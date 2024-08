Gloria Aura comenta sobre Mariana Echeverría: “Siempre has sido una bully”

La actriz y cantante Gloria Aura recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para hacer fuertes declaraciones en contra de Mariana Echeverría, actual participante en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, quien estudió con ella en el Centro de Educación Artística (CEA) de la empresa Televisa.

Mariana Echeverría fue detenida, junto a su esposo, por la policía de Marruecos

Aura publicó un video de TikTok en el que aparecen Gala Montes y Briggitte Bozo reclamándole a Echeverría su comportamiento; ésta dice que eso no es bullying, pide disculpas y prefiere mantener distancia con las actrices. Gloria complementó el post con el mensaje: “Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión”.

Mariana Echeverría causó euforia al transformarse en Shakira para ‘Mi famoso y yo’

Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual . Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión. https://t.co/h58vvEcP68 — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 7, 2024

En varias de sus publicaciones Gloria ha dejado ver que le gusta mucho ver “La Casa de Los Famosos México 2”, pero también expuso que el año pasado varios participantes hacían comentarios ofensivos: “Me frustré horrible al ver que todo eso lo celebraba la mayoría! Ahora estoy felizmente impactada de que todos estén ahora del lado correcto. Qué paz”.

La temporada pasada de #LaCasadelosfamososMX casi me funan por evidenciar el bullying y los horribles comentarios xenófobos que le hacían Jorge los del team infierno. Me frustré horrible al ver que todo eso lo celebraba la mayoría ! Ahora estoy felizmente impactada de que todos + — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 6, 2024

Mariana es una de las participantes más polémicas en “La Casa de Los Famosos México 2”, y desde la semana pasada personas que trabajaron con ella -como Tania Riquenes, Raúl Magaña, Yered Licona (mejor conocida como Wanders Lover) y Alex Reyna– han contado sus experiencias con la conductora, quien tiene un carácter fuerte.

La noche del lunes, cuando los ánimos comenzaron a calentarse entre muchos de los habitantes de la casa, Arath de la Torre llamó a Ricardo Peralta para hablarle de cómo se expresaba Mariana de Briggitte. Entre otras cosas, le dijo: “¿Has visto cómo la tratan, cab***? Tú has oído g***, que le dicen pin*** enana. Es que tú has estado allá arriba (en la suite). Yo sí he escuchado: ‘Pin*** enana, que se largue ya’, de gente que la tenemos en la mira, y tú sabes quién”.

Sigue leyendo: