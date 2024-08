Niño de dos años de Michigan se disparó a sí mismo en el estómago

Autoridades informaron que un niño de dos años se disparó en el estómago en un suburbio de Detroit, Michigan, mientras estaba al cuidado de una niñera, la cual supuestamente tenía armas sin protección en su casa.

La policía de Warren indicó el sábado que los agentes fueron enviados a la casa alrededor de las 6 pm para atender al niño herido, el cual fue llevado a un hospital donde se encuentra en condición estable.

Según las autoridades, el niño estaba al cuidado de una niñera de 42 años que tenía dos pistolas. La policía de Warren dijo en un comunicado que se creía que la mujer dejó las pistolas sin asegurar en un área accesible para el pequeño.

“Los investigadores examinarán los detalles relacionados con el almacenamiento seguro de la pistola como parte de su investigación. En este punto de la investigación, no parece que haya habido un crimen más grave involucrado”, señaló la policía en el comunicado citado por The Associated Press.

A principios de este año entró en vigor una ley estatal que exige que los propietarios de armas con un menor en el hogar guarden las armas de fuego en contenedores de almacenamiento cerrados.

La policía de Warren, que está aproximadamente a 32 kilómetros de Detroit, dijo que se darían a conocer más detalles en una conferencia de prensa el lunes.

