Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de agosto de 2024

Piscis

No dejes de creer en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, la vida te dará una segunda oportunidad en un negocio que se había detenido por falta del recurso económico. Días de mucha incertidumbre en los cuales una noticia que habías esperado podría tardar mucho más de la cuenta pero al final llegará y resultará a tu favor. No permitas que errores del pasado te quiten tus sueños y metas, aprende a desprenderte de todo eso que ya dolió y te daño en tu pasado. Es probable que realices un viaje antes que termine el mes y será a lugar que querías visitar desde hace tiempo, te la vas a pasar súper bien solo ve acompañado de amistades que te llenen el corazón y de hagan sentir bien en todos los sentidos. No es momento de ir hacia atrás después de todo lo que has avanzado, es momento de levantar la frente y vivir el momento y disfrutar cada victoria que has conseguido. La vida es justa y cada quien tendrá lo que merece en su tiempo y en su forma. Muchas oportunidades de cambios laborales las cuales te van a venir perfectas así que aprovéchalas.

Acuario

Últimamente la vida te ha cobrado caro cada error que cometiste en tu pasado, recuerda que tienes el presente para enderezar ese camino pues lo que siembres hoy en día lo cosecharás mañana. Es momento que comiences a quitar de tu camino esas personas tontas que solo han buscado aprovecharse de ti y quitarte lo que es tuyo y tanto te ha costado obtener, vienen días de mucha reflexión en los cuales desearás que muchas personas de tu pasado retornen a tu vida y vuelvan a ser parte de tus días. Amores de una noche y posibilidad de encantamientos con amistad que tenías tiempo de no ver. Cuidado con la calidad de vida que estás viviendo porque podría no ser la adecuada y provocarte ciertos problemas y errores que lamentarás en poco tiempo. Nunca permitas ni dejes que nadie se interponga en tus planes que solo a ti te corresponde llevar a cabo. Debes aprender a quererte cada día un poco más como si no existiera un mañana porque si no lo haces terminarás en ruinas. Tienes mucho amor para dar, pero lo has desperdiciado demasiado. Una noticia del extranjero podría hacerte el día y ponerte muy de buenas.

Capricornio

Debes de cuidar mucho tu carácter porque está demasiado irritante y estás dañando a quien no lo merece, debes hacerte responsable de tus acciones, pero también no permitir más abusos y faltas de respeto en tu contra y menos si estas vienen de personas que quieres y aprecias mucho. Nunca permitas que la persona que está a tu lado te quite tu paz y tu libertad, no es momento de perder la cabeza por nadie, recuerda que primero estás tú y al final tú y las personas que lleguen a tu vida solo serán pasajeras. La vida debes tomarla un poco más a la ligera y no preocuparte por cuestiones que no han sucedido y quizás nunca pasen, deja que el mundo se haga cargo de lo demás y tú solo céntrate en lo que realmente quieres y vale la pena. Ponte perra en amores porque te atontas un friego y sueles dar todo sin pensar en el mañana y después vienen los engaños y las traiciones. No te culpes ni te pongas triste si las cosas no te salen como deseas, dale tiempo al tiempo y verás nuevamente la luz en tu andar y en tu caminar. Deja que el mundo ruede y que cada persona se haga responsable de sus actos, la vida es muy justa y tarde o temprano cada uno caerá por su propio peso.

Sagitario

Aprende hacer las paces con tu pasado para que no siga dañando tu presente y menos tu futuro. Vienen nuevos amores y cambios de actitud en tu vida muchos de ellos acompañados de negocios exitosos. Si tienes ya una relación debes aprender a cuidar tus celos exagerados y enfermizos y el querer manipular a tu pareja con cuestiones que nada que ver porque podría mandarte a la fregada en cuestión de minutos. No es momento de que creas en personas doble cara que un día se acercan y otro desaparecen de tu vida, agradece cada día el estar vivo y cierra ciclos que no te llevan a ningún lugar y solo te causan conflictos y problemas existenciales que son difíciles de atender. Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podías ir a parar al hospital. Es momento de enfrentar la vida con tu mejor cara que la victoria está por llegar, muchos cambios en tu salud para mejorar y un amor del pasado que estará muy presente en estos días en tu cabeza. Vienen momentos de grandes noticias y cambios los cuales en la cuestión de negocios te va a venir perfecto.

Escorpión

Viene momentos de grandes cambios la mayoría de ellos serán muy buenos pues te darán esa paz y estabilidad que tanto has necesitado. Ten cuidado con órganos internos y hazte análisis de sangre de vez en cuando porque hay problemas de salud que no podrás evitar sino te aplicas en esas cuestiones que en realidad importan más que todas. Vienen amores muy fuertes que podrían hacerte perder la cabeza y ponerte muy de malas. Cuidado con una persona del signo de Leo, Aries y Libra los cuales te podrían meter en un conflicto por sus comentarios mal intencionados. Cuidado con aparentar alguien que no eres, la vida es justa y pondrá cada pieza del rompecabezas en su lugar. Podrías ver a tus enemigos caer poco a poco y en esa caída conocerás el verdadero sentido del amor y de la felicidad. Hay una amistad tuya que estará pasando por momentos complicados pues podría ser víctima de un trabajo de brujería y no lograr avanzar en alguna parte de su vida ya sea amor, dinero o salud. Nunca permitas que otras personas se interpongan en tus sueños y metas, date la oportunidad de creer en el presente y no esperar el mañana para hacer tus sueños realidad.

Libra

Días de muchos cambios en los cuales el amor podría aparecer en caso de no tener una relación. Nunca es tarde para lograr lo que deseas, pero antes depúrate de todas esas personas tontas que se han aprovechado de ti, eres muy dominante y los últimos cambios lunares te han traído que ni el sol te calienta y lo peor de todo es que te has desquitado con personas que ni la deben ni la temen. No dejes que errores de otros te pongan mal. Cuidado con creer en personas que te han estado engañando y traicionando desde hace tiempo, no es momento de segundas oportunidades sino de ir por algo a lo seguro. Deja de pensar en quien ya no está y decidió irse de tu vida, mándalo al chorizo y comienza a ver más por ti y por lo tuyos, es momento que creas en ti y en tu capacidad de lograr cuanto quieres y te has propuesto. Es momento de creer y confiar en tus sueños y metas y nuevamente poner la atención en ellos para que comiencen a resolverse. Persona de tu pasado te ha pensado mucho y ha buscado la manera de acercarse a ti, pero no ha logrado tener éxito debido a que otras personas le han hablado fregadera y media de ti.

Virgo

Deja de darle vueltas a ese asunto que te quita el sueño, es momento de enfrentarlo con las cartas en la mesa para resolver cualquier situación que te ha traído algo pensativo. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían terminar metiéndose en tu corazón y será complicado sacarlos de ahí. Es momento que busques con quien emprender un negocio de alimentos porque te marca éxito garantizado, pero también una traición sino eliges de manera correcta. Es probable que te pongas melancólico o triste por una persona de tu pasado, debes aprender a desprenderte y a comenzar a vivir de nuevo con esas ganas de que solo tienes esta vida para ser feliz. Muchas oportunidades laborales y un cambio de última hora que te va a hacer madurar como no tienes la menor idea. Cambio de última hora y movimientos en el área de tu economía te traerán grandes ventajas y beneficios. Estas en una etapa en la cual hay mucha inestabilidad en tu vida comenzando por el área de los dineros, quieres un cambio laboral pero también tener buena salud, recuerda que no se puede tener todo en la vida y debes ponerte pilas para saber elegir qué es lo que ahora necesitas.

Leo

Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Has perdido demasiado el tiempo ayudando o resolviendo la vida de los demás al punto de olvidarte de tus propias necesidades, sueños y metas. Tienes muchas ideas y planes en tu cabeza, pero no logras plasmarlas del todo, es momento de hacerlo porque comenzarás a ver resultados a la brevedad y muchos de ellos te van a beneficiar mucho en el área de la economía. Deja que la vida te sorprenda, pero tú también sorpréndela a ella y cambia la forma de ver tu alrededor. Cuidado con lo que quieres y deseas porque está por cumplirse algo, pero será del área negativa. Tu impaciencia podría hacer que un sueño se termine, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. No permitas que quien no te apoya se meta en lo que no te importa, cuidado con karmas familiares que te tocara pagar a ti. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura así que aprende de cada error para no volver a cometerlo. Será una semana algo melancólica al recordar a personas del pasado, pero también de mucha fuerza porque estarás pensando mucho en un proyecto que tienes en tu cabeza desde hace tiempo.

Cancer

Cuida tu entorno y la manera de dirigirte a las personas que amas pues algunas veces sueles lastimarlas con palabras sin darte cuenta. Deja que el tiempo decida qué es lo mejor para cada quien. Se visualizan viajes en lo que resta del año quizás uno que será fuera del país aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Sino tienes una relación es normal, con el carácter de la fregada que te carga su tu poca paciencia no ha permitido el ser centro de atracción para las demás personas. Debes de cuidar mucho tu entorno y manera de ver la vida para que no cometas los mismos errores del pasado. No es que el amor no se haya hecho para ti, aquí la cuestión es que no estás preparado aún y los tiempos aún no son los adecuados para que este llegue. Deja que el mundo ruede y que cada quien se haga garras con su propio veneno. Ya no estas para salvar personas de su infierno. Vienen momentos muy buenos en pareja, aprende que la mejor relación será la que se alimente y construya todos los días y no solo cuando haya un problema. Nunca dejes que nadie tome decisiones que a ti te corresponden. Aguas con abrir la boca de más pues podrías regar cierta información y al soltarla más de uno va a caer.

Géminis

Si tienes una relación después de la tormenta vendrá la calma y con el paso de los días la relación mejorará mucho y se hará más fuerte. Debes aprender a no volver a mendigar amor ni cariño, ni amistad por nadie, es momento que te vuelvas más perra que bonita si quieres conseguir cuanto quieres y te has propuesto. Hay muchas personas que te envidian un friego y que te siguen hablando como grandes amistades, sino las mandas a la fregada tarde o temprano terminaran haciéndote un gran daño. Etapa muy complicada que estarás viviendo, habrá momentos en que pensarás que no podrás más, pero con el paso de las semanas entenderás que tomaste la mejor decisión y que es momento de madurar más que nunca y enfocarte en ti y tus proyectos. Vienen días de muchas buenas noticias y de ciertos sueños que comenzarán a tomar forma y sobre todo a concretarse. En el amor todo saldrá bien si le pones todas las ganas y el empeño necesario, pero recuerda, si esa persona no va a la par contigo de nada servirá tu esfuerzo pues es algo que ambos deberán de alimentar. Si pretendes iniciar de cero en algo hazlo pues estás en buenos días de que todo resulte de la mejor manera.

Tauro

Si sigues alimentando esperanzas en quien ya te falló y piensas que cambiará seguirás sufriendo, cierra cualquier ciclo que te siga causando dolor. No es momento de que hagas a un lado tus sueños y tus metas, sino que comiences a atenderlos porque estás a muy poco tiempo de lograrlos, en el amor hay situaciones las cuales podrían hacerte pasar malos momentos, que ya eso no te quite el sueño, manda todo a la fregada y comienza atender cuestiones que en realidad si son importantes. Nunca dejes que otras personas decidan el rumbo de tu vida pues ese solo te corresponde a ti, tú tienes el control de elegir lo que quiere y si a alguien no le parece que le busque, no es momento para perder el tiempo en personas que quieran hacerte caer o perderte en tu propio camino. Es probable que empieces a sentir necesidad de personas que ya no es tan a tu lado en estos momentos, pero con el paso de los días entenderás que es lo mejor. No dejes que otras personas te manipulen, recuerda que pa cuando ellos van por la leche tu ya vienes por el queso.

Aries

Aprende amar de manera correcta y sin poner condiciones tontas, en la medida que recibes aprende a dar. Un viaje muy cerca y cambios en estados de ánimo constante, podrías andar deprimido muy constantemente, se acerca el cumpleaños de una amistad y eso hace que entre una ola de sentimientos en tu vida sobre cuestiones que tienen que ver con futuro y pasado. Cambios que te enseñarán a que no a cualquiera se le puede llamar amigo. Cuidado con esperar más de las personas, no es momento de hacerlo pues vendrán grandes decepciones. Es momento que veas más por ti antes de ver por quienes te rodean, deja que cada quien se haga responsable de sus acciones, hay una persona de piel aperlada que te piensa mucho y pronto te dará señales. Viene cambios de última hora en tu salud que sino los atiendes a la brevedad te van a traer muchos problemas difíciles de solucionar. No te dejes llevar por chismes de amistades que van estar a la orden del día. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que estarán a la orden del día y podrías estar gastando en cosas que no te dejan nada de provecho. Es momento de emprender cambios sobre todo en tu alimentación y en hacer ejercicio o de lo contrario más adelante se te va complicar mucho.