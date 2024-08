Este electrodoméstico es el que más energía consume pese a estar “apagado”

En los hogares actuales, los electrodomésticos son cruciales para el día a día. Sin embargo, muchos de estos aparatos continúan consumiendo energía incluso cuando parecen estar apagados. Este fenómeno, conocido como “consumo en espera” o “consumo vampiro”, puede pasar desapercibido, pero tiene un impacto significativo en nuestras facturas de electricidad. Entre los diversos electrodomésticos que contribuyen a este consumo, uno de los mayores culpables es el televisor.

El consumo en espera se refiere a la energía que utilizan los dispositivos electrónicos cuando están apagados, pero siguen conectados a la corriente eléctrica. A simple vista, este consumo puede parecer insignificante. No obstante, con el tiempo, los kilovatios-hora utilizados por estos aparatos pueden acumularse de manera considerable. Electrodomésticos modernos, como televisores, equipos de audio y cargadores, presentan esta característica. Mantener funciones como relojes digitales, sensores remotos y conectividad en red, contribuye a este gasto invisible.

El televisor es de los mayores vampiros de consumo

El televisor es uno de los electrodomésticos que más energía consume en reposo. Existen varias razones detrás de este fenómeno.

Primero, la tecnología de energía de espera en televisores modernos juega un papel crucial. Especialmente en los televisores de pantalla plana y los modelos inteligentes, estos aparatos están diseñados para estar siempre listos para usarse. Para ello, cuentan con sistemas de actualización automática. Estas actualizaciones permiten descargar nuevos sistemas operativos o aplicaciones incluso cuando el televisor no está en uso. Para mantener esta capacidad, el televisor debe permanecer en un estado de bajo consumo, lo cual sigue requiriendo energía.

En segundo lugar, el modo stand by o de espera es una característica común en muchos televisores. Este modo permite encender el televisor rápidamente utilizando un control remoto. Aunque el modo stand by consume menos energía que el funcionamiento activo del televisor, no es una cantidad despreciable. Algunos modelos pueden consumir entre 30 y 50 vatios mientras están en espera. Este consumo, aunque parezca menor, se suma a lo largo del tiempo y puede contribuir significativamente a la factura eléctrica.

Otro factor importante es la conectividad y configuración de los televisores inteligentes. Estos dispositivos están constantemente conectados a Internet para buscar nuevas actualizaciones y contenido. Esta conectividad implica que el televisor necesita mantener una conexión de red activa, incluso cuando no está en uso. Por lo tanto, está utilizando energía para mantenerse conectado y realizar búsquedas en la red. Esta necesidad constante de conectividad también incrementa el consumo energético en modo espera.

Aunque el impacto del consumo en espera de cada electrodoméstico puede parecer pequeño de manera individual, el efecto acumulativo en un hogar promedio puede ser considerable. El televisor, con su constante consumo de energía, a menudo se subestima en su impacto. Sin embargo, cuando se considera junto con otros dispositivos en espera, el consumo total puede representar hasta el 10% de la factura eléctrica total de un hogar. Esta cifra subraya la importancia de gestionar el consumo en espera de manera efectiva.

Para mitigar el consumo vampírico y reducir su impacto, es útil adoptar algunas prácticas sencillas:

Desconectar los dispositivos cuando no están en uso es una de las estrategias más efectivas.

cuando no están en uso es una de las estrategias más efectivas. Utilizar regletas con interruptor es otra medida que permite cortar la energía a múltiples dispositivos de forma simultánea.

es otra medida que permite cortar la energía a múltiples dispositivos de forma simultánea. Elegir equipos con certificaciones de eficiencia energética puede ayudar a reducir el consumo en espera.

