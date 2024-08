Culpan a exparejas de Joan Sebastian de problemas para repartir su herencia

El cantante José Manuel Figueroa, quien es hijo del fallecido Joan Sebastian, se pronunció en entrevista sobre los motivos por los que los herederos del Rey del Jaripeo no han podido cobrar su herencia y negó que fuera por diferencias entre los hijos, sino que en realidad los problemas son con las exparejas de su padre.

La información anterior la compartió en una entrevista que tuvo con el programa ‘Sale el Sol’, en la que detalló que en estos momentos no tiene cabeza para enfocarse en los problemas que existen por la herencia de su padre, al asegurar que está enfocado al 100% en su carrera profesional.

“Yo por eso me puse a trabajar y no estoy esperando a que me caiga la herencia. Yo por eso estoy trabajando, vengo cansado, ahorita voy a otra fecha. Lo más importante que heredó Joan Sebastián, más que las regalías y la herencia, ranchos, lo que quieran pensar, para mí lo más importante, y siempre lo he dicho, es pico, pala y guitarra”, señaló el ex de Ninel Conde.

Aunque en un inicio se mostró evasivo a halar del tema, poco después José Manuel señaló con nombre y apellido a las responsables de que el tema de la herencia continue detenido



“Siendo Joan Sebastián, no pudo juntar a sus hijos en una Navidad, ¿qué te hace pensar que yo lo voy a lograr?, o ¿quién le dio el derecho a Julián, en paz descanse, de creer, pensar, que lo puede lograr él?, cuando los problemas que vienen, vienen heredados de las madres”, compartió José Manuel.

Para terminar con el tema negó de manera categórica que tenga la intención de mediar con las exparejas de su papá.



“No puedo con mis viejas, no puedo con las de mi papá”, concluyó el exprometido de Marie Claire en el encuentro que tuvo con la prensa sobre la actualidad de la herencia de su padre.

