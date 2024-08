Emma Coronel, la esposa de “El Chapo”, brilla como modelo en un nuevo proyecto

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, poco a poco retoma su vida luego de salir de la prisión “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas.

En esta ocasión debutó como modelo en un video musical cuya canción es interpretada nada menos que por Mariel Colón, quien fuera su abogada y posteriormente se convirtiera en su gran amiga.

La melodía lleva por nombre “La Señora”, y se estrena el próximo viernes 9 de agosto, aunque en redes sociales, tanto Emma como Mariel, compartieron un adelanto del video musical.

Dicha canción, que habla sobre la vida de Emma Coronel, fue creada por Mario “El Cachorro” Delgado, quien previamente había compuesto un tema para Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Coronel Aispuro señaló: “Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”.

Asimismo, indicó que ella misma aprobó la letra de la melodía al abordar parte de su vida. “Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, explicó

El rodaje del video, según reveló Emma, fue una gran experiencia gracias al entorno de personas cercanas que la acompañaron, como la misma abogada, quien se encargó de defender ante los tribunales al exlíder del Cártel de Sinaloa. “Las personas con las que trabajé lo hizo fácil, porque pues las conozco, son mis amigos algunos”.

Por último, sobre la letra de la canción, aseguró que tiene un mensaje para las mujeres jóvenes: “Que se den cuenta de que pasan cosas fuertes, pasan cosas malas, pero siempre el pasado ya es pasado. No se queden ahí, tenemos que salir para adelante”, reveló.

