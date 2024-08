La productora de “Hoy” dice que Adrián Marcelo “no cabe” en el programa

En los primeros días de “La Casa De Los Famosos México 2” el comediante Adrián Marcelo le dijo a Sian Chong que uno de sus objetivos tras su participación en ese reality show es posicionarse como conductor, y que está decidido a quitarle el trabajo a Arath de la Torre (otro de los participantes) en el programa de televisión “Hoy”. Sin embargo, ahora se ha confirmado que eso no sucederá.

Andrea Rodríguez, productora del matutino, fue entrevistada por varios reporteros, y dijo que no está entre sus planes ninguna propuesta para que Marcelo se integre a ese programa: “La verdad es que no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace, y lo digo abiertamente, no me gusta y no creo que un conductor como él pudiera caber en “Hoy”“.

Rodríguez enfatizó que el concepto de “Hoy” es opuesto al tipo de humor que Adrián Marcelo maneja: “Al final yo no soy la que decide, pero sí creo que Adrián Marcelo no es el tipo de conductor que cabe en “Hoy”. Tenemos muchas amas de casa, creo que nosotros hacemos un programa bonito, friendly“.

La productora agregó que está a la espera de que Arath de la Torre termine su participación en “La Casa De Los Famosos México 2”, y que siempre lo ha apoyado: “La verdad es que nosotros estamos esperando a Arath cuando salga, y somos team Arath, y vamos con todo, y esperemos que esta semana se salve, y que sigan aquí (en “Hoy”) Carlos Arenas, Nicola Porcella y Marie Claire Harp“.

Tras la fuerte discusión que protagonizaron Adrián Marcelo y Gala Montes la noche del lunes, el regiomontano ha recibido todo tipo de comentarios en las redes sociales. Andrea Legarreta, conductora titular de “Hoy”, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que, aunque no incluye el nombre de Adrián, estaría relacionado con el comportamiento del comediante: “Tu disculpa tiene que ser tan fuerte, tan ruidosa y tan real, como lo fue tu falta de respeto. Ser “sincero” no es ser GROSERO, HIRIENTE, AGRESIVO…Ser “bromista” no es ser HUMILLANTE, CRUEL, OFENSIVO…”

