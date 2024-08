Mark Tacher confiesa los motivos de su rápido divorcio

Mark Tacher reveló las razones detrás de su rápido divorcio de Cynthia Alesco en 2019 durante su participación en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

En su declaración, Tacher mencionó que ambos se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía y que sus caminos no coincidían.

“Nos dimos cuenta ambos de que era una locura lo que habíamos hecho. No íbamos a seguir los mismos caminos. Eran completamente distintos. Ella estaba buscando en ese momento florecer como actriz. Estaba buscando sus primeras oportunidades, buscaba un hombre para ella, etc. Y yo ya estaba viajando por aquí, por allá, por acullá, y no estábamos hechos el uno para el otro. Entonces, la relación se enfrió y decidimos separarnos”, expresó.

El actor también afirmó que no mantiene ningún tipo de contacto con su expareja y que no han vuelto a coincidir. Comunicó que si la llega a ver -algún día- la trataría con cariño:

“He aprendido que tener enojos y cuestiones del pasado y molestarse con las personas ya es de cada quien. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero está en cada uno también saber cambiar la página y no quedarse con ese tipo de enojos”, señaló.

Más sobre la historia de amor de Tacher y Cynthia Alesco

La pareja inició su noviazgo en el 2017 y después de dos años de noviazgo decidieron dar el siguiente paso. En el 2019, se casaron por el civil y estaban preparando su boda por la iglesia, pero la misma fue cancelada.

Después de pasar un poco más de 60 días juntos, la pareja se dio cuenta de que no querían seguir juntos y tomaron la decisión de divorciarse.

Han pasado cinco años desde que terminó esa relación y Mark Tacher decidió abrir su corazón con el periodista Gustavo Adolfo Infante y le contó la verdad detrás de ese hecho.

En la actualidad, el actor tiene una relación con la terapeuta Michelle Altamirano. La pareja debutó por primera vez el año pasado en la alfombra roja de los Latin American Music Awards, de acuerdo a lo reseñado por Hola!

Tacher también se encuentra en un buen momento profesional, el conductor dejará por un periodo el programa ‘Sale el Sol’, de Imagen TV, porque trabajará en una película, así lo dieron a conocer en el magazine.

A través de sus redes sociales, el mexicano comunicó que extrañará mucho a su público y también al programa.

Seguir leyendo: