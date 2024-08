OnePlus Open Apex: precio, características y novedades

OnePlus ha dado un paso más allá en su línea de dispositivos plegables con el lanzamiento de la edición limitada del OnePlus Open Apex. Este nuevo modelo, una versión renovada del ya aclamado OnePlus Open, no solo mantiene las características que lo convirtieron en el “Foldable of the Year” en 2023, sino que introduce mejoras y un diseño que seguramente captará la atención de los entusiastas de la tecnología.

Diseño inspirado en Hasselblad

El cambio más notable en el OnePlus Open Apex Edition es su nuevo color: Crimson Shadow. Este tono profundo y elegante está inspirado en la cámara Hasselblad 503CW Victor Red Edition, que celebra su 60 aniversario este año.

La elección de este color no es casual; simboliza la colaboración entre OnePlus y Hasselblad, fusionando la tecnología de vanguardia con un diseño clásico y sofisticado. El acabado de cuero sintético texturizado en rojo burdeos no solo agrega un toque de lujo, sino que también evoca una sensación de poder y elegancia duradera.

Novedades y características mejoradas

El OnePlus Open Apex Edition no se limita a un simple cambio estético. OnePlus ha incorporado varias mejoras significativas que lo posicionan como un líder en el mercado de smartphones plegables:

Memoria y Almacenamiento

Con una combinación impresionante de 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, este dispositivo ofrece un rendimiento sin precedentes y capacidad de multitarea sin esfuerzo.

Seguridad Avanzada

Incorpora un chipset de seguridad independiente certificado internacionalmente y un modo VIP dedicado que asegura la protección absoluta de la privacidad del usuario.

Cámara Revolucionaria

Equipado con el sensor “Pixel Stacked” LYTIA de Sony y un teleobjetivo personalizado OV64B, el OnePlus Open Apex Edition promete una calidad de imagen comparable a las mejores cámaras del mercado, incluso en un diseño plegable compacto.

Pantallas Dual ProXDR

Tanto la pantalla de cubierta de 6.31 pulgadas como la pantalla principal de 7.82 pulgadas ofrecen una experiencia visual impresionante con una brillantez de hasta 2800 nits y soporte para Dolby Vision, brindando imágenes detalladas y colores vivos.

Durabilidad

El OnePlus Open Apex Edition es notablemente ligero y compacto, pesando apenas 239 gramos, similar al iPhone 14 Pro Max. La bisagra Flexion, construida con una arquitectura de columna vertebral única, reduce el número total de componentes a solo 69, comparado con más de 100 en otros modelos plegables. Esto no solo reduce el peso, sino que también aumenta la durabilidad del dispositivo, lo que representa un punto clave en el caso de los equipos plegables.

Además, la pantalla de cubierta está protegida por Ceramic Guard, un vidrio cerámico tratado por intercambio iónico que es un 20% más resistente que el Gorilla Glass Victus de Corning. La pantalla principal cuenta con una protección de tres capas, incluyendo vidrio ultra fino, TPU para absorción de impactos y un protector de pantalla antirreflejo.

Rendimiento y multitarea

El OnePlus Open Apex Edition no solo es un dispositivo visualmente impresionante, sino también un potente centro de entretenimiento y productividad. Con la nueva versión del sistema operativo OxygenOS 14.0, la funcionalidad Open Canvas permite una eficiencia multitarea mejorada, permitiendo hasta tres ventanas de aplicaciones simultáneamente en la pantalla, que se pueden ajustar según las necesidades del usuario.

Esta funcionalidad Open Canvas lo pone a la par que la OnePlus Pad 2 la cual también integra esta herramienta que es ideal para quienes desean hacer uso de la opción multitarea.

Precio y Disponibilidad

El OnePlus Open Apex Edition estará disponible a partir de este 8 de agosto, con un precio de lanzamiento de $1,899.99 dólares. Dada su combinación de diseño premium, características avanzadas y rendimiento inigualable, este dispositivo promete ser una opción destacada para aquellos que buscan lo mejor en tecnología plegable.

Cabe destacar que los usuarios también cuentan con la opción de hacer uso del programa de trade in para ahorrar hasta $400 dólares con la entrega de un equipo antiguo y utilizando el código de descuento 1TBFORLIFE.

El OnePlus Open Apex Edition no solo mantiene el legado del OnePlus Open, sino que lo lleva a nuevas alturas con mejoras significativas y un diseño inspirado en la elegancia de Hasselblad. Este dispositivo reafirma el compromiso de OnePlus con la innovación y la calidad, posicionándolo una vez más como un contendiente líder en el mercado de smartphones plegables.

