate de enfermedades respiratorias y de cambios de humor. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado o podrías enamorarte de alguien que no puede ofrecerte algo serio y duradero. La amistad de quien menos esperas será la que te de la mano y una de pelo castaño claro te va a llegar con chismes a ti o a mimbro de tu familia, ten cuidado con tomarle demasiada importancia pues dichas noticias serán falsas. Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas.

Aries

Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces realmente como fue que pasaron las cosas. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo ni contigo mismo. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho. Cuídate mucho de lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencien otras personas. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar. Noticia inesperada por mje, texto o llamada. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad.