El exmundialista Ricardo Osorio aseguró que con el “Vasco” Aguirre la selección de México retrocede 20 años

Con el peso de la experiencia de haber formado parte de dos procesos mundialistas en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, el exjugador de Cruz Azul, Monterrey y Querétaro, Ricardo Osorio, se mostró en desacuerdo con el regreso de Javier “Vasco” Aguirre al frente de la selección de México, en virtud de que calificó está decisión como un retroceso de más de 20 años en el desarrollo del Tricolor.

Osorio, un seleccionado que fue figura en Alemania 2006 al grado de ser contratado en la Bundesliga por el Stuttgart, a diferencia de la mayoría de opiniones que calificaron de positivo el regreso del experimentado estratega, no estuvo de acuerdo en la decisión y expuso sus razones.

😱🇲🇽"QUE UNA PERSONA VENGA POR 3ERA VEZ A SALVAR EL BARCO…"#LUP Ricardo Osorio, ex-futbolista de la Selección Mexicana mostró su preocupación sobre el regreso de Javier Aguirre al Tri



“Para que una persona venga por tercera vez a salvar el barco, ¿no les parece que algo no estamos haciendo bien? Si él (Javier Aguirre) nos ayudó en 2002, 2010 y ahora en 2024, ¡madre santa, pues tenemos un retroceso casi de 20 años!”.

Osorio también expuso que en los dos últimos años la selección de México ha perdido protagonismo y que eso no puede pasar, sobre todo porque se ha perdido la seriedad y respeto para los entrenadores.

“Lo que puedo sacar de resumen en estos dos años, es que no ha ganado la seriedad en la selección, no se le ha dado la seriedad que se le tiene que dar, ni el respeto a los entrenadores, escoger bien cuál es el futuro de la selección porque ahorita estamos igual que hace cuatro años”, dijo Osorio, titular indiscutible en el Tricolor bajo las órdenes de Ricardo La Volpe en 2006 y el propio Javier Aguirre en 2010.

El exzaguero mundialista aseguró que es algo inconcebible que no se haya avanzado a la segunda fase de los dos pasados Mundiales, “lo cual es una llamada de atención que ya debió haber sido atendida, porque antes se discutía que no se lograba el quinto partido y ahora es que no se avanza ni a la siguiente fase”.

Habría que destacar que Osorio para el proceso del Mundial 2006 irrumpió como parte del seleccionado de México con una fuerza impresionante que lo hizo un jugador clave en el esquema del técnico Ricardo La Volpe, desde la etapa de eliminatorias y después la Copa Confederaciones y por supuesto el Mundial, donde recibió la oferta del Stuttgart de la Bundesliga para ser junto con Pavel Pardo, los dos primeros jugadores que militaron en esa liga europea tan competitiva.

Ricardo Osorio en sus épocas con el Monterrey no tuvo empacho en señalar que el regreso de Javier Aguirre para su tercer proceso al frente de la selección de México, en lugar de ser algo positivo, es un retroceso para el equipo nacional azteca. Crédito: Carlos Garza | Imago7

