El cariñoso mensaje de Ángela Aguilar le envió a Pepe Aguilar de cumpleaños

Ángela Aguilar siempre pone a la familia por encima de cualquier cosa, y la admiración por su padre, Pepe Aguilar, es cada vez mayor.

El 7 de agosto, la intérprete de “Mis amigas las flores” le envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre, quien cumplió 56 años. La hija menor de Pepe Aguilar felicitó a su padre confesándole que aún le queda mucho por aprender de él, entre otras cosas.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá”, dice el mensaje que subió Ángela a sus historias de Instagram.

La imagen de fondo es una foto de Pepe sosteniendo a Ángela cuando apenas era bebé.

Ángela Aguilar envía un mensaje de cumpleaños a su padre, Pepe Aguilar, por Instagram Crédito: Instagram | @angela_aguilar_ | Cortesía

En una movida inesperada que mantuvo a sus seguidores intrigados, la cantante desató la curiosidad en las redes sociales, unas horas antes de hacerle la dedicatoria a su padre. A través de sus historias de Instagram, Aguilar publicó una enigmática foto desde un avión. La imagen generó especulaciones entre sus fans, especialmente después de su reciente luna de miel con Christian Nodal y su emotiva aparición en el escenario, donde fue presentada como la esposa del cantante mexicano. La misteriosa publicación dejó a todos preguntándose cuál sería su próximo destino.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Horas más tarde, su papá reveló la dulce sorpresa: un video en el que la estrella entonaba “Las Mañanitas” junto a su mamá y su hermana Aneliz Aguilar, creando un momento familiar inolvidable.

El patriarca de los Aguilar no solo mostró este emotivo encuentro, sino que también expresó su profunda gratitud por tener a su familia cerca, llenando su perfil de amor y agradecimiento.

“Me siento muy afortunado de celebrar un año mas de vida rodeado de los seres que más amo! 🍰✨♥️🐾#agradecido#cumpleañero“, dijo Pepe en su publicación.

Seguir leyendo: