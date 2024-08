¿Eres estudiante de secundaria, colegio comunitario o de ESL? ¡Es posible que califiques para viajes GRATIS con GoPass!

Durante su último año de secundaria, Axel Hernández viajaba en transporte público para ir a todas partes: a la escuela, al centro comercial, al cine, a las casas de sus amigos y a hacer mandados.

Nunca tuvo que pagar porque estaba inscrito en GoPass, un programa de Metro que ofrece viajes gratuitos en autobús y tren a estudiantes desde kínder al grado 12 y de colegios comunitarios en el condado de Los Ángeles.

“GoPass ha sido un alivio financiero para mi familia. En mi último año vivían en mi casa seis personas”, dice el joven de 18 años. “Con el dinero que ahorró mi familia, pudimos comprar alimentos, comprar útiles escolares e instalar un módem inalámbrico en nuestra casa”.

Después de terminar la escuela secundaria, Axel comenzó a pensar en sus planes profesionales. Recordó las veces que fue con su padre a trabajar en el negocio de la remodelación de viviendas. “Mi papá instala fregaderos, azulejos, ventanas y más. Es algo que me gusta”, afirma.

Emocionado, Axel se matriculó en clases de construcción en el Centro Tecnológico de Los Ángeles (LATC), pero estaba preocupado. Pensó que tendría que empezar a pagar pasajes para utilizar el transporte público, ya que LATC no es un colegio comunitario. Para su alivio, descubrió que GoPass aún cubriría sus viajes.

Este es un error común con el programa GoPass: muchos de los que se inscriben asumen que solo beneficia a los estudiantes de secundaria. ¡No es así!

GoPass ofrece viajes gratuitos ilimitados a los estudiantes matriculados en escuelas participantes que ofrecen educación para adultos. También puedes usar GoPass durante todo el año, incluidas las actividades que hay durante el verano.

Axel Hernandez usa GoPass para ir a la escuela y moverse por Los Ángeles. Crédito: Cortesía: LA Metro/ Mey Lyn Mitteenn / El Pasajero | Cortesía

“Todos los distritos escolares públicos tienen escuelas para adultos y el LAUSD [Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles] es uno de ellos”, dice Devon Deming, subdirectora ejecutiva de los Programas de Pasajes de Metro.

“Esas escuelas de educación para adultos cubren formación vocacional, K-12 no tradicional e inglés como segunda lengua (ESL)”.

Los estudiantes matriculados en clases de Desarrollo de Educación General (GED) y ciudadanía también califican para GoPass.

“Creo que todos [los que califican] deberían aprovechar este programa”, dice Axel, y señala que así ayuda a su familia a ahorrar dinero en gasolina. “Además, GoPass me da independencia. No me gusta pedir que otros me lleven… Yo voy a la escuela, pero también visito Santa Mónica, DTLA y Little Tokyo”.

Deming dice que hay estudiantes inscritos en GoPass de 113 distritos escolares y nueve distritos de colegios comunitarios. Más de 393,000 estudiantes de casi 1,600 escuelas se han beneficiado del programa durante los últimos tres años.

Metro no es la única agencia de transporte que se puede usar con GoPass: también puede disfrutar de viajes locales gratuitos de 16 agencias de transporte participantes, incluidas LADOT DASH, Lawndale Beat, Antelope Valley Transit y otras.

“Me enteré de GoPass porque mis profesores dijeron que estaban dando un pase para usar el transporte público de forma gratuita. Fui a registrarme y fue un proceso fácil”, dice Emma Sánchez, otra estudiante de LATC . “Solo proporcioné mi nombre, fecha de nacimiento, el nombre de mi escuela y mi código de elegibilidad [este código lo proporciona la escuela]”.

La joven de 19 años nació en Estados Unidos pero pasó gran parte de su infancia en el extranjero. Comenzó clases en LATC en 2023 para realizar su examen de equivalencia de escuela secundaria (HiSET), el cual ya aprobó. Ahora Emma está tomando ESL. “Vengo a clases cinco días a la semana y tener este programa me ha ayudado a ahorrar mucho dinero”, dice Emma.

Muchos de los compañeros de la joven también usan GoPass. “Me han dicho que usar el transporte público les funciona porque encontrar estacionamiento en el colegio o en los alrededores es terrible. Muchos tienen que llegar mucho antes de clase para buscar sitio o estacionarse lejos”, afirma Emma, ​​que agradece que exista el programa GoPass para quienes aún no trabajan ni tienen coche. “Esto mejora nuestro acceso a la escuela, al empleo, al entretenimiento y a mucho más”.