Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de agosto de 2024

PISCIS

No temas a ese proyecto que traes en mente pues puede que logres consolidarlo. Aguas con amores a distancia no son lo tuyo. Te viene dinero extra, paga donde debes. Te vine una semana regía que deberás de aprovechar al máximo, no temas a los cambios que se estarán presentando y a la renovación total pues estas en una etapa en que podrás mejorar todos esos aspectos que te han fregado la existencia, ponte las pilas e invierte tu tiempo, energía y dinero en tu persona, recuerda que lo más importante para ti eres tú y nadie más, no permitas que otras personas te humillen o hagan sentir mal, demuéstrales a ellas y sobre todo a ti hasta donde eres capaz de llegar, no te detengas y ve tras los sueños y metas que te planteaste desde que inició el 2024. En la medida que aprendas a comprender y tener paciencia con tu pareja en caso de tener una relación será en la medida en que los problemas comiencen a quedar en el pasado. Ten cuidado con pensamientos pesimistas pues te pueden regresar al hoyo, aguas con las personas en las que confías pues no todas pueden llamarse amigos o amigas. Cuidado con robos y perdidas de objetos. Números de la suerte para esta semana 12, 34 y 78.

ACUARIO

Cuídate de una amistad que tienes poco de conocer pues te tratará de fregar y andará hablando muy mal de ti. Se visualiza un evento social o reunión con amistades en la cual te la pasarás de lo mejor, aprende a disfrutar todos esos bellos momentos. Si tienes una relación pleitos por cuestiones económica y por celos que no vienen al caso. El sexo es tu mejor arma pues sabes hacerlo muy bien, sin embargo, no seas tan promiscuo o promiscua y fíjate a quien le aflojas el tamal o la garrocha pues podrías exponerte a infecciones. No dudes del amor de tu familia pues es el único amor sincero que tienes. Proyectos se reafirman, estarás en un tono más estable y placentero, empezarás a sentirle sabor a la vida y aprenderás que la vida sigue y no se detendrá por nadie, no peritas que personas negativas te quiten tu energía, ve tras tus metas y sueños y no te dejes vencer ni caer. Deja ya de perder el tiempo y ponte las pilas pues tu cuerpazo criminal, haz una rutina de ejercicios y buena alimentación serán la clave para que logres tu meta y vuelvas a verte bien. Eres de buenos sentimientos, te gusta trabajar y ganarte la vida honestamente, te han jugado chueco muchas veces, pero también tú lo has hecho, no caigas en los mismos errores de siempre y aprende de ellos, expareja te buscará, pero no será con buenas intenciones, ten mucho cuidado.

CAPRICORNIO

No pretendas cambiar tu esencia para agradar a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. Comprobarás en estos días que eso que pensabas mal de una persona resultará más que cierto, te decepcionarás y te dolerá mucho, pero con el paso de los días aprenderás a superarlo y comenzar de nuevo. Aprende a no guardarte nada pues a la larga eso te friega y crea una bomba de tiempo, di lo que sientes y que te valga madres lo que pase. Tienes sueños y metas muy buenas para tu vida, a veces le flojeas mucho y por eso no consigues lo que quieres, buscas una vida llena de lujos y oportunidades, las carencias y necesidades. Un amor del pasado no puede irse pues han quedado pendientes muchas cosas, pon las cosas en claro despídete y cierra ciclos. No permitas que personas sin qué hacer te arruinen tus días, aprende a mandar a la fregada a quien no te sirve en tu vida, y solo te llena el buche de piedras o te hace pasar un mal rato con chismes y problemas. Aguas con celos, no des las cosas por echo hasta que tus ojos o las circunstancias no te lo pongan a tu vida. Familia necesitará tu apoyo. Ten cuidado de amores por debajo del agua, no estás para hacer amante de nadie.

SAGITARIO

Un viaje se aproxima y posibilidades de reencontrarte con familiares que tienes rato de no ver. Ten cuidado de accidentes o enfermedades. No descuides tu salud, si fumas o convives con gente que fuma ten precaución pues problemas respiratorios comenzarán a manifestarte. Los resultados distintos en tu vida los obtendrás a la medida en que cambies tu forma de actuar y seguir haciendo lo mismo. Muchas posibilidades de reencontrar el amor, una persona de una red social te va a echar los perros y no te será indiferente. Si tienes una relación viene un evento que los unirá más como pareja, no cuentes los planes que tienes con tu pareja con otras personas pues podrían salártelos con envidias y pensamientos negativos. Ten cuidado con lo que buscas de las personas pues podrías ser víctima de tus palabras, ten en cuenta que si le exiges algo a alguien es en la medida en que tu responderás y ofrecerás eso mismo. Aguas con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Una invitación a salir te va a alegrar el día. Si te das cuenta de que te estás deprimiendo aléjate de lo que te deprima y busca maneras de ver cambiar esas cosas por positivas. El amor no es incondicional pues uno debe de recibir lo que da o de lo contrario llegarás a cansarte y fastidiarte de ser tu quien de todo a cambio de nada.

ESCORPION

Si te sientes aturdido o aturdida en esta semana por deudas o situaciones que no han podido solucionarse comienza a buscar alternativas y ve por ellas, a la larga las cosas se van dando, pero sino trabajas en ella olvídate de obtener buenos resultados. Ten cuidado con tu pareja en caso de tener una pues le estarán coqueteando amistades y tu pareja no se dará a respetar le encanta la miércoles. No temas a nuevos proyectos, eres muy organizado u organizada y eso es un acierto para que lo que emprendas resulta, te gusta mucho la limpieza, pero le huevoneas, urge limpieza en hogar para renovar energías. Viaje en puerta y sacarás un crédito. Ten cuidado en quien confías pues ahí está la clave de quien te está dañando y hablando de ti a tus espaldas. Amor a distancia entrará en problemas. Si tienes una relación se requiere que pasen más tiempo juntos pues por darle importancia a otras cuestiones han descuidado su relación. No confíes tanto en esas amistades que te ronden, no las subas al cielo que no son unos ángeles ni blancas palomas suelen aprovecharse de tu buena voluntad. Amistades a distancia te harán sentir mejor y te ayudarán a ser un mejor ser humano. Cuídate mucho de estrés a causa del trabajo y cansancio, aprovecha el tiempo libre en dormir para recuperar energías.

LIBRA

No temas a nuevas oportunidades, pues la vida está hecha para disfrutarse si estas soltero o soltera que te valga Mauser y dale vuelo a la hilacha pero siempre como precaución para evitar enfermedades o embarazos, que te valga madres lo que piensen o digan las demás personas pues sino te dan pa el gasto nada tienen que opinar, ten presente que vida solo una y tú la vivirás como se te tu gana. Si buscas algo serio pues compárate como tal. Si tienes una relación se torna un escenario bueno, se reafirma la llama del amor y vienen noches de sexo desbordado, apréndete el camasutra, tu pareja te lo va agradecer, el control en el sexo es indispensable y tenerlo tú, lo hará más intenso pues eres bien sexual a la ahora de embarrar la brocha. Haz estado viviendo días difíciles, hay días en que te sientes con mucho ánimos de hacer mil cosas, pero hay otros días en que quisieras mandar a la fregada a todo mundo y desaparecer de la faz de la tierra. Ten en cuenta que no debes de dejar a nadie que se meta en tus decisiones, pide consejos, pero al final toma tú la decisión que consideres correcta. Busca la manera de fortificar la relación con familiares si ha estado algo tensa. Estarás más calmado o calmada en los próximos días, te darás cuenta de que puedes sobrevivir sin necesidad de tener a alguien tu lado, aprende amarte individualmente y apostar más por tu felicidad, no deposites todo en una persona pues cuando ésta se marche te dejará sin nada.

VIRGO

Semana de traer tus sentimientos a flor de piel, no tengas miedo a lo que la vida te ofrece, busca a quien te busca y ama a quien está ahí siempre a tu lado mostrándote cariño y dando todo por ti, en la medida que te reproches tus errores del pasado será en la medida en que no puedas continuar pues cada que te acuerdas le echas limón a a herida y no la dejas cicatrizar. Recuerda que la confianza se gana con hechos y no con palabras si tu pareja o una amistad han desconfiado de ti muéstrale con hechos lo equivocados que estaban. Dinerito en puerta, no lo gastes en tonterías, aprende a invertir, eres muy gastalon o gastalona. Si tienes la oportunidad de emprender un negocio no lo pienses dos veces y hazlo pues estás en una etapa muy perra para que todo lo que hagas salga con éxito, el comercio y las vetas son lo tuyo. Posibilidades de encamarte con una amistad, dale para delante y no te detengas por nada ni nadie, la vida te ofrece oportunidades que no puedes desaprovechar. Viene un viaje o reunión con amistades. Se aproxima un gasto fuerte en las cuestiones económicas ahorra no gastes en cosas que no necesitas. Si tienes pareja se ve un escenario algo confuso, hay dudas en su relación, pon las cartas sobre la mesa y aclaren las dudas. Cuídate de enemigos, pues estarán presentes buscando la manera de hacer pasar un mal rato y arruinar tu reputación.

LEO

Ponle punto final a todas esas penas que te habían dañado y comienza a mejorar la manera de ver la vida pues solo así sabrás salir adelante y lograr tus metas y objetivos. Eres muy celoso o celosa y posesivo y te gustan que las cosas se hagan a tu modo, recuerda que no todo mundo sabe aguantar ese carácter, así que si tú quieres que la otra persona cambie empieza a cambiar tu con esos defectos que te cargas. Viene una fiesta o evento social en el cual no te van a invitar, ni te sientas, solo cuando a ti te toque mándalos al chorizo y no los invites. No gastes tanto en las salidas con tus amistades, son bien hijos de la fregada y solo quieren sangrarte y ellos ir de a gratis. No permitas que tu estado de ánimo sea controlado por otras personas, aprende a quererte y valorarte y darte cuenta de que eres un ser único e irrepetible que eres capaz de salir adelante y cumplir tus sueños y metas, quien te amé hará hasta lo imposible por tenerte en su vida, quien no solo te dará largas para medio mantenerte. Familiar sufrirá un accidente o enfermedad, nada de gravedad. Te darás cuenta de muchas cosas de una persona que veías como ideal en tu vida, se le caerá su careta y la verás con sus defectos.

CÁNCER

Cuídate de dolores en piernas y espalda pues estarán a la orden del día, bájale a las grasas y harinas pues se te está haciendo bolas el engrudo y comenzarás a retener líquidos y por ende a subir un chorro de peso, tu sexualidad estará a flor de piel y te manejaras en las calores bien intensas, si tienes pareja desquítate y sino déjame decirte que hay una amistad a quien le gustas un friego y ya te lo está demostrando con insinuaciones muy perras, que te valga madres, si te gusta entrale al lodo, pero eso si pon las reglas en claro pues puede que salga enamorada o enviciada. Un amor del signo de agua está dispuesto o dispuesta apostar por ti, no intentes cambiarlo o te arriesgas a que se te vaya de las manos. No te estreses tanto ni te pongas triste por lo que ya fue o ya pasó, centra tus energías en el presente, recuerda que el futuro y el pasado no existen, pon tu mirada en el ahorita y que el mundo ruede. Cuando una persona es para ti así el mundo se oponga al final terminará a tu lado. Ten cuidado con una amistad pues podrías confundir el cariño de amigos por amor. Se vienen enfermedades respiratorias o dolores en articulaciones. Un familiar te buscará porque necesita ayuda.

GÉMINIS

Ten cuidado con tus sentimientos, te has vuelto muy frío o fría debido a que te han dañado la vida en el pasado y ahora desconfías hasta de tu propia sombra, mientras sigas con esas actitudes pesimistas jamás lograrás concretar una nueva relación, se te han presentado muy buenas oportunidades con personas que valen la pena, pero por tus dudas y miedos tontos no has dado el siguiente paso y al final terminas comparando a los nuevos amores con los amores del pasado. Deja ya esas cuestiones y dedica tu vida a ser feliz con quien de verdad te merece. Si tienes una relación ten cuidado con sus amistades pues estarán metiendo cizaña al punto de crear conflictos entre tú y tu pareja. No permitas que la actitud tonta de otras personas te quite las ganas de hacer las cosas que tienes planeadas. No esperes a que el mundo esté a tu favor, haz las cosas y que te valga madres lo que piensen o digan. Si una relación no pudo darse no te desesperes ni te sientas mal, es porque no estaba para seguir en tu camino. No temas a las nuevas oportunidades en tu trabajo tratan de descansar más y no fregarle tanto, puede verse afectada tu salud y el dinero no te va a hacer que la recuperes. Un amor del pasado se volverá a manifestar te darás cuenta de que ya no sientes lo que un día sentiste.

TAURO

Días buenos, días malos, la bipolaridad sin duda ya es parte de tu vida, tienes un carácter muy cambiante en días te manejas en la Madre Teresa de Calcuta y en otros eres bien perris, no permitas que esos cambios de temperamento arruinen tus días o asusten a las personas que te rodean, ya no creas tanto en las palabras del ser humano, son bien hijos e hijas de la fregada y solo te quieren pa encamarte y después desecharte. Busca la manera de buscar a una persona que de verdad apueste por tus sentimientos y quiera una verdadera relación contigo y no solo jueguitos tontos. El estrés en el trabajo aumentará llévala tranquila y no te estreses. Si tienes una relación vienen pleitos debido a celos infundados. Ten cuidado con una mujer de piel blanca, pues te va a ocasionar problemas familiares a causa de chismes. Se cancela viaje de último momento. Dolores en estómago, urge ejercitarte pues estarás propenso o propensa a subir de peso. Vienen días de muchos cambios que deberás de ir atendiendo para poder ver más mejoras en tu vida y en tu trabajo. Cuidado con cambios en el amor porque si tienes una relación podría surgir una pelea que pudiera terminar en una separación de ultimo momento. No te dejes llevar por chismes en lo laboral que pudieran afectar tu puesto.

ARIES

No es momento de hacer cambios repentinos que te lleven por caminos equivocados en tu vida, cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no puede ofrecerte nada solo migajas de su tiempo. La llegada de una persona de tu pasado sucederá en cualquier momento y podría meterte en problemas por ciertos comentarios que hará sobre tu persona. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia los cuales van a estar a la orden del día y podrían venir afectarte tu estado de ánimo. No te dejes llevar por compras innecesarias, te gusta mucho gastar dinero que no tienes en cosas que no utilizas, es momento de poner un alto a esos gastos. Debes aprender a cuidar tu estado de ánimo el cual puede verse un poco afectado por ciertos comentarios que llegaran a tu oídos de compañeros de trabajo o amigos cercanos. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y podrías ir a parar al hospital. Vienen días de mucha maduración en los cuales comenzarás a centrarte en ese proyecto que tienes desde hace tiempo pero que no has podido cumplir por muchas razones. Amor con amor se paga, trata de devolver en la misma cantidad lo que las personas te ofrecen o hacen por ti. Podría surgir la invitación a un viaje en cualquier momento que deberás de aprovechar para salir de la rutina y comenzar a disfrutar de la mejor manera que a eso vienes a este mundo. Vienen días en los cuales una persona de tu pasado buscará la manera de ponerse en contacto contigo.