Californianos, los más agresivos al volante

El tiroteo que le costó la vida tanto a un automovilista como a un motociclista sobrepasa las reacciones agresivas y violentas de los conductores en California, considerado como el estado donde se suscitan la mayor cantidad de incidentes de furia al volante.

Crystal Harris prepara el funeral de su hermano menor, Aarón, de 37 años, padre de cuatro hijos, a quienes dejó huérfanos.

“Mi hermano era un tonto, pero también era un gran padre, un hombre de familia y siempre estaba dispuesto a ayudar si era necesario”, escribió Crystal, residente de San Jacinto, en el condado de San Bernardino, en la cuenta GoFundMe que abrió para sufragar los gastos del entierro.

Aarón Bryson Harris murió alrededor de las 8:00 p.m. el 27 de julio en un incidente de furia al volante.

Presuntamente, McConnell golpeó el auto sedán de Aarón en la autopista 210 y siguió conduciendo. Aaron persiguió al motociclista y la carrera terminó en el estacionamiento del restaurante Joy’s Lounge, en la ciudad de Highland, donde ocurrió el intercambio de disparos.

Los hijos menores de Aarón, de 4 y 5 años, viajaban en el automóvil de su padre y presenciaron el intercambio de disparos con el otro occiso, un motociclista identificado como Jonathan McConnell.

Foto de archivo de un conductor evidentemente molesto en una carretera en el condado de Orange. Crédito: AP | AP

“Este incidente ha dejado a nuestra familia herida y entristecida por su pérdida”, manifestó Crystal Harris.

Según Mara Rodríguez, portavoz del Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino., cuando los dos hombres llegaron al estacionamiento del restaurante-bar, Aarón Jason Harris comenzó a gritarle al motociclista, se enfrentaron, ambos estaban armados y ocurrió la balacera mortal.

“Los incidentes de violencia en la carretera son desafortunados y no tienen ningún resultado positivo”, declaró Mara Rodríguez, a La Opinión. “Instamos a los conductores a mantener la calma y ser conscientes de que al final todos tenemos el mismo objetivo, llegar a donde necesitan ir, pero en forma segura”.

Para todos los automovilistas, la vocera recomendó obedecer siempre la ley al conducir; el objetivo es evitar incidentes de agresividad en la carretera y ser cortés con los demás conductores.

“Si es víctima de agresividad al volante, no tome represalias. Simplemente retroceda y deje que el agresor siga adelante. Si la situación empeora o el peligro continúa, llame al 9-1-1 y deje que las autoridades se ocupen del conductor agresivo”, sugirió Rodríguez.

Datos de la compañía de seguros Bankrate indican que, en 2023, un total de 487 personas fueron víctimas de balazos, debido a la furia al volante, en comparación con las 543 de 2022.

“Es una pend*&ada andar manejando agresivamente”, manifestó Mike Parra, dueño de un negocio de revisión de contaminación de automóviles en Montebello.

“Muchos no valoran la vida suya ni la de los demás”, añadió su amigo Javier Santana. “Además, ya es muy común que todos traigan un arma y la guarden en sus carros”.

“Están locos los cab&*nes; de repente vas manejando, llegas a un alto y apenas se enciende la luz verde ya te están pitando”, opinó Gil Cabrera, gerente de un taller mecánico.

Viviendo tiempos difíciles

De acuerdo con Isabel Díaz, portavoz de la Patrulla de Caminos de California (CHP), las llamadas de auxilio por parte de los automovilistas, debido a la violencia en las carreteras comienzan con alguien que está haciendo un seguimiento cercano de otros automovilistas o con alguien que se cruza.

“Hay situaciones también en las que ambos vehículos paran y alguna persona se disculpa con la otra”, dijo Díaz, a La Opinión.

“Pero, por supuesto, hay otros incidentes en los que la situación se intensifica aún más”.

Díaz consideró que, todos los ciudadanos y las personas que conducen en el estado de California, “están viviendo tiempos y vidas estresantes”.

Frente a esa situación y para evitar conflictos en las calles y carreteras, expresó que, incluso el mejor consejo que le brinda a sus familiares lo mejor es llamar al 911.

“Si alguien te ha interrumpido el camino, conduce demasiado lento, todos nos frustramos”, dijo la oficial de la CHP. “Siempre le recomiendo a mis amigos y familiares que no se involucren en ningún tipo de confrontación. No vale la pena. Llame al 911 e informe de la descripción del vehículo, su ubicación y si puede conseguir el número de placas, genial; de lo contrario, nunca intente seguir al otro conductor”

Nada honroso primer lugar

Un nuevo estudio de Forbes Advisor dado a conocer recientemente, muestra que California encabeza la lista de estados con los peores índices de violencia al volante, mientras que Hawái es el hogar de los conductores más educados de los Estados Unidos.

Entre las conclusiones clave del informe conducido entre 10,000 automovilistas [al menos 200 por cada estado] se menciona que cuatro de las 10 entidades con más conductores conflictivos se encuentran en el sur, incluidos Oklahoma, Mississippi, Virginia y Maryland.

Además, tres de los 10 estados con los conductores más educados se encuentran en el Medio Oeste: Iowa, Dakota del Norte y Dakota del Sur, y tres están en el Oeste: Montana, Wyoming y Hawái.

En los últimos 12 meses, el 41% de los conductores presenciaron un acto de ira en la carretera, el 32% experimentó ira en la carretera por parte de otro conductor y el 22% sintió ira en la carretera ellos mismos.

Entre los conductores encuestados por Forbes Advisor, las principales razones citadas para sentir ira al volante incluyen las siguientes: Otro conductor conducía mal (40%); conducía agresivamente (38%); le cerró el paso (31%); el automovilista se sentía estresado (29%) y conductor le estaba siguiendo de cerca (27%).

“Tal vez sea por el estrés, por la presión del trabajo, por la renta tan cara, que no hay dinero o que la economía no mejora para las familias es que las personas manejan agresivamente”, opinó Raúl Venegas, un electricista de la ciudad de México.

“Si nos damos cuenta, hoy todo mundo tiene más responsabilidades en el trabajo; todos andan llegando tarde y se les acaba el tiempo, así que a las personas les queda muy poco tiempo para vivir tranquilos”, añadió.

Venegas, de 37 años, relató que hace algunos años, en la ciudad de El Monte, tuvo un altercado verbal con otro conductor que se comportó demasiado agresivo.

“No sé si quería que me bajara del carro para pelear porque no lo dejaba avanzar, aunque había más carriles”, reseñó. “la opción de ir detrás de mí era de él, hasta que se emparejó conmigo. Yo me estacioné, bajé del carro y fue tan extraño lo que sucedió después, el otro conductor aceleró y se fue; nunca entendí lo que pretendía”.

Con relación a los dos hombres fallecidos en Highland expreso: “Fue la manera más tonta de morir”.

Maneje a la defensiva

“Una vez yo manejaba a la velocidad correcta y sentí mucho miedo cuando un señor me bloqueó el paso cuando yo iba a salir por la calle Del Mar, del freeway (autopista 60), en Monterey Park”, relató María García, de Guadalajara.

“Por suerte no choqué esa vez…ahora manejo más a la defensiva porque uno nunca sabe con que loco se vaya a encontrar en las calles o las carreteras”, dijo la mujer de 58 años.

Del lugar 13 al número 1

En solo un año, -de 2023 a 2024- los conductores conflictivos de California pasaron del décimo tercer lugar al primero, mientras que los automovilistas de Missouri cayeron del lugar 18 al segundo, y los de Utah, ranqueados anteriormente en la posición 23 cayeron al tercer lugar.

Los expertos de Forbes Advisor, un sitio web que brinda asesoramiento financiero, noticias y reseñas de productos para ayudan a los lectores a tomar decisiones financieras informadas, asegura que un alto porcentaje de los conductores de California experimentaron algún tipo de agresividad en la carretera, incluyendo bloqueo de caminos, recibir insultos y que otros conductores se le emparejen a un vehículo, además de que:

• California tiene el tercer porcentaje más alto de conductores que dicen que otro conductor le ha cortado el paso a propósito (47.5%).

• California tiene el cuarto porcentaje más alto de conductores que han sido víctimas de gritos, insultos, maldiciones o amenazas (32%).

• California ocupa el quinto lugar en porcentaje de conductores que experimentan agresividad al volante con mucha frecuencia por parte de otros conductores (8.5%).

• California también tiene el séptimo porcentaje más alto de conductores que informan que otro conductor ha seguido su automóvil (60.5%).

• California tiene el octavo porcentaje más alto de conductores que dicen que otro conductor salió de su vehículo para gritarles o pelear con ellos (11%).

• California ocupa el puesto 11 en porcentaje de conductores que informan que otro conductor ha intentado bloquear su automóvil para impedir que se incorpore o cambie de carril (35.5%).