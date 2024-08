Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de agosto de 2024.

PISCIS

Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales así que no te límites. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada.

ACUARIO

Deja las cosas en claro con quién ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Ten cuidado con una caída o con accidente los cuales estarán a la orden del día. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude sobre todo si vienen de sociedades con las que nunca has colaborado. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas que has venido acarreando por el atraso de proyectos. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la fregada salida. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana, pero deberás de ser muy inteligente para no volver a pasar por lo mismo. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad.

CAPRICORNIO

Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la guayaba, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas solo ocupas ese empujón para sacar tu verdadero yo. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes un friego de no ver. Se vienen muchas oportunidades en cuestión de negocios personales así que ponle la atención y dedicación que estos merecen.

SAGITARIO

Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con pagos pues podrías meterte en una deuda difícil de salir. Aprende a querer tus defectos, no intentes cambiar por ningún hijo e hija de la fregada y menos si apenas se conocen, quien te quiera te querrá con tus defectos. Pon tus sentimientos en claro y aprende a valorarte un poco más, no busques a quien no te busca, no quieras a quien no te quiera y sobre todo no des todo por quien no da ni un centavo por ti. Una amistad andará de un humor que ni él o ella se aguantan, podría llevarte entre las patas, trata de tranquilizarla. Posibilidades de salir de viaje o de pasar un fin de semana en compañía de personas que te caen muy bien. Si tienes una relación no desaproveches la oportunidad de decirle a tu pareja lo que sientes y pasa en ti, pon las cartas sobre la mesa, si te guardas cosas se convertirán en una bomba de tiempo que a la larga afecten la relación.

ESCORPION

Es importante que no bajes la guardia en tus proyectos o planes pues podrías cometer errores los cuales imposibiliten la oportunidad de lograr tus metas. Empezarás a sentir cierto interés por una amistad, te va a asustar la idea de desarrollar algo más que cariño. Tu corazón se ha vuelto algo duro y empiezas a desconfiar hasta de tu misma sombra, eso te ayudará a no ser traicionado tan fácilmente. No juegues con los sentimientos de las personas, sino te interesan desde el inicio déjalo en claro. Podría llegar un nuevo trabajo o mejorar el que ya tienes recuerda no soltar nada hasta asegurar lo nuevo. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es ambicioso y le gusta vivir bien, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tienen nada que ofrecerte. Un embarazo en la familia podría surgir en cualquier momento.

LIBRA

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Un familiar se va a enfermar y podría terminar en cama. A la fregada persona que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son perr@s tú eres perr@ y media. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender fregaderas que no te dejan nada de por medio. Cuídate de traiciones las cuales estarán a la orden del día en próximas fechas.

VIRGO

Una situación se presentará en estos días y te ayudará un chorro a comprender el porqué de muchas cosas que están sucediendo. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan, ponte las pilas y comienza a hacer los cambios adecuados. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. En cuestión de amor tienes friegos de posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa un chorro. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones.

LEO

Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este proximo fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia, disfrútala y aprovéchala que solo tienes esta vida para hacerlo. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular por nadie, eso es bueno porque después siempre te utilizan. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le daña mucho ver que vas avanzando; carga contigo un hilo rojo con 7 nudos te ayudara a no recibir esas energías negativas. Viene un evento social o reunión con amistades o familia te la pasarás muy bien. Amor de una noche se presentará en próximos días, no te enamores tan rápido y da tiempo a que la relación madure. Un embarazo de una amistad en estas semanas saldrá a la luz. Entre más pienses y busques motivos para estar con esa persona que ni te masca más a comenzará a hacerse obsesión. Tienes un gran corazón, pero te desespera mucho algunas ocasiones que las personas no den todo por ti.

CÁNCER

Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron, recuerda que no naciste para ser segundo plato de nadie. Ten presente que vida solo es una así que aprende a disfrutar el tiempo que tienes en cosas que te hagan sentir feliz y pleno. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Un nuevo amor podría presentarse mediante una red social o por medio de una amistad, es importante que vayas despacio y aprendas a conocer mejor a esa persona antes de dar el siguiente paso. En el amors se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida. Ten mucho cuidado con la manera en que actúas delante de la persona que te interesa, esta persona busca motivos para desilusionarse de ti pues es el típico tipo de personas que no quiere enamorarse y teme hacerlo de ti pues le andas moviendo mucho el tapete.

GÉMINIS

Un familiar se enfermará, no será nada de gravedad, pero podría sacarles un buen susto. Retorna persona del pasado que tenías ya mucho tiempo de no ver. En cuestión del trabajo estará algo flojo estos días. Es momento que sueltes tu fregado pasado y comiences a visualizar lo que necesitas en tu vida. No permitas que cuestiones que tienen que ver con viejos amores arruinen las posibilidades de ser feliz. Cambio de imagen se ve ideal para ti en estos momentos, ponte las pilas y trata de invertirle más a tu imagen pues te has descuidado un chorro. Traición que cometas será traición que pagues, así que tu sabrás lo que haces. Traes en mente una situación que no te ha dejado dormir del todo, no te estreses, las cosas se darán a su tiempo solo debes de tener paciencia. Amores nuevos llegan otros se van no pasa nada, tu disfruta. Has sufrido friego de decepciones y eso en cierta medida han creado un escudo en ti que te mantiene alerta para no cometer los mismos errores. La costumbre es tu peor enemigo así que si tienes una relación ten friegos de cuidado con hacer y actuar con tu pareja siempre de la misma forma.

TAURO

Eres un signo de paz, pero como enemigo tiendes a cobrar muy caro las traiciones de otras personas hacia ti. Siempre que requieras mejorar algún aspecto de tu vida visualiza lo que quieres lograr y obtendrás los mejores resultados. Tu sexto sentido te indicará en quien sí puedes confiar y de quien te debes de cuidar. Has tenido oportunidades de ser feliz pues pretendientes no te han faltado sin embargo algunas veces te muestras tan exigente que terminas quedándote sin nada. Mejorarás en tu economía solo aprovecha para multiplicar cada una de tus ganancias. Posibilidades de comprar o cambiar de coche, hace falta que te des ese gustito que para eso te partes la madre. A pesar de ser un signo muy noble, soñador y cariñoso del zodiaco dentro de ti se encuentra una parte obscura la cual cuando se deja ver no sabes controlar y puedes dañar hasta a la persona que más amas. Cuídate de cambios de clima repentinos que pudieran ocasionarte algún problema respiratorio. Hay una persona de tu pasado que te ha pensado mucho y próximamente sabrás de quien se trata.

ARIES

Vienen muchos cambios bastante buenos a tu vida, la economía comenzará a mejorar y deberás de ser inteligente para saber multiplicar los dineros. Cuídate de amores fugaces los cuales pudieran entrar al corazón y será complicado que salgan de ahí. No te permitas caer en errores que ya cometiste en el pasado, aprende de cada una de tus lecciones y sigue tu camino que nadie más lo va a hacer por ti. Viene oportunidades de realizar un viaje que habías planeado desde hace mucho tiempo pero que por mil razones no has llevado a cabo. Podrías enfrentar alguna crisis de depresión, estrés o ansiedad en próximas fechas al punto que podrías ir a parar al médico. No es momento de hacer planes a la ligera sino de centrarte bien en lo que buscas y deseas lograr en esta etapa de tu vida. Si tienes una relación todo va a comenzar a fluir de la mejor manera solo tienes que aprender a ser más sincero con tu pareja y poner las cartas sobre la mesa cuando existan problemas pues la comunicación será la base para sacarla a flote. Este fin de semana recibirás visitas inesperadas las cuales te van a llenar el alma y el corazón pues tenías tiempo de no ver.