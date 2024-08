París 2024: Clavadistas mexicanas avanzan a la final en plataforma de 10 metros

Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, que ya fueron quintas en la final de saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros, volverán a pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras certificar este lunes su clasificación para la final individual de plataforma de 10 metros.

Una final a la que Orozco, plata en los Juegos de Londres 2012 y bronce en los de Tokio 2020 en saltos sincronizados, accedió con la quinta mejor nota tras firmar una puntuación de 312.00 en las semifinales.

Calificación que mete de lleno a Orozco, de 27 años, en la pelea por la medalla de bronce, ya que la de oro y plata, salvo sorpresa mayúscula parecen reservadas para las chinas Hongchan Quan y Yuxi Chen.

Tal y como dejaron claro las espectaculares notas con las que las dos saltadoras asiáticas lideraron unas semifinales, en las que Quan, la vigente campeona olímpica, se disparó los 421.05 puntos, más de cien unidades que Orozco.

Más problemas tuvo para acceder a la final la otra saltadora mexicana, Gabriela Agúndez, que cerró las semifinales en novena posición con un total de 295.00 puntos tras fallar en su segundo salto.

¡MÉXICO ESTARÁ EN LA FINAL! 🇲🇽🤩



📊Alejandra Orozco termina en 5° lugar y Gabriela Agundez en posición nueve en la semifinal de clavados plataforma 10m.



✅ Ambas clavadistas clasifican a la final, en la que buscarán una presea para su país.#OlimpicosTelemundo #ParisOylimpics pic.twitter.com/rs1N9URGpe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 5, 2024

La final de salto desde la plataforma de 10 m será este martes a las 9 a.m. ET / 6 a.m. P.T. y podrás seguirla a través de Telemundo y sus apps.

