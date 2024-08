Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de agosto de 2024

PISCIS

Ya no te metas en chismes y aprende a respetar las ideas y decisiones de las demás personas pues solo así no te meterás en camisa de once varas. No temas a cambiar tu forma de ser siempre y cuando sea para mejorar como persona y para crecer espiritualmente. No dejes que nadie robe tu paz interior, debes de buscar la manera de encontrar tu paz y estabilidad emocional. Noticias que estabas esperando llegan entre el sábado y el domingo. Vienen amores de un día muy fuertes que te dejarán un gran sabor de boca, pero también vienen traiciones no solo en el área de la familia sino también por parte de amistades. Chismes en puerta te podrían poner bien encabritado, no des pie a que te afecte, recuerda que solo tú sabes quién eres y si esas personas no te dan pa el gasto no tienen por qué estar opinando. Es momento de que hagas a un lado todos esos obstáculos que te han detenido y que comiences a ver la vida de manera distinta, a veces eres demasiado negativo o negativa y eso solo te hace atraer cuestiones que no te aportan nada bueno. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar.

ACUARIO

Es momento de poner un alto a personas falsas que solo buscan entrar a tu vida para sacar algo de provecho. Aprende a quedarte cayado o cayada en tus sueños, metas y planes porque por esa cuestión podría ser que no se cumpla nada ya que hay personas muy envidiosas a tu alrededor que no les gusta ver tu éxito ni tu crecimiento personal. Cambio de domicilio o de carro en fechas próximas. Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y solo te dio dolores de cabeza. Viene la compra de un vehículo o de una propiedad. Momento de que pongas los pies en la tierra y no gastes dinero que no tienes, empezar a pagar tus deudas es la mejor manera de que logres soltar un poco de carga que traes en tus hombros. Vienen muchas oportunidades en el amor en caso de estar soltero o soltera, pero deberás de aprovecharlas al máximo para que después no te quejes. Te llegarán noticias de una expareja que te va a mover el tapete. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. Es probable que en estos días persona del pasado se acerque a ti para disculparse de sus errores, trata de no dar entrada a esa persona a tu vida pues te la volverá hacer.

CAPRICORNIO

Un nuevo amor te va a enseñar grandes cosas, recuerda que si esa persona te ayuda a mejorar en aspectos negativos estas con la persona correcta sino a la fregada. Es momento que te pongas las pilas en tu presente pues no estás disfrutando el momento. Vienen días en los cuales deberás de reflexionar sobre tu pasado porque muchas de las cuestiones que estas cosechando hoy en día se debe a esas decisiones que tomaste. No te deprimas por lo que no pudo ser y mejor disfruta lo que ahora estas viviendo. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a la ñonga, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un friego la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes. Aprende a buscar soluciones a los problemas a la brevedad y no dejar pasar mucho tiempo porque se convertirán en una bomba de tiempo y cuando menos acuerdes será muy complicado el resolverlos. Bájales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas. Momento de que vuelvas al pasado, pero para darte cuenta todo lo que has avanzado y no vuelvas a retornar a lo mismo.

SAGITARIO

Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de realizar. Si tienes pareja trata de no ser tan celoso o celosa, no hay razón o motivo para hacerlo, no veas fantasmas donde no existe. Debes aprender a lidiar con el carácter de las personas, no sabes soportarlas y les muestras cuanto te disgustan y eso a la larga te ha traído problemas. Es momento que empieces a ver más por tu presente y futuro pues la vida te pondrá en charola de plata lo que necesitas para ser feliz y lograr cada una de tus metas y objetivos. No todo mundo es para siempre y nadie es indispensable así que disfruta a las personas el tiempo que estén contigo, si se va no pasa nada, ya llegará alguien a tu medida que te dará todo lo que necesitas para estar bien y ser feliz. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestione pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. Hay momentos en que desearías mandar todo muy lejos, no te adelantes, trata de pensar bien lo que sucede a tu alrededor antes de dar una opinión.

ESCORPION

Es probable que una amistad sienta interés por ti, algunas veces el buen trato puede confundir a las personas y la necesidad de atención puede crear sentimientos falsos, ten cuidado pues podrías dañarla. Amistas se embaraza. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima, podrías no ser requerido o requerida, pero a estas alturas esas situaciones ya te valen dos hectáreas de verch. No permitas que nadie altere tu paz interior, lucha por tu paz y tu tranquilidad pues será lo más complicado de conseguir para ti. En el amor te vienen grandes cambios que te enseñarán a crecer más como pareja y ser humano. Amores del pasado siempre estarán en tu mente, pero no en tu vida, así que déjate de ridiculeces y ve por lo que quieres y de verdad te interesa. Viene el cumpleaños de una amistad o familia cercana, te la pasarás de lo mejor, debes aprender a disfrutar la vida y dejar de preocuparte por cuestiones que al final se irán resolviendo solas. Es momento que pienses más en ti, no te quedes con ganas de nada y di lo que tengas que decir, te vienen cambios en muchas cuestiones del amor pues comenzarás a ver a las personas con su verdadero rostro y una de esas personas te llamará mucho la atención.

LIBRA

No tienes por qué defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará. No te dejes embaucar por personas que solo podrían arrastrarte a los vicios o meterte en problemas que serán bien complicados de salir. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus mendigos cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Con la llegada de una persona de tu pasado lograrás cierta estabilidad o paz. Pondrás en tu lugar a una persona que ha estado hablando mal de tu familia. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionándote; es mejor que te sorprendas. Ya no te limites en nada ni te detengas por nadie, date la oportunidad de no quedarte con ganas de nada y disfrutar al cien lo que la vida pone a tu paso. Las llegadas de noticias sobre embarazos en la familia te pondrán muy feliz. Deja de darle vueltas al asunto, lo que es para ti nadie podrá quitártelo. Aprende amarte tanto que no necesites de nade para estar feliz y estable.

VIRGO

Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. No te confíes de tu buena suerte y de la felicidad que podrías estar viviendo momentáneamente. Preparas un viaje y podrías iniciar en cualquier momento algún curso o estudios que te ayudaran en tu crecimiento personal. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Cuidado con golpes o caídas que podrían estar a la orden del día. Eres muy de hacer cosas que no te gustan que te hagan así que cuidado con ser infiel o andar dando caldo de calzón a terceras personas pues se te podía caer el teatro. Es momento que te despabiles y veas el mundo de otra manera, déjate de lamentaciones y fregaderas del pasado, date la oportunidad de amar y entregar todo si te corresponden bien sino no hay pex siempre vendrán mejores oportunidades. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Cuidado con golpes en pies y con pagos atrasados que podrían afectar tu buro de crédito.

LEO

Debes de ser inteligente en un negocio para que no tengas perdidas. En el terreno de la salud muchos cambios, pero debes prestar atención a tu estómago y riñones. No te deprimas antes de ir a dormir y mejor comienza a trabajar en eso que requieres para ser feliz; te la pasas soñando e idealizando mil cosas, pero no te aplicas en llevarlas a cabo. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Es momento que veas hacia el pasado para no cometer las mismas equivocaciones de siempre. Vienen días muy buenos en los cuales si tienes pareja todo comenzará a tomar forma y se solucionarán varios problemas con los que venían cargando. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Ten mucho cuidado con viajes inesperados pues no te van a salir como quieres y esperas sobre todo por la cuestión de los dineros y pagos. En el terreno de los amores te reencuentras con pensamientos pasados los cuales te podrían afectar mucho, si en relaciones pasadas las cosas no se dieron como querías por algo pasaron, así las cosas, en poco tiempo te darás cuenta por qué debió de haber sido así.

CÁNCER

Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y te podría ocasionar problemas porque va a traer el hocico más suelto que una verdulera. Debes de ser muy inteligente en tu forma de expresarte con el mundo porque podrías cometer una equivocación y dañar demasiado a personas que simbolizan mucho en tu vida. Se comienza a planear un viaje y hay posibilidades que sea fuera del País. No dejes que comentarios tontos de otras personas te pongan de malas, que se te resbalen y no los tomes tan apecho al final mientras estén hablando es que vas avanzando. Una amistad se retira de tu vida y te dolerá mucho sin embargo te dejará una gran enseñanza que estará contigo el resto de tus días. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues dañarás a una persona que significa mucho para ti. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a las nalgas que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y tus piernas muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres, amas o deseas.

GÉMINIS

Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Cuidado con caídas y con accidentes en carretera. Viene perdida de dinero y cambios en estado de ánimo muy fuertes. Hay días en los cuales no te encuentras o te sientes bien del todo, despójate de todo eso que te hace daño y cierra cualquier ciclo de tu pasado que pudiera seguir dañándote. Si tienes una relación ten cuidado con cambios de conducta que pudieran dañar a tu pareja porque andarás de la fregada que ni tú te aguantas. Que no te de miedo talonearle y ofrecer lo que viene siendo la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y la persona correcta. Amor de una noche a finales de semana, ten cuidado con infecciones vaginales o cuestiones que tienen que ver con virus y bacterias. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada.

TAURO

Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel y te manejarás en perra sin nombre. Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca. Pero deberás de ser más hija de la verch para que no te la vuelvan aplicar como antes ya lo hicieron. Viene una fiesta y la posibilidad de entablar relación con una persona que ha andado muy cerca y pegada a ti, la sabrás identificar por medio de sus atenciones. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar ya seas problemas económicos o personas. Traerás los calores muy fuertes y debido a eso podrías terminar enredándote con cualquier persona; si es lo que quieres adelante, si no, toma tus precauciones. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos, sin embargo, podrías sentir algo más que amistad por ti. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información.

ARIES

Aprende aceptar tu presente, pero buscar la manera de cambiar tu futuro trabajando desde ahora en él, muchas veces te quedas con ganas de muchas cosas por hacer y no las haces por miedo a que no resulten, en el intento es dónde se logran las metas, ponte las pilas. Sueños premonitorios con exparejas o con una situación que te ha venido mortificando desde hace tiempo pero que en cuestión de días comenzará a resolverse. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas fregaderas de antes, no te permitas regresar a lo mismo si hay tantas nuevas cosas por hacer y probar. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Una infección en estos días. Amistad sufre accidente, pero nada de gravedad. Se visualiza estrés laboral y te llamará mucho la atención una persona que conocerás por una red social. Cuidado con tu lengua pues la traerás demasiado suelta y hasta a tu propia familia podrías hacer sentir mal. Un viaje está por llegar y será con amistades. A la fregada la gente mustia doble cara, no tienes necesidad de estar aguantando esas personas, recuerda que quien te busca te encuentra, manda todo eso a la tostada y púrgate de tanta falsedad y mentiras con las que estas rodeado, esa gente no tiene qué hacer ni vida por eso es que buscan cada momento pa dañarte.