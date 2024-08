Brushing: así es la nueva estafa del paquete fantasma de Amazon

El “brushing” es una nueva y creciente forma de estafa en el mundo del comercio electrónico que afecta a los usuarios de plataformas como Amazon y Temu. Esta técnica implica el envío de paquetes no solicitados a personas que no han realizado ningún pedido, utilizando sus nombres y direcciones sin su consentimiento. Este fenómeno no solo genera confusión y desconfianza entre los consumidores, sino que también plantea serios riesgos de seguridad.

¿Cómo funciona el brushing?

El mecanismo detrás del brushing es relativamente sencillo pero astuto. Los estafadores crean cuentas falsas en plataformas de comercio electrónico y obtienen datos personales de individuos mediante métodos ilegítimos, como violaciones de datos o compras en mercados ilegales. Una vez que tienen los datos necesarios, los estafadores envían paquetes con productos baratos a estas personas. Posteriormente, escriben reseñas falsas en las plataformas de e-commerce utilizando las cuentas falsas, elogiando los productos y mejorando así su clasificación y visibilidad.

La finalidad de estas transacciones fraudulentas es aumentar artificialmente las ventas y la reputación de los productos de ciertos vendedores. Esto se traduce en una mayor atracción para los compradores legítimos, quienes pueden ser engañados por las numerosas reseñas positivas y la alta calificación del producto.

Principales riesgos del brushing

La práctica del brushing conlleva varios riesgos significativos para los consumidores. En primer lugar, la recepción de un paquete no solicitado suele ser una indicación de que la información personal de la víctima ha sido comprometida.

Nombres y direcciones pueden haber sido obtenidos y utilizados sin el conocimiento ni el consentimiento del afectado, lo que representa una seria violación de la privacidad.

Otro riesgo importante es la posible implicación del usuario en actividades fraudulentas sin ser consciente de ello. Las plataformas de comercio electrónico tienen políticas estrictas contra las reseñas falsas y, si detectan actividad sospechosa vinculada a una cuenta, pueden restringir o suspenderla, afectando la capacidad del usuario para realizar compras legítimas.

Además, en algunos casos, los productos enviados pueden contener malware o software malicioso, especialmente si se trata de dispositivos electrónicos. Si el destinatario utiliza estos productos, corre el riesgo de comprometer la seguridad de sus dispositivos personales y de sus datos.

¿Qué hacer si recibes un paquete no solicitado?

Si recibes un paquete que no has solicitado, es recomendable no abrirlo y rechazarlo si es posible. Si ya lo has recibido, evita usar cualquier producto que contenga. Informa a la plataforma de comercio electrónico del incidente para que tomen las medidas necesarias.

Es importante mantenerse alerta y proteger tus datos personales. Utiliza contraseñas fuertes, habilita la autenticación de dos factores y revisa regularmente tus cuentas para detectar cualquier actividad sospechosa. También es recomendable estar al tanto de las violaciones de datos y tomar medidas inmediatas si sospechas que tu información personal ha sido comprometida.

