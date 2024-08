Seguridad Social: casados pueden cobrar $1,415 dólares en estos días

Si eres beneficiario del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) junto con tu cónyuge, es importante que estés al tanto de un pago especial que recibirán en agosto. Este depósito, aunque puede parecer un bono adicional, en realidad es parte de una cuestión normal en el calendario. Algunos beneficiarios casados incluso podrían volver a recibir $1,415 dólares este mes, aunque ya hayan recibido cantidad igual el pasado 1 de agosto.

Aunque los beneficiarios casados ya recibieron un pago de SSI esta semana, no es el único que podrían conseguir en el mes. El viernes 30 de agosto obtendrían un pago de $1,415 dólares, ya que corresponde al monto mensual de septiembre. La Administración del Seguro Social (SSA) adelantará estos depósitos debido a que el primer día de septiembre de 2024 cae en domingo, y no se realizan transacciones en días no laborales.

Este ajuste garantiza que el dinero esté disponible en un día laborable. Aunque se recibe antes de tiempo, es fundamental recordar que este dinero está destinado a cubrir gastos del mes siguiente. Por lo tanto, es recomendable guardarlo para su uso en septiembre.

Para las parejas casadas que cumplen con todos los requisitos del SSI, el monto total de la ayuda puede llegar a $1,415 dólares. Esta cantidad corresponde a la asistencia máxima para una pareja sin ingresos adicionales y sin recursos significativos.

Los requisitos incluyen ser elegible para SSI, lo cual implica tener ingresos bajos, ser mayor de 65 años, estar ciego o tener una discapacidad. Es esencial mantener esta elegibilidad y reportar cualquier cambio en su situación financiera, como un nuevo trabajo o aumento de ingresos, ya que esto podría afectar el monto recibido.

En tanto, los beneficiarios individuales del SSI pueden recibir hasta $943 dólares al mes. Por su parte, las personas esenciales, que son aquellas que viven con un beneficiario de SSI y le brindan apoyo, pueden obtener hasta $472 dólares. Estos montos son para quienes cumplen con los requisitos del programa y tienen una situación económica que les permite recibir la asistencia total.

El pago adelantado de agosto puede ser una ventaja para quienes necesitan cubrir gastos urgentes antes de que comience el mes de septiembre. Aunque el pago se recibe antes de lo habitual, es importante usar este dinero de manera planificada para asegurarse de que dure todo el mes. Los beneficiarios deben estar atentos a sus finanzas y asegurarse de que el dinero se utilice de acuerdo con sus necesidades.

